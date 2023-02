Visita JR la cuna de la picota y mezcal

Redacción InfoNorte

San Nicolás.- El candidato al Senado por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, José Ramón Gómez Leal “JR”, siguió recorriendo todos los rincones de la entidad.

Junto a su compañera de fórmula Paola López, estuvieron en la cuna de la picota San Carlos y la cuna del mezcal en San Nicolás, municipios que JR conoce perfectamente y de los que dijo, tener muy gratos recuerdos, por ejemplo el que conserva desde hace poco más de un año.

“Estaba aquí con ustedes y me dice una señora le invitamos un mezcal vamos aquí a la mezcalera y yo le digo, me tomo hasta dos, me dice ¿seguro? Sí, dos, pues vamos. Yo pensé que un mezcal era en un caballito y aquí ustedes se lo toman en un vasote y pues nada más pude tomarme un mezcal, porque ya anda bien “cuete” para el primero”.

La anécdota motivó no sólo las risas de quienes se congregaron en el hogar del señor Guadalupe González Villarreal para escuchar a la fórmula al Senado de Morena-PT, sino que además, de ahí surgió una nueva invitación para tomarse otro mezcal.

En su mensaje con las familia de ambos municipios hizo el compromiso de regresar como Senador antes del 15 de julio y darle seguimiento a una serie de planteamientos que le hicieron.

Destacó JR la importancia de salir a votar el 19 de febrero para darle continuidad a las acciones de la 4T en beneficio de los que menos tienen y de seguir llevando el mensaje a cada región del Estado.

“Muchos que conozco que les gusta hablar de política me dicen nombre, ¿como vas a los pequeños municipios? Y créanlo que como ha dicho nuestro presidente, la gente más buena, más trabajadora, echada para adelante, está en las comunidades”.