Por Carlos López Arriaga

El 2024 empieza este lunes

Cd. Victoria, Tam.- Envío la columna a las 17 horas del domingo, cuando los resultados de las elecciones en Edomex y Coahuila aún están lejos de ofrecer datos confiables.

A estas alturas de la jornada electoral, los respectivos cuartos de guerra fanfarronean con ventajas poco creíbles que representan, si acaso, un postrero chisguete de propaganda, dirigido a los votantes tardíos.

Palabras como invocaciones. Deseos que se enuncian como presagios. Del “vamos ganando”, al “ya ganamos” o (incluso) al pontifical “arrasamos”, como si la sola expresión del triunfo lo hiciera real.

La noticia es siempre tan efímera (decía don FERNANDO BENÍTEZ a sus alumnos de periodismo) que la fecha de publicación es al mismo tiempo su epitafio. Se refería entonces a la prensa impresa.

En el actual oficio electrónico, no solamente la fecha, también la hora de publicación representa eso, el epitafio a partir del cual la realidad empieza a alejarse del escrito.

Con una idea similar inicia BORGES su cuento de “El Aleph”, cuando observa cambios en el paisaje urbano de Buenos Aires tras la muerte de su amada BEATRIZ VITERBO. Las carteleras de la plaza habían renovado cierto aviso de cigarrillos.

-“El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita.”

Ocurre en todos los géneros periodísticos. Cuando esta colaboración se publique en medios impresos y electrónicos, un alud de información fresca y sustantiva la habrá vuelto parcial o totalmente obsoleta.

En entregas previas me ocupé de las encuestas. De esa ventaja que parecía irreversible en bien de la profesora texcocana DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ y del empresario saltillense MANOLO JIMÉNEZ SALINAS.

Muy clara la delantera de MANOLO en Coahuila, competencia de tres carriles. Cerrada la lucha dual en el Estado de México, donde los seguidores de la aliancista ALEJANDRA DEL MORAL VELA mantuvieron viva la esperanza, amparados en la frase de ocasión: “caballo que alcanza gana” (yegua, en todo caso).

Y cómodo el triunfo de MANOLO frente a un ARMANDO GUADIANA TIJERINA cuyo desplome en las preferencias ni siquiera se detuvo cuando las cúpulas partidistas de PVEM y PT claudicaron en su favor. Diría el clásico, la suerte estaba echada.

VENTAJA, ¿POCA O MUCHA?

El sondeo final de ENCUESTALIA (https://tinyl.io/8jZ0) ponía a GUADIANA ¡en tercer lugar!, por debajo de MANOLO y de RICARDO MEJÍA BERDEJA, con porcentajes de 46%, 24% y 23%.

Los analistas comentan que la noticia importante en EDOMEX no es si gana DELFINA sino (más bien) con cuánta ventaja obtiene su triunfo, uno o dos dígitos.

Si la delantera de la candidata guinda es moderada significaría (dicen los expertos) que el Estado de México todavía tiene posibilidad de funcionar en 2024 como un surtidor importante del voto aliancista.

Y si la ventaja fuera contundente, pues hombre, el partido guinda habría consolidado un bastión fundamental rumbo al megaproceso del año venidero.

A media tarde, el reporte del INE era de votaciones “muy copiosas”, con “incidentes mínimos” en ambas entidades federativas. Su titular GUADALUPE TADDEI destacó una afluencia “bastante alta” en las casillas de votación.

Hay notas sobre mujeres detenidas en flagrante compra de votos y también un reporte muy curioso de MARIO DELGADO CARRILLO donde dice que le hackearon su teléfono (muy temprano, por ahí de las 06 horas) y estuvieron haciendo “llamadas falsas” en su nombre.

¿Se estará curando en salud?. O sea que (ojo al detalle) si en las próximas horas sale alguna grabación con su voz dando indicaciones “non sanctas”, hay constancia de que el hombre ya denunció con la antelación suficiente la intervención malévola de su cuenta. Aunque se parezca la voz, no es él, que conste.

POSICIONAMIENTO ESPERADO

A la media tarde de este lunes habrá, por cierto, una noticia importante dentro del hándicap sucesorio, pues el canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN definirá el curso que habrá de seguir su participación en la puja interna por la candidatura presidencial.

EBRARD le hablará al país y a su partido para proponer un modelo de elección interna mediante una fórmula basada en innovaciones tecnológicas que garantizarían el piso parejo y la competencia equitativa dentro de la elección primaria en ciernes.

Cabe dudar al respecto. Hay escepticismo en la opinión pública que desde ahora advierte sobre un probable parto de los montes.

MARCELO también ha pedido que los aspirantes renuncien a sus cargos para hacer precampaña, que el comité nacional de MORENA contrate encuestadoras confiables y haya debates.

Sobre esto último, la doctora SHEINBAUM ya respondió que no, pues, dijo, “lo único que ocurre cuando entre nosotros entramos en un debate es que le damos fuerza a los adversarios.” (https://tinyl.io/8jbS).

Me ocupé la semana pasada del asunto y expresé algunas dudas visibles hoy día entre la comentocracia nacional, sobre la estrategia del canciller.

Cuestionamientos vigentes que debieran quedar resueltos a la brevedad posible:

“¿Tiene previsto algún camino alternativo en caso de que los chicos del primer círculo rechacen o por lo menos ignoren su propuesta?, ¿renunciará a cancillería aunque los demás permanezcan en sus cargos?, ¿aceptará competir si las encuestadoras no son de su agrado o confianza?, ¿se mantendrá en la carrera aunque le escamoteen los debates?, ¿impugnará resultados si no le parecen creíbles?, ¿estaría en la boleta por un partido distinto a MORENA?” (Interiores, “Edomex: aplanadora guinda”, martes 30 de mayo de 2023, https://tinyl.io/8jbP).

Poco o mucho, lo que responda será crucial. Entre otras razones, porque ya se le acabó el tiempo, ya no puede postergar sus definiciones básicas sobre el proceso interno. Ahora o nunca, la sirve o la derrama. El 2024 empieza este lunes.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com