Carlos López Arriaga

Nuevo León, ¿vacío de poder?

Cd. Victoria, Tam.-.Otorgándole, por supuesto, el beneficio de la duda, cabe pensar que el mandatario vecino SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA pudiera ser un joven bien intencionado, con sueños genuinos y (acaso) sin malicia.

El quid del asunto es la percepción por completo errónea que tiene del hacer político. No lo conoce, lo confunde con el espectáculo, el guateque, el jolgorio, la fiesta, los reflectores. El desmadre.

Aplauso y porras. El dorado frenesí de la ovación. Reino poblado de espectaculares, posters y frases estentóreas. Pasión por las formas que pulveriza contenidos. El eterno deambular entre gracejadas como afán principal de vida. Detrás de la máscara, el vacío, un hoyo negro.

Sus motivaciones centrales parecen descansar en el gusto por los micrófonos, el hambre de reflectores y esa forma de religión postmoderna orientada al culto de la propia imagen que da de comer a los expertos en marketing pero nada aporta al buen gobierno. Narcicismo enaltecido a nivel de doctorado.

Y no es el primero. En Tamaulipas recordamos a políticos con vocación de estrellas, tan enfermos de estrellitis que acabaron estrellados. Ese canijo protagonismo que al final estampa su cara en el más infecto fango.

Bailadores como el priísta riobravopiteco JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA (2011-2013) cuyas fuentes de inspiración no serían los próceres de la independencia, la reforma o la revolución sino el charro cantor PEDRO INFANTE y la discotequera GLORIA GAYNOR.

Y también el panista de Victoria XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI (2018-2020), danzarín pertinaz de zumba, cuyo estilo coreográfico de gobernar corre paralelo a los desfiguros que hoy perpetra LAYDA SANSORES en Campeche.

Se ha comentado aquí, el showbiz y el servicio público tienen algunos elementos en común. El principal, la exposición mediática. Acaso por ello alguien piense que son o pueden ser la misma cosa.

¿Si eres youtuber ya puedes ser diputado, alcalde, gobernador?, ándale… De consideraciones así nacen muchos autoengaños que luego crecen hasta convertirse en fiascos colectivos.

VERDUGO CARO

Cuando llegó SAMUEL al poder en octubre del 2021, abanderado por Movimiento Ciudadano, algunos observadores calificaron de triunfo democrático el que haya propinado una merecida paliza a los partidos tradicionales.

En particular, al PRI y al PAN. Segunda felpa al hilo, por cierto, luego del frentazo que se dieron ante JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, El Bronco, en 2015.

Tricolores y albiazules se habrían ganado a pulso el reiterado escarmiento por sus años de corruptelas y el desempeño mediocre de sus principales figuras. Entre otros ejemplos de ello, el exmandatario priísta RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.

Lo curioso es que hoy, la fortalecida bancada opositora, con sus 14 diputados del PAN y 13 del PRI, se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobernador naranja.

Dicho popular, los madrazos educan. Digamos que el voto de castigo también. Dos derrotas consecutivas parecen haber aguzado los sentidos a los personeros del PAN y el PRI.

Ya despertaron. Hoy traen marcando el paso a SAMUEL y aquí es donde comprobamos que su idea tan pobre de lo que significa la función pública está detrás de todos los tropiezos observados en su gobierno.

Ausencia de proyectos, pero sobre todo, del más elemental sentido común. Un mandatario no puede andar paseando a su esposa por todo el mundo con dinero del erario y (peor todavía) defenderlo como un derecho. A capa y espada.

Se llama voluntarismo y equivale a decir: “a mí se me ocurre que está bien y háganle como quieran”. Ahora sí que llueva, truene o relampagué.

Nada tenía que hacer en la cumbre económica mundial de Davos, Suiza, salvo el ridículo y que no lo dejaran participar en los principales eventos.

Razón por la cual hubo de recurrir a su anterior oficio de bloguero para producir, filmar y conducir participaciones marginales. Anduvo por las orillas. Amén de la firme decisión de tomarse selfis con quien se deje.

CUENTAS OPACAS

Estos y otros gastos se encuentran ahora sujetos a escrutinio en el poder legislativo neoleonés. Destaca aquí la participación de CARLOS DE LA FUENTE FLORES, líder de la bancada panista.

Al desempeño del gobernador viajero lo están analizando en varios frentes paralelos. Y esto va desde el gasto anormal en las líneas del metro regiomontano hasta la compra de un avión destinado al bombardeo de nubes, con la vana esperanza de provocar lluvia.

Y aunque ya no está en campaña, el culto a la imagen continúa. Por eso lo están llamando a cuentas para que responda por la impresión de millares de calendarios 2023 con la foto suya y de su esposa MARIANA, usando dinero (nada menos que) de la COMAPA.

Ello, en una capital reynera azotada por la sequía cuyas condiciones ameritarían el uso racional, estricto y cuidadoso del presupuesto destinado a dotar de agua potable a los hogares.

Para el gobernador es más importante dar continuidad a ese parloteo juvenil que lo hizo famoso junto a su pareja y lo proyectó hacia la vida política. Frente a las críticas dice que seguirá viajando por el mundo el resto de su sexenio, es decir, hasta el 2027.

Veremos si lo soportan sus adversarios cada día más organizados por encima de las diferencias partidistas y con una batería de expedientes que hablan de corruptelas, despilfarro, contratismo venal y una improvisación brutal en el ejercicio del cargo por parte del divo naranja SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA.

La palabra “desafuero” ya empieza a sonar por ahí.

