Yo no soy corrupto, no le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares: Corrupto

AGENCIAS

Al defender a la ministra Yasmín Esquivel por el supuesto plagio de su tesis, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “los que acusan de plagio están metidos en la corrupción, o avalaron la corrupción o viven de la corrupción”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que en el caso de la ministra Esquivel es aplicable la frase “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra” y acusó a sus adversarios de ser hipócritas, cretinos y cínicos.

En el Salón Tesorería, López Obrador se lanzó contra la prensa y aseguró que los medios están moralmente derrotados, al igual que el conservadurismo, “con honrosas excepciones”.

Al ser cuestionado sobre la llegada de Guillemo Valls como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los avances que pudiesen darse en el tema de Segalmex, López Obrador rechazó conocer al funcionario y ser corrupto.

“Por ejemplo la pregunta que ella me hace, que tiene que ver con la mala leche de los editores de Proceso, sobre Segalmex”, expresó López Obrador.

“Son de los temas que están pendientes”, dijo la reportera.

“No, no, no, no, si aquí no nos estamos chupando el dedo; o sea, no, no, no, no (…) Porque yo no soy corrupto, tan sencillo como eso. Entonces llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad.

“Entonces qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex. Yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia, y que se fuese a fondo, pero no solo eso. No le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares”, dijo al acusar amarillismo en el periodismo.