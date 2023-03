Martha Isabel Alvarado

Tres gobernadores de Tamaulipas, tres, ocuparon espacios periodísticos durante la jornada de ayer: el actual mandatario del estado, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con motivo de su primer informe de actividades.

Otro de ellos fue el (ex) gobernador Priista TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, quien justamente la semana pasada, el 7 de marzo, cumplió 66 años de edad.

Como es sabido, Yarrington encabezó el gobierno de Tamaulipas de 1999 a 2004, y fue acusado en 2012 de Lavado de Dinero por un testigo protegido de la DEA, identificado como “Ángeles”.

En abril de 2017 Yarrington fue arrestado en Florencia, Italia, y en abril de 2018 fue extraditado a Estados Unidos, donde ayer un juez federal le dictó sentencia, condenándolo a 9 años de cárcel.

Precisamente en marzo de 2021, Yarrington se declaró culpable del delito antes mencionado, lo que supondría que en 2030 terminaría de purgar sentencia. Salvo lo que disponga la ley de EE.UU.

El tercer (ex) gobernador del que hablamos, sería el panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a quien le tocó inaugurar la alternancia en Tamaulipas en las elecciones de 2016.

Precisamente ayer, mientras Américo Villarreal rendía su primer Informe, Cabeza de Vaca estuvo más “activo” que nunca en las redes sociales, sobre todo en Twitter.

En todo momento, durante el desarrollo del Informe de Villarreal Anaya, la cuenta del ex gobernador Cabeza de Vaca estuvo publicando, sistemáticamente, críticas y señalamientos.

A ratos da la impresión que al ex gobernador panista de origen tejano se le quedaron muchas cosas “en el tintero”, por cuanto ahora desearía que se llevaran a cabo.

Lo cual habría sido posible, si el PAN hubiera ganado las elecciones para gobernador del 2022, cosa que no sucedió.

La añoranza del Poder debe ser durísima.

Respecto a lo sucedido en la sede del Poder Legislativo con la entrega del informe de Américo Villarreal, según observamos, el que en todo momento trató de “robar reflectores”, fue el diputado local plurinominal surgido de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

A decir verdad, son pocas las ocasiones en que Gustavo Cárdenas puede hacer este tipo de cosas, sobre todo ahora, en que el MC se encuentra en un ‘bache’, al bajarse de la cancha electoral.

Aunque al igual que a Gustavo Cárdenas, al diputado local del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS también le tocó formar parte de la Comisión de Cortesía encargada de recibir al mandatario en el Congreso local, este último mostró más sobriedad.

El oficio político no lo venden en las farmacias.

En el Pleno del recinto legislativo, varios diputados locales del PAN mostraron cartulinas con señalamientos a la gestión de Américo Villarreal, entre ellos: IMELDA SANMIGUEL, “La Incondicional”; MIRNA FLORES CANTÚ, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, FÉLIX El Moyo GARCÍA y LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, Cachorro.

Cualquiera diría que son pocos los ‘alfiles’, ¿o ‘peones’?, que se muestran fieles a la causa cabecista. En total fueron nueve cartulinas las que alzaron en el Congreso.

A todo esto, el ‘bateador’ designado desde Palacio Nacional como representante del presidente LÓPEZ OBRADOR en el Informe de Américo Villarreal, fue el subsecretario de Gobernación, CÉSAR YÁÑEZ CENTENO, vocero del tabasqueño por muchos años.

Un tamaulipeco con el que César Yáñez mantiene vínculos amistosos desde hace muchos años, es el ex diputado local y ex candidato de Morena a la gubernatura, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, a quien por cierto no vimos entre los invitados al Informe de Villarreal Anaya. ¿Acaso no fue requerido?.

Todo indica que el diputado local de Morena con mayor consistencia, es ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ, de Matamoros, quien recibió el compendio del primer informe de AVA, en calidad de presidente de la Mesa Directiva.

