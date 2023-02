Martha Isabel Alvarado

MCL y su circunstancia

.-Morena aventaja al PRI, en el Edomex

.-Ex gobernador se sacó la ‘rifa del tigre’

.-Maki Ortiz ‘estira la liga’ con la Comapa

.-Expectación, por visita de AMLO a NLD

Por la forma en que la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ se refiere al actual gobernador de esa entidad, ALFREDO DEL MAZO MAZA, se deduce que Morena ganaría la elección del 4 de junio próximo.

El pasado lunes, Delfina Gómez estuvo en el estudio de “Por la Mañana”, donde concedió una extensa entrevista al periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, en la cual fue en extremo cuidadosa al hablar del gobernador en turno.

Razones de más tendría la maestra Delfina para ser ‘dura’ con Del Mazo, empezando porque él fue su adversario en la elección de 2017, en que ella buscó la gubernatura por primera vez, la cual ella impugnó interponiendo hasta 60 recursos legales.

“Del Mazo sabe que no ganó. Sabe que es el perdedor de esta elección. Aun cuando asuma el poder, sabrá que fue derrotado por el pueblo, que quiere un gobierno justo y honesto”, decía Delfina.

Habría que recordar que, en aquella elección de hace casi 6 años, Morena obtuvo más votos que el PRI en el Estado de México, pero Del Mazo logró el triunfo gracias a los votos de sus aliados del PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Las cifras totales, en el 2017, quedaron así: Alfredo del Mazo con un total de 2 millones 041 mil 982 votos y Delfina Gómez con 1 millón 871, 361. La diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 169 mil votos.

Una encuesta del periódico “El Financiero” publicada la semana pasada, ubica a DELFINA GÓMEZ con 45 por ciento de intención del voto, contra 37 de su más cercana competidora, la candidata del PRI, ALEJANDRA DEL MORAL.

Aludimos al Estado de México, para comentar que un tamaulipeco, el ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, fue designado en esa entidad como delegado del CEN del PRI para la elección de junio.

Por su largo historial como delegado en diversas entidades, y los procesos electorales que le ha tocado vivir, podría decirse que Cavazos Lerma “se las sabe de todas, todas”.

Pero en la elección del Edomex jugarán muchos ‘factores’, de los que podría echar mano Ya Saben Quién, para ‘ayudar’ a ganar a su Partido. Por ejemplo, la situación legal del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, ex gobernador de esta entidad.

Hasta ahora, el inquilino de Palacio Nacional ha tratado a EPN “con pincitas”, y se ha cuidado de no ‘despeinarlo’ en las tradicionales conferencias mañaneras, en las que agarra parejo.

Pero no sabemos si tal ‘respeto’ prevalecerá en la disputa de ese gran ‘botín’ de 12 millones y medio de votos, que implica el padrón electoral de Edomex.

Veremos si en medio de la turbulencia que seguramente envolverá a la elección de Edomex, sirve de algo el ‘colmillo retorcido’ de MCL.

En Reynosa, la pregunta que algunos se hacen, es si le alcanzará a la ex alcaldesa MAKI ORTIZ para ‘estirar la liga’, y no soltar la Comapa local, hasta no ‘negociarla’ a cambio de la reelección de su retoño en la presidencia municipal, o la postulación de ella misma para relevarlo. ¡Ojo!, ya lo hizo una vez, en febrero de 2018.

Para el amable lector que nos pregunta quién ganará la elección extraordinaria de Senador, creemos que es muy probable que la gane JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, por el peso de la marca Morena que lo cobija. ¿Se imaginan qué pasaría si perdiera “JR” -por quinta vez- y empinara la marca más ganadora de los últimos tiempos?.

Por otro lado, una visita muy esperada, es la que tiene prevista el presidente LÓPEZ OBRADOR a Nuevo Laredo, tentativamente, después de la elección extraordinaria del 19 de febrero, con el tema de las Aduanas.

Un dato que no hay que perder de vista, es que el gobierno de AMLO tiene contemplado que la Agencia Nacional de Aduanas, cuya obra, con un costo de 3 mil millones de pesos ha sido asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional, prevé iniciar operaciones en 2024. O sea que debe edificarse, a la de ya.

La reciente visita de AMLO a Ciudad Victoria, el pasado viernes, como quien dice fue puro ‘cachondeo’, políticamente hablando. Que si el presidente quiere mucho al gobernador, y que si le brinda todo su respaldo, y ese tipo de cosas. La buena, será la de Nuevo Laredo.

CONTRAFUEGO: ¿Romperá lo de “no hay quinto malo”?.

Hasta la próxima.