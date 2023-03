Marco Antonio Vázquez Villanueva

Y siguen cayendo…

Datos oficiales confirman 333 mil muertes en México por Covid, más de 7 millones 500 mil infectados, de esos, Tamaulipas aportó 184 mil pacientes y 8 mil 125 muertos, pero eso son los que pudieron contabilizarse con pruebas en mano, las estimaciones de instituciones muy serias nos invitan a que los números, de contagios y muertes, se tienen que multiplicar por tres ya que casi nadie acudía a los diagnósticos y hubo, hay tal vez, miles de personas que han perdido la vida por secuelas o sin haber pasado por un hospital.

Lo muy triste es que casi un millón de muertos después, atendiendo la recomendación de pesimistas o de los que creen saberlo todo y multiplicar las cifras por tres, usted decida si lo hace o no, y al cumplirse el proximo 19 de marzo tres años de pandemia en México, todavía con la locura casi pisándonos los talones, hemos de decirle que no la hemos librado, porque si bien las vacunas contra el Covid han hecho su chamba y los números son esperanzadores siguen los contagios y los muertos, en Tamaulipas, por ejemplo, todavía se registraron ayer dos muertos.

De lo bueno, pues que ya le perdimos el miedo al Covid y muchos contagios después ya no nos frena para trabajar, andar en la calle, reactivar la economía, las escuelas regresaron a clases presenciales, se normaliza poco a poco la situación, aunque hay una mala noticia, lejos de alegrarnos deberíamos elevar la alerta, extremar los cuidados por dos cosas, la primera porque muchos de los infectados ya no van al doctor, ni siquiera piden incapacidades porque sus síntomas son de una gripa normal, dolor de cabeza, de cuerpo y a veces ni eso; la segunda mala noticia es que la gran mayoría de la población en estos momentos ya no se cuida, andamos en la calle como si nada, sin comprender que existen muchas personas con enfermedades adicionales que les impidieron vacunarse o, de plano, los efectos de todas formas les serán muy graves e incluso fatales.

La verdad es que perder el miedo al Covid si bien ayuda para no enloquecer nos mete en más líos, y no se trata de sembrar pánico, menos de frenar la reactivación económica, ya no están los tiempos para ello, se trata de hacer conciencia, hay que recuperar los tiempos perdidos, los daños que ha causado el virus en la economía, pero siembre con la guardia en alto.

Por ello, si usted se siente mal, pues a ponerse un cubrebocas, o aunque no se sienta mal, si sabe que tiene Covid proteja a los demás.

Y si, también hay que ser valientes, aunque nos ganemos enemigos, cuando vea a alguien toser o estornudar invítelo a ponerse el cubrebocas, entender que son tiempos de denunciar a quien este infectado y ande en la calle como si nada, son tiempos de ser responsables, igual si nuestros hijos o nosotros hemos tenido algún síntoma quedarnos en casa o cuidar a los demás.

La pandemia nos tiene que enseñar, nos tiene que llevar, a ser solidarios, a comprender que no existe nada más valioso que la salud y por eso se tiene que hacer un corte de caja, empezar a observar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, asimilar que como sociedad fallamos, nos ganó el egoísmo, la ambición, la irresponsabilidad.

Concretando, nos debe caber en la cabecita que la misma actitud que tenemos con el virus es la que nos tiene en la pobreza, la violencia, los problemas sociales y económicos que han dejado maltratados y al borde de la locura a nuestros hijos, por eso el Covid, muchos muertos después, la sangre de tantos seres queridos, debe servir para hacernos mejores, para pensar que debemos reforzar las medidas sanitarias hasta el fin de la pandemia, exacto, ser más solidarios en el entendido de que si dejamos hundir a uno de los nuestros nos podría hundir a todos, los hechos así lo marcan.

Vea de qué le hablo, esta pandemia, hace tres años, comenzó con la suspensión de clases a los niños por unos días, “solo se adelantaban las vacaciones”, dijeron, luego así estuvieron fuera de las aulas dos años, o casi dos ciclos, lo mismo ocurrió con muchos negocios que quebraron, con muchas empresas que no supieron sobrevivir ante los retos, peor aún, con un gobierno que lucró hasta con vacunas o regateo a la población medicamentos comprobados para amortiguar la enfermedad.

Sintetizando, siguen cayendo tamaulipecos, mexicanos y personas en el mundo por el Covid, no hemos vencido al virus y eso que presumimos ser inteligentes, y eso que nomás es prevenir con un pinche cubrebocas, gel, y lavarse las manos, para llorar, nos ganó el egoísmo, la falta de solidaridad, la torpeza…

AMLO EN TAMAULIPAS… el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el informe de gobierno de manos del titular del ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, a quien le dijo que sigue confiando mucho en que habrá de transformar el Estado y convertirlo en una Entidad que merece su pueblo.

El presidente y el gobernador estuvieron en una supervisión de la refinería de Madero, impulsando nuevas inversiones para generar más combustibles a mejores precios para los mexicanos.

