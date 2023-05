Marco Antonio Vázquez Villanueva

Forajidos ramplones…

Un nuevo y penoso acto se ha registrado en el Congreso de Tamaulipas con la llamada a comparecer del Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, es una persona con claros conflictos de intereses respecto al pasado, tiene una estrecha relación con la anterior administración estatal y muchas municipales y de ahí que nunca les encontró nada, aunque a ojos vistos se trataba de vulgares saqueadores.

Después de ello habrá que analizar la situación de quien en teoría es el encargado de auditar a fondo a la administración pasada, de descubrir en que se gastó cada peso, cada centavo que era de los tamaulipecos y, por supuesto, también tiene la obligación de revisar las cuentas públicas de los municipios y los organismos descentralizados.

En declaraciones a los medios de comunicación Espino Ascanio nunca dijo nada, y eso pudiera ser tolerable, lo increíble es que lo llamen a comparecer los Diputados y nomás se burle de ellos, tampoco les resuelva nada.

Se concreta a decir que va a hacer todo apegado a la ley, sin embargo dos o tres hechos lo condenan, porque no hay dudas de la existencia de pillos en la administración anterior y de que todavía siguen muchos en los gobiernos municipales, pero el Auditor anda en la luna.

Ahora, más allá de la independencia, por obligación más que por ganas, habrá que observar que en realidad el Auditor Superior nunca jugó a ser la figura que el pueblo demanda, en quien obliga la trasparencia y el buen manejo de los recursos públicos, quien documenta y presenta denuncias para sancionar el saqueo.

No está de más recordar que las pasadas administraciones estatales hicieron del Auditor Superior una mera figura decorativa, de ornato, que actuaba por consigna, contra quien fuera enemigo del sistema y siempre en la opacidad, entonces, más allá de la complicidad de Espino, o lo inútil que resulta ser para castigar la corrupción, lo que urge es que los Diputados no se conviertan en su cómplice por ignorancia o conveniencias monetarias, digo, nadie les puede creer que sean tan tontos a voluntad y no puedan resolver casos que tienen que ver con proteger a los ladrones del pasado, que no puedan eliminar a dos personas, Ascanio es uno, el Fiscal Anticorrupción el otro.

Es un hecho que el Fiscal y El Auditor tienen mucha tela de donde cortar, los exfuncionarios estatales no tuvieron el menor rubor de robar a la población a ojos vistos, como tampoco sienten ni tantita vergüenza muchos alcaldes y alcaldesas de hoy, son la prueba clara de ello, y en ese sentido las señales de independencia o consigna se podrán ver claras hasta cuando ambos sean eliminados y lleguen sustitutos con ganas de dar resultados.

Lo ideal es que ambos se pusieran a trabajar, a tratar de recuperar todo el dinero que se llevaron los anteriores, e incluso de meterlos a la cárcel por ladrones y de ser necesario también tendrá que llamar a cuentas a otros funcionarios que están en ejercicio en Comapas y municipios.

Por lo demás, ya es tiempo de que la Auditoria Superior del Congreso funcione a la perfección, en esa exigencia va implícita la necesidad de cambiar, de hacer más transparente la revisión de las cuentas públicas, y si, ya es tiempo de meter a la cárcel a uno de esos funcionarios que han saqueado a Tamaulipas.

Ojala, además, se puede actuar contra quienes los están protegiendo, contra los actuales alcaldes o funcionarios quienes lejos de señalar las irregularidades están actuado para tapar las fallas, para cubrir todas las trapacerías que cometieron los anteriores en sus puestos.

El Fiscal y el Auditor, pero también los Diputados que se han convertido en cómplices de ellos, debe saber que los que se llevaron el dinero y quienes los cubren deben pagar, son carne de presidio todos ellos ya que le quitaron el dinero a los más pobres y en esas circunstancias no pasan de ser unos forajidos ramplones.

AUSTERIDAD DA RESULTADOS EN EL AHORRO, ADRIANA LOZANO… La Secretaria de Finanzas de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, manifestó que desde el inicio de la actual administración estatal se han implementado medidas de austeridad en todas las áreas de gobierno, lo que ha generado un ahorro por más de 200 millones de pesos.

“No son medidas que nos limiten en la eficiencia de las dependencias, lo que se han eliminado son gastos superfluos, los servicios públicos y la atención a la población están garantizados, subrayó la secretaria de Finanzas.

La tesorera estatal expresó que los ahorros obtenidos se deben al análisis y propuestas que la Secretaría de Finanzas ha implementado, además de que el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, ha hecho el compromiso público de no despilfarrar los recursos económicos estatales.

FORTALECE UAT VINCULACIÓN CON IP… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la firma del convenio de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, mediante el cual se fortalecerán acciones en beneficio del alumnado, docentes e investigadores de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV).

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sala de juntas del Centro de Gestión del Conocimiento, con la participación de la C. P. Astrid Degollado Montemayor, presidenta del Colegio de Contadores Públicos en esta capital.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza Cavazos dijo que la UAT refrenda el compromiso de seguir trabajando con el Colegio de Contadores de Ciudad Victoria y continuar con una importante colaboración que ha permitido contribuir en la formación de los profesionales de la contaduría.

“Siempre ha existido una vinculación, sobre todo en la carrera de Contador Público, con los diferentes sectores productivos asociados a las áreas del conocimiento”, indicó el rector, y señaló que gracias a esa vinculación los estudiantes acuden a los despachos contables para fortalecer su formación universitaria, lo cual ha contribuido a que muchos de sus egresados se destaquen con importantes reconocimientos en evaluaciones nacionales.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, C. P. Astrid Degollado Montemayor, agradeció a la UAT su disposición de seguir trabajando con el cuerpo colegiado y aseguró que esta vinculación se da de manera natural debido a que muchos miembros de ese organismo son egresados de la FCAV.

“Siempre ha habido una hermandad entre el Colegio de Contadores Públicos y la Universidad; esa coordinación, ese apoyo mutuo para el desarrollo del conocimiento y de la cooperación”, afirmó.

Comentó que derivado de esa vinculación existe un comité estudiantil que representa al Colegio y a la Universidad en una convención regional donde participan instituciones de Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Durante la ceremonia, el director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, explicó las generalidades del convenio, y señaló que la vinculación también impacta en las funciones sustantivas de la UAT, que son la docencia, la investigación y la vinculación.

Por tal motivo, puntualizó que se trata también de fortalecer la formación integral del estudiante, la trascendencia social, la generación y trasferencia del conocimiento, así como la docencia e innovación académica.

En la ceremonia de firma de convenio, estuvieron presentes también el secretario general de la Universidad, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez y el titular del Órgano Interno de Control de la UAT, Dr. Humberto de la Garza Almazán, así como integrantes y ex presidentes del Colegio de Contadores de Victoria.

