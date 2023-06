Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los políticos tienen prisa…

¿Para qué quiere un político el poder?, los libritos, que son muy decentes, hablan de la búsqueda del bien común, de la felicidad de su pueblo, de administrar el poder y los dineros para que alcancen para todos y para todo, pero le digo, los libros son decentes y no quieren contar lo que usted piensa, lo que ve su vecino y casi todos nosotros, en realidad, hasta hoy da la impresión de que los políticos buscan el poder para agandallar todo lo que encuentren a su paso y nada más.

Porque esa es una realidad, le pregunta usted a cualquier persona lo que considera es un Diputado, por ejemplo, y de ladrón o flojo no lo bajarán, y quizá no sea la realidad, o tal vez la mayor parte de los casos sí, pero no todos pueden ser iguales, algo más, en todos los puestos de poder pasa exactamente lo mismo, hay buenos, malos, peores, pero a todos los colocamos nosotros.

Ahora viene una pregunta mejor, ¿cambiarán los políticos por gusto, por si solos?, la realidad es que no, lamentablemente se requiere que la gente los presione a trabajar, a ser mejores, a atender sus obligaciones.

Otra verdad es que muchos políticos traen en su cabeza la idea de servir, de ayudar, de provocar que este México sea mejor para todos, algunos ya están en encomiendas muy importantes, otros están en la lucha contra los gandallas, aunque, sumados todos los buenos, la verdad siguen siendo minorías porque nosotros hemos elegido equivocadamente quien debe tener el poder.

A que vamos con todo lo anterior, a que el pueblo parece no darse cuenta de que ya estamos en medio de la elección presidencial, en todos los partidos comenzaron sus procesos internos para seleccionar candidata o candidato, y eso no debe ocurrir, no debemos dejarlos despacharse solos, ya no son tiempos de confiar ciegamente en ellos.

Es decir, nos urge que todos participemos para, de entrada, tener a los mejores candidatos o candidatas, ya que eso nos dará un mínimo de garantías de que las cosas se harán mejor el próximo sexenio.

Conclusión, los políticos llevan prisa porque los elijamos, pero más prisa tenemos los mexicanos en no equivocarnos, ya es tiempo de que los partidos entiendan que somos la prioridad y nunca más deben estar primero sus ambiciones personales o de grupos…

CIERRAN ANTES CICLO ESCOLAR, SE CAMBIAN DÍAS POR APOYO A DISTANCIA A NIÑOS ATRASADOS Y CAPACITACIÓN A DOCENTES… Por acuerdo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya y con el objetivo de cuidar la salud de las niñas, niños, y adolescentes, el próximo 7 de julio concluirán las actividades académicas presenciales para las y los estudiantes de educación básica en el estado.

La Secretaria de Educación en la entidad, anunció que dando continuidad a las medidas de prevención recomendadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se realizaron las modificaciones al calendario oficial del ciclo escolar 2022-2023, con el propósito de dar cumplimento a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Entre las modificaciones se anuncia, que durante la semana del 10 al 14 de julio se estarán realizando actividades de reforzamiento académico a distancia, para fortalecer los aprendizajes fundamentales de las y los estudiantes tamaulipecos, mientras que el personal docente y administrativo deberá avanzar con las tareas administrativas correspondientes al ciclo escolar, por lo que deberán permanecer en los centros de trabajo, y en caso de que no cuenten con la infraestructura adecuada, como ventilación artificial, suministro de energía eléctrica, agua potable, entre otros servicios, deberán informar a las autoridades educativas correspondientes.

Además, para cumplir con el Taller Intensivo de Formación Continua Para Docentes, donde se habrán de revisar los planes y programas de estudios para educación básica, las y los docentes deberán asistir del 17 al 21 de julio a sus centros de trabajo y en caso de no contar con la infraestructura deberán avisar con tiempo a las Supervisiones Escolares o a los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE) para acordar otro espacio donde puedan realizar esta actividad.

Las modificaciones a las actividades del ciclo escolar 2022-2023 en Tamaulipas, fueron respaldadas por el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, reafirmando su apoyo a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y a su titular, Lucía Aimé Castillo Pastor, sumando compromisos por la transformación de la educación en la entidad.

