Por Carlos López Arriaga

Dos de Reynosa: Denisse y Cabeza

Cd. Victoria, Tam.- Sigue dando tumbos el caso de la regidora ecologista y panista DENISSE AHUMADA MARTÍNEZ. Fue nota internacional, ríos de tinta y saliva corrieron en torno al tema y en distintas direcciones.

Ello, entre rumores de exoneración y nuevos cargos de carácter estatal a los que ahora se suman dos acusaciones más de orden federal,

Ambas denuncias por conspirar con otras personas para distribuir substancias controladas. En este caso, las 92 libras de cocaína que le encontraron en su vehículo, al pasar por la aduana de Falfurrias.

El asunto vuelve a surgir de un relativo letargo semanas y días después de su captura, el sábado 10 de junio de 2023, reseñado particularmente por los medios texanos, de McAllen y Brownsville.

La información corre a cuentagotas, lo cual no le resta un gramo de importancia. Son las correrías clandestinas de una figura importante en el cabildo que preside el morenista CARLOS PEÑA ORTIZ.

Una ficha curricular sobre la regidora en problemas, visible en el portal de Reynosa (https://tinyl.io/8qtk) nos informa que la décima novena regidora AHUMADA MARTÍNEZ (hoy presa y sujeta a proceso en el condado de Brooks) tiene como nivel máximo de estudios el de licenciatura en la “carrera genérica” de Relaciones Internacionales.

Antes de participar en política, su experiencia laboral fue en el sector privado, para empresas como Oñate Willy y compañía, CNN Manufacturing y Agua Purificadora Blanquita.

Se le ubica en áreas administrativas como facturación, almacén, inventario, compras, supervisión de personal y también en un rubro más interesante que aparece como “Coordinación de Operaciones de importación y Exportación Virtuales.”

Una nota de TELEMUNDO puntea las novedades del caso y añade que “la investigación se amplía a personas conocidas”, sin abundar más en el detalle (https://tinyl.io/8qvf).

JUSTICIA INCIERTA

Hubo un tiempo en que la gente se entusiasmaba con esta clase de investigaciones, bombazos de nota roja, con la esperanza de que los sabuesos policiales al norte y sur del río Bravo, descubrieran complicidades y ramificaciones sórdidas en el campo de la política.

Pero en el mundo real estas historias de intriga y suspenso cada vez fructifican menos. Los arreglos a trasmano le comen el mandado al espectáculo mediático y todo termina en un aburrido carpetazo, con sus pertinentes puntos suspensivos.

Y acaso la mejor prueba descanse en otro personaje de Reynosa, el exgobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien le sigue invirtiendo abundantes recursos a la promoción de su (presunta) precandidatura a la Presidencia de la República.

Aspiración que buscaría convertirlo (ver para creer) en el abanderado oficial de la coalición ahora denominada “Frente Amplio por México”, PAN, PRI y PRD.

En un videomensaje vía redes sociales, el también prófugo de la justicia publicita una encuesta por demás inverosímil donde aparece como segundo lugar en las preferencias opositoras con 17%.

Y ello, dos puntos abajo del disque puntero SANTIAGO CREEL (19%) y dos por delante de LILLY TÉLLEZ y CLAUDIA RUIZ MASSIEU (ambas con 15%).

Como responsable de tal despropósito aparece una supuesta agencia #CEResearch (https://tinyl.io/8qx5) cuyo sitio suele difundir esta suerte de resultados que parecen dispuestos al gusto del cliente.

Ello, cuando los operadores más serios en este campo de los sondeos electorales nos comentan que la estatura real que tendría CABEZA DE VACA en el ranking de precandidatos no rebasa ni un punto porcentual y que (por ende) las cifras publicitadas por el interfecto desde sus espacios en redes son simple y llana propaganda.

SEGUIR EN LO MISMO

Estadística falaz montada en facturas muy gordas y nada más. Como suspirante, pues, no pasa de ser un “wannabe” (want to be), alguien que deliberadamente confunde sueños y realidades. Como vender cuentas de vidrio.

Y con la misma voz ahogada que antes le conocimos, sin sacarse la papa de la boca, con esa mala administración del aire que le lleva a deformar las vocales y empalmar las consonantes, CABEZA se presume “listo para asumir este compromiso con decisión y valor “.

Para luego felicitar a “los partidos y las organizaciones involucradas”, calificando de histórico el proceso interno al que han convocado las fuerzas opositoras para elegir a su candidato presidencial. (Video en Twitter: https://twtr.in/3S4Z).

Lo cierto es que ninguna posibilidad tiene de aproximarse, siquiera, a la media tabla. A menos que haga extensivos sus cañonazos de felicidad a los responsables de la encuesta última. Y chance ni eso.

La jugada está muy clara y lo comenté en este espacio el mes de mayo pasado. Su meta se llama fuero, recuperar la inmunidad (impunidad) que otorgan los cargos legislativos, curul o escaño.

Y sabe bien que para lograrlo no necesita más que hacer suficiente ruido en la víspera, levantarle la mano al vencedor y darle vuelo a la chequera para adquirir así el pase automático hacia cualquiera de las dos cámaras, por la vía plurinominal. Sin hacer campaña.

En la referida columna señalé que le incomoda mucho caminar por la vida sin blindaje jurídico. Y por ello le resulta mejor y más durable “asegurar la inmunidad legislativa que andar mercando amparos” entre los jueces de Reynosa, “cada vez más quisquillosos.” (Interiores, “Fuero urgente, meta de Cabeza“, miércoles 17 de mayo de 2023, https://tinyl.io/8qwx).

Su planteamiento es similar al de NOROÑA, ambos se tiran a perder, endosar sus canicas al vencedor y levantarle la mano para continuar uncidos a la nómina, vigentes en la grilla y en los negocios del poder.

