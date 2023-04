Martha Isabel Alvarado

Para el anecdotario

.-Escandalizan, gustos del jefe de Sedena

.-¿No convence discurso de la austeridad?

.-Diputados panistas, en modo “fantasma”

.-Faltó CDV, en la foto de “presidenciables”

Un nuevo escándalo envuelve al gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’, esta vez, a instancias del personaje menos pensado, como es el Secretario de la Defensa Nacional, general LUIS CRESCENCIO SANDOVAL.

Por lo visto, el discurso de la austeridad republicana pregonado con mucha frecuencia desde Palacio Nacional por el presidente LÓPEZ OBRADOR, les viene valiendo ‘gorro’ a integrantes de su familia, pero también a algunos miembros de su gabinete.

Un reportaje del periodista IGNACIO RODRÍGUEZ REYNA, revela la proclividad del general Secretario por los viajes internacionales a Nueva York, Moscú, Florencia, Denver y Milán, entre otros destinos.

Detalla dicho trabajo periodístico, que al general Sandoval le acompañan en sus viajes a diversas regiones del mundo, por lo menos 10 ayudantes, una especie de ‘ballet’ que cubre sus necesidades.

Podría decirse, de acuerdo al reportaje en mención, que el jefe de la Sedena carga “hasta con el perico”, como vulgarmente se dice, para efecto de sus viajes por el mundo, por cuanto incluyen, además de su esposa y sus hijos, a su nuera, su nieta su consuegra, y no dudamos que hasta uno que otro vecino.

Y pensar que hace poco hubo quien se escandalizó, al trascender que el general Luis Crescencio ordenó que le consiguieran boletos VIP para el concierto de GLORIA TREVI, al que llevaría a su esposa.

Es bien sabido, que los jefes de la SEDENA y la SEMAR son los más apapachados del gabinete presidencial, política y presupuestalmente, esto último mediante la adjudicación de contratos de obra y cargos de dirección en varias dependencias, antaño reservados para civiles.

Seguramente, este escándalo de los gustos caros del general Secretario, y lo que hayan gastado él y sus invitados en los centros comerciales más exclusivos del planeta, quedará únicamente para el anecdotario. Ni modo que por ese tipo de ‘detalles’, Ya Saben Quién ‘castigue’ a uno de sus principales aliados.

Ni modo que AMLO ‘reprenda’ al general Secretario con aquel memorable discurso de su conferencia mañanera del 11 de mayo de 2020, en que manifestó:

“Nosotros en general tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza, si ya tenemos zapatos, pues para qué más, si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”.

Por su parte, el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA estuvo de visita en Ciudad Victoria, para la firma de sendos Convenios de Colaboración, con el Gobierno Estatal y el Congreso Local.

En base a dichos Convenios, legisladores y personal del gobierno estatal, tendrán acceso a cursos, talleres, y estudios de posgrado, entre otros que incluye esta primera etapa de capacitación ofrecida por la Cámara Alta.

Tal como había trascendido previo a la llegada de Ricardo Monreal, los diputados locales del PAN no acudieron a este importante evento, según se sabe, a manera de protesta hacia el gobierno de Morena, que preside AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Según parece, durante la jornada de ayer no sólo los diputados locales de Tamaulipas anduvieron en modo “fantasma”, por aquello de que no se dejaron ver. También el ex gobernador CABEZA DE VACA estuvo ausente, físicamente, del “Foro Unidad y Gobierno de Coalición para lograr una alternancia democrática”, organizado por la agrupación “Unid@s”.

Se infiere que el ex mandatario tamaulipeco no ha resuelto su situación jurídica, y, por lo tanto, permanece a buen resguardo en el extranjero. De modo que su participación en el foro de referencia, se dio vía remota.

Faltó el ex gobernador de Tamaulipas en la foto captada en dicho evento, en la que aparecen: CLAUDIA RUIZ MASSIEU, LILLY TÉLLEZ, SANTIAGO CREEL MIRANDA, GUSTAVO DE HOYOS, ENRIQUE DE LA MADRID, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MIGUEL ÁNGEL MANCERA y hasta SILVANO AUREOLES, entre otros.

Como se podrá deducir de ese listado de nombres, algunos muy ‘light’ como para disputarle a Morena la presidencia de México en 2024, considerando que “las corcholatas” andan ‘con todo’, a lo largo y ancho del territorio nacional.

CONTRAFUEGO: “La caballada está flaca”, Rubén Figueroa dixit.

Hasta la próxima.