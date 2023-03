Carlos López Arriaga

Victoria: amagos de justicia

Cd. Victoria, Tam.- Para la semana que inicia, el ayuntamiento cuerudo que preside EDUARDO GATTÁS BÁEZ prometió llevar ante la fiscalía estatal su acusación formal contra la exalcaldesa panista MARÍA DEL PILÁR GÓMEZ LEAL por presuntos desvíos, más lo que resulte del endeudamiento excesivo.

Se habla de daños a la hacienda municipal y por dicho motivo estarían iniciando también un procedimiento de inhabilitación en el servicio público.

Entre otras linduras, dejó también un adeudo de 103 millones por consumo eléctrico de la COMAPA a la CFE, así como un manejo que consideran dudoso de cuentas bancarias.

Se considera, incluso, que el desfalco de la señora GÓMEZ LEAL es mayor a todas las irregularidades cometidas por su antecesor (también albiazul) el doctor XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Entre ambos habrían dejado un agujero presupuestal de 450 millones de pesos. Daño al erario que solo en un 20% sería responsabilidad de XICO. El otro 80% es de PILAR.

¿Piensa mal y acertarás?… Cabe recordar que en paralelo al presunto desfalco, hubo elecciones municipales (2021) donde la abogada panista intentó su reelección (de manera fallida, por cierto).

Si hubiera (o no) relación entre ambas variables (eventos, factores) es cosa que la justicia bien pudiera averiguar, mediante el grito clásico que se plantea en casos así, a manera de pregunta: “¿A dónde se fue el dinero?”…

Mire usted, ya desde enero pasado, el secretario del ayuntamiento HUGO RESÉNDEZ SILVA había señalado probables trapacerías como quebranto, desfalco y omisiones ante la Fiscalía del Estado.

CANTADO EL ASUNTO

Hasta ahora son amagos, meras amenazas que por sí mismas no hacen justicia. De hecho, sería factible (y hasta aconsejable) hacer justicia sin necesidad de amenaza pública. Es decir, sin adelantarlo en la víspera.

Decía don MANUEL GARZA GONZÁLEZ que los viejitos cuentan lo que hicieron y los tontos lo que van a hacer. Lo cual de alguna manera nos recuerda aquel dicho de WOODY ALLEN: “¿Quieres hacer reír a Dios?, platícale tus planes.”

Estas cosas no se anuncian, se hacen, a menos que quieran prevenir a los indiciados para que (1) se pongan a buen resguardo, es decir, huyan, escapen, emprendan mudanzas o bien (2) se apersonen con quien los trae de la cola con argumentos convincentes, constantes y sonantes.

Porque si lo que en verdad quieren es echarles el guante pues hombre, acuérdense del capitán GUTIERREZ BARRIOS aquel 10 de enero de 1989. A nadie dijo de su encargo y lo consumó en media mañana.

Esas cosas no se avisan, se hacen con la efectividad que el caso amerita, en tiempo y forma. Cualquier explicación, justificación o marco teórico vienen, necesariamente, después.

PILARICA es un caso curioso. En 2019, cuando se asentó en Victoria como diputada en la LXIV legislatura tamaulipeca, todo mundo entendió que tal deferencia obedecía a su parentesco político con el entonces gobernador CABEZA DE VACA.

En esos días su ficha en el portal de WIKIPEDIA la ubicaba como nacida en McAllen, Texas, un 10 de agosto de 1970. Por eso llamó la atención cuando la esbelta dama empezó a comentar entre sus allegados el deseo de ser alcaldesa de Victoria y no de Reynosa.

El jefe edilicio de entonces, XICOTÉNCATL, era un verdadero desastre, los servicios municipales una vergüenza y las calles estaban en ruinas, mientras el personaje no dejaba de bailar en sus giras de rutina.

Aborrecido por redes y medios, el día primero de octubre de 2020, justo cuando cumplía dos años de su llegada al cargo, el susodicho pidió licencia por tiempo indefinido. Se fue alegando motivos personales, para luego asumir un puesto de mediano calibre en Salud estatal.

Todo estaba preparado, mire usted. El suplente de XICO, el comerciante MIGUEL MANZUR, fue obligado a declinar de inmediato (ahora sí que a botepronto) por instrucción categórica del propio CABEZA.

Lo cual obligó a que el congreso local abriera el procedimiento regular y estudiar una terna compuesta por la entonces titular de Obras Públicas estatales CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, el diputado por Victoria ARTURO SOTO ALEMÁN y la referida legisladora por el distrito XIV de Reynosa PILAR GÓMEZ LEAL

La orden de mero arriba era tan clara y tajante que nadie apoyó a CECILIA (cero votos) y el señor SOTO solo obtuvo un voto (¡el suyo!). Los demás fueron puntualmente para PILI, quien asumió el cargo al día siguiente, 2 de octubre.

NUEVO AJUSTE

Por aquellos días, un extraño cambio ocurrió en su biografía de WIKIPEDIA. Alguna manita santa ayudó a la flamante alcaldesa para que apareciera como nativa en Reynosa (y no en McAllen).

Al año siguiente, su partido la haría candidata a la reelección en el mismo cargo del 17 Hidalgo, dentro de una fórmula donde también iban ARTURO SOTO y MARIO RAMOS TAMEZ, buscando la reelección como diputados locales, junto al expriísta teñido de azul OSCAR ALMARÁZ SMER tras la diputación federal.

Algo pasó pero solamente ganó este último, los demás perdieron. Fracasaron los tres proyectos reeleccionistas del PAN en el centro de Tamaulipas, para la alcaldía capitalina y las dos diputaciones de mayoría. La cobija solo alcanzó para cubrir la voluminosa humanidad de OSCAR, los demás quedaron al intemperie.

En concreto, MARÍA DEL PILAR fue vencida claramente por el candidato morenista y actual alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Justo es reconocer que (a diferencia de CABEZA DE VACA y CÉSAR VERÁSTEGUI un año después) PILAR tuvo la dignidad, el decoro para (1) aceptar su derrota, (2) felicitar al adversario, (3) entrevistarse con él y (4) cumplir cabalmente con la entrega-recepción.

Y bueno, una vez que GATTÁS asumió el mando, la ficha de PILAR en WIKIPEDIA fue nuevamente corregida en el dato específico que se refiere al lugar de nacimiento.

Si siendo diputada, el apunte señaló la ciudad de McAllen y en su posterior etapa como alcaldesa cambió a Reynosa, pues bueno, ahora como expresidenta aparece de nuevo McAllen. (Referencia: https://tinyl.io/8AlO).

Entre otros datos, a finales del año pasado la misma señora GÓMEZ LEAL formalizó la renuncia al fíat de su Notaría Pública 187, con la publicación del acuerdo el 30 de diciembre y la aceptación por parte del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Acaso la expresidenta sea noticia en días venideros por ese expediente que el gobierno municipal de GATTÁS trae entre manos. Veremos qué tan sustantivo está.

Ello, esperando que no se trate de un simple amago para fines distintos a los de la justicia como la intimidación y la venta de impunidad, muy comunes en estos tiempos. Eso también está por verse.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com