Mienten quienes insisten en que seré candidato, “tranquilos, no somos iguales”: Lorenzo Córdova

AGENCIAS

Ante la insistencia de algunos senadores de Morena y funcionarios del gobierno federal, que aseguran que Lorenzo Córdova Vianello aparecerá en las boletas electorales de 2024, el consejero presidente del Instituto a nacional Electoral (INE) respondió: “no somos iguales”.

Entrevistado al salir de la reunión que integrantes del Consejo General del INE sostuvieron con los coordinadores parlamentarios del Senado, Córdova Vianello afirmó que aspirar a un cargo público o de elección popular después de que deje la presidencia del INE, el 3 de abril, sería darle la razón “a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a un cargo público. Déjenme decirlo así: no somos iguales”.

Subrayó que él siempre ha respetado la Constitución, que en su artículo 41 dice que todos los que han sido consejeros electorales no pueden ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participen, ni pueden ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato.

“Esto quiere decir que no puede ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025. Y les digo una cosa: ni después”, precisó.

Lorenzo Córdova acusó que “hay quien ha venido a inventarse una dizque interpretación de que como no está prohibido en el artículo 82 yo podría impugnar la violación de mis derechos políticos, por lo que dice el artículo 41”.

Sin embargo, insistió en que esta es otra mentira porque no tiene ningún interés en ser candidato a ocupar ningún puesto de elección popular.

“Déjenme decirles una cosa: tampoco el artículo 82 dice que se necesita la credencial para votar con fotografía para poder ser candidato y si no tienes la credencial no puede ser. Así que invito a quienes creen que somos iguales a que no solamente lean un cachito de la Constitución en el artículo 82, sino que los invito a que la lean integralmente el artículo 41.

“Y que descansen, que estén tranquilos, no sólo no me interesa sino no sería irresponsable de mi parte, el segundo punto, y tercero: no puedo, y si hay alguien que va a cumplir la Constitución siempre, desde que tomé el cargo, desde que soy ciudadano, hasta que me muera, voy a hacer yo, y el artículo 41 es muy claro”, enfatizó.