Martha Isabel Alvarado

Made in USA

.-Encuestas, “proliferan como hongos”

.-Claudia a la cabeza del bando guinda

.-Adán Augusto colocado en ‘el sótano’

.-CDV, cayó ‘parado’, en segundo lugar

De acuerdo a una encuesta publicada ayer por el periódico “El Universal”, Morena ganaría la elección presidencial de 2024 con cualquiera de sus ‘corcholatas’. ¿Será?.

En primer lugar de dicha encuesta, aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM con 32 por ciento de preferencia entre las personas consultadas.

Mientras que, en segunda posición, como en casi todas las encuestas publicadas hasta ahora, se ubica al Secretario de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD, con 23 por ciento.

A diferencia de otros sondeos de esta naturaleza, el tercer lugar no lo ocupa el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, a quien esta vez los ciudadanos consultados lo ‘mandaron’ hasta la quinta posición, con un raquítico 6 por ciento.

En tercer lugar, comparten un empate el coordinador de los Senadores de Morena RICARDO MONREAL ÁVILA y el diputado federal del PT, RICARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, con 10 por ciento.

En días pasados, Fernández Noroña se quejó amargamente, dirigiéndose al presidente LÓPEZ OBRADOR, a quien llama ‘compañero’, de que pretendían dejarlo fuera de las encuestas para definir al candidato de Morena y aliados.

Suponemos que por estrategia prefirieron incluirlo, habida cuenta de que, cuando se lo propone, Noroña es “un cadillo entre las…”.

En la acera de enfrente, la que aparece a la cabeza de la encuesta de “El Universal”, por parte del PAN, es la Senadora LILY TÉLLEZ, con 23 puntos, contra 21 de SANTIAGO CREEL, que ocupa 2º lugar.

No hay que dejar de lado el apartado correspondiente al Partido Movimiento Ciudadano, en esa misma encuesta, con el alcalde de Monterrey LUIS DONALDO COLOSIO como puntero, con 35 puntos.

Hoy por hoy, las encuestas “proliferan como hongos”.

Este lunes fue publicada otra de tantas, esta, firmada bajo la denominación “CEResearch”, misma que tuvimos que “rastrear” en Internet para conocer su perfil y antecedentes.

Más bien, la empresa encuestadora que ya conocemos, la cual se encuentra posicionada en diversos medios informativos que desde hace tiempo difunden sus trabajos demoscópicos, es “TResearch”, cuyo director es CARLOS PENNA CHAROLET.

Volviendo con la encuestadora de “CEResearch”, su director es ALEJANDRO RODRÍGUEZ AYALA, quien se presenta como “editor de la edición en español de Campaigns and Elections desde el año 2019”. Publicación de la que no logramos recabar más referencias.

Añade el perfil de Rodríguez Ayala, que desde 2021 es presidente de los premios “Reed Latino”, que “se encargan de distinguir a lo más selecto de la consultoría política en diversos rubros”, según lo consigna la página de “C&E”.

Ahí tienen ustedes, amados lectores, que esta encuesta de “CEResearch”, coloca a SANTIAGO CREEL en primer lugar con 19 puntos, y con diferencia de sólo 1 punto, con 18, al en segunda posición, al ex gobernador de Tamaulipas, CABEZA DE VACA. Probablemente, sea una encuesta de manufactura ‘gringa’.

No es por intrigar, pero que se cuiden los de la alianza PRI, PAN, PRD, porque el ex gobernador panista de Tamaulipas trae recursos de sobra, no sólo para que lo publiquen algunas encuestas. Incluso podría ‘comprar’ la candidatura a la presidencia de México.

No hace mucho, trascendió que la Senadora Lily Téllez le andaba pidiendo a la Secretaría de Seguridad Pública, que le proporcionara escoltas para su familia. Solicitud que fue ‘balconeada’ por la propia titular de la SSP, ROSA ICELA RODRÍGUEZ.

Fue entonces cuando lanzamos la pregunta: ¿A poco Lily Téllez, con un marido pudiente, financiero de la Bolsa de Chicago, no puede pagar protección para su hijo?.

Damos por hecho que Cabeza de Vaca, a diferencia de otros prospectos y ‘prospectas’, no dudaría en meterse la mano a la bolsa, si se trata de ‘obtener’ la candidatura a presidente.

Pese a que el PAN no haya logrado ganar las elecciones para gobernador de Tamaulipas en 2022, dudamos que el dirigente nacional de ese partido, MARKO CORTÉS, le ponga “peros” a Cabeza de Vaca, que ya le tiene bien tomada la medida.

Por ahora, el ex gobernador CDV permanece en Estados Unidos, y capaz que desde allá “les mete gol” a los aspirantes de la alianza PRI, PAN, PRD. No en balde, un querido amigo de este espacio lo cataloga “el Donald Trump mexicano”.

CONTRAFUEGO: ‘With the money dancing the dog’.

Hasta la próxima.