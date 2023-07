Marco Antonio Vázquez Villanueva

Me gustó la propuesta del PRI…

Aunque tarde y algo desdibujada, la propuesta del PRI para evitar conflictos posteriores en el Congreso de Tamaulipas junto con la compra y venta de conciencias que le ha permitido a los gobiernos en turno hacer lo que les de la gana sin miedo al castigo, hay que aceptar que es buena, un comienzo por así mencionarlo.

Sin embargo, hay que decirlo también con todas sus letras, el conflicto en el congreso de Tamaulipas no tiene origen en leyes ambiguas o la carencia de estas, no, el mismo obedece al agandalle, la falta de valores, la corrupción, vaya, todo se originó por la inmoralidad de algunas diputadas de venderse, o regalarse que sería peor, a los apetitos de Cabeza de Vaca, se cambiaron de Morena al PAN, se rumoró que por cinco millones de pesos, y con eso los azules siguen protegiendo todo el saqueo del sexenio pasado, no crea que el pleito se trata de velar por los intereses del pueblo, no, solo se trata de que el jefe de los panistas no llegue a caer en el bote.

Qué significa eso, pues que la propuesta presentada por la Diputada Alejandra Cárdenas y Edgardo Melhem Salinas, gusta, es atractiva, buena, pero siendo honestos difícilmente pasará porque no se pueden violentar los derechos políticos de las personas, entre otras cosas.

Hay algo más, en realidad el PRI si pretende evitar problemas futuros en el Congreso e incluso en la política en general lo pertinente, tal vez, sería alentar reformas de largo alcance y las mismas deben comenzar con una obligación de los partidos políticos a democratizarse, exigirles una mayor participación de su militancia, sobre ambas cosas, restringirlos de verdad a ejercer los recursos que les son entregados en prerrogativas en lo que ya les marca la ley que es capacitación, en ideologizar y detectar a los mejores hombres y mujeres para presentarlos como candidatos en las campañas.

Ese es el meollo del asunto, la carencia de ideología, la ausencia de valores morales y éticos, los políticos no tienen más Dios que el dinero, por una lana se cambian de partido, venden sus votos y hasta a su madrecita si se las compran, por eso le digo, el problema grave no es ellos sino los partidos que quien sabe de dónde los sacan, es más, se presume que hasta les venden las candidaturas en algunos casos.

Concretando, no es el congreso la falla a corregir, el error se encuentra en el sistema de partidos, se les entregó todo el poder y todo el dinero y aún así no tuvieron llenadera, todo se maman sin que se sepa cómo o en qué, por esa razón hoy muy pocos políticos pueden presumir que son de derecha o de izquierda, la mayoría solo se distinguen entre ladrones y ladrones voraces, entre quienes se roban poquito y los que se roban mucho, entre los que se enriquecen hasta la locura y los que no tienen llenadera, con sus honrosas excepciones, claro, pero nada más.

Regresando, hay que reconocer que la propuesta del PRI es un buen comienzo para este Tamaulipas, nos da la certeza de que alguien quiere empezar a componer las cosas, con todo y lo limitado de la misma porque ya los Tribunales Electorales se han pronunciado al respecto del chapulineo y salvo que hayan cambiado de opinión no se ve cómo hacer constitucional esa propuesta, pero algo es algo.

No es una fatalidad, le insisto, evitar que un Diputado o una Diputada cambien de partido o metan en conflicto a todo un Estado por intereses particulares se puede evitar fácil, ideologizando, democratizando, con la obligación de aplicarle exámenes de control y confianza a todo aquel aspirante a un cargo público, con llevar a todos los militantes de un partido, y a los que no también, a participar en la selección de candidatos de tal forma que les regresen la confianza, que el ciudadano tenga un mínimo de garantías de que su futuro representante no enloquecerá de la noche a la mañana, mejor aún, que no lo venderá a la delincuencia, política o de la que usa armas, como ahora.

Con eso y todo me gustó la propuesta del PRI, por algo sencillo, da la impresión de que por fin alguien le entra a proponer debate, razonamiento, en dejar atrás el conflicto que tiene paralizado el poder legislativo de Tamaulipas y eso es lo que hace falta en este momento…

UAT Y UNIVERSIDAD PANAMEÑA COMPARTEN INVESTIGACIÓN… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió a estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, quienes realizan una estancia de investigación en el Instituto de Ecología Aplicada (IEA), con el fin de experimentar y compartir técnicas para la conservación de la especie de plantas conocidas como bromelias.

La profesora e investigadora, Dra. Diana Gómez, así como Henry Velásquez y Darielis Lezcano, estudiantes de la carrera de Biología de la universidad del país centroamericano, participan con la UAT en el desarrollo de sus tesis sobre la conservación de bromelias y su utilización como biondicadores de cambio climático.

En su oportunidad, los visitantes fueron recibidos por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT; y por la Dra. Edilia de la Rosa Manzano, directora del Instituto de Ecología Aplicada. Mendoza Cavazos les deseó el mejor de los éxitos en sus proyectos, destacando la importancia de la colaboración que sostiene la UAT con universidades tanto nacionales como de otros países, para compartir avances y resultados de investigaciones científicas.

Por su parte, la Dra. Diana Gómez, comentó que la estancia permitirá a sus estudiantes aprender nuevas técnicas que les ayuden en el trabajo de investigación de las bromelias, que son toda una familia de plantas epífitas de origen tropical que crecen sobre las copas y ramas de los árboles en su entorno natural.

La investigadora dijo que el propósito es evaluar las variables ambientales y cómo afectan a las especies de bromelias que se encuentran en los árboles; y destacó que, mediante ese trabajo, se busca aprovechar las experiencias y conocimientos que tiene la UAT en el estudio de esas especies.

Por su parte, la joven Darielis Lezcano, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiriquí, agradeció a la UAT la oportunidad de aprender de los proyectos que realizan sus expertos y aseveró que la idea de la visita es afianzar sus conocimientos sobre la germinación de semillas en cultivos in vitro.

Indicó también que, como parte de su tesis, busca obtener resultados para conocer si las bromelias pueden sobrevivir a ciertos cambios climáticos, y que otro de los objetivos sería utilizar esas plantas como bioindicadores, es decir, para evaluar u observar el estado del ecosistema y conservarlas por su importante función en los bosques.

En ese contexto, el estudiante Henry Velásquez resaltó las novedosas técnicas científicas que usa la UAT y que están aprendiendo para sus estudios, entre ellas se encuentra la práctica de cultivo in vitro de la semilla de bromelia en los laboratorios del Instituto de Ecología Aplicada.

Explicó que su tesis de licenciatura consiste en estudiar las semillas de la bromelia, para ello recolectó plantas a una altura de más de mil doscientos metros sobre el nivel del mar.

Puntualizó que trabaja en un proceso de germinación en laboratorio y en un ambiente natural, con la idea de analizar qué tanto les afecta la temperatura y si les impacta el cambio climático a tal grado que puedan correr el riesgo de extinguirse.

En su oportunidad, la Dra. Idalia de la Rosa Manzano, se refirió al trabajo que se ha realizado con apoyo del rector en materia de vinculación académica y científica, lo que ha permitido estrechar lazos con instituciones nacionales y extranjeras, como es el caso, dijo, de la movilidad de estudiantes con la Autónoma de Chiriquí.

DIALOGA GOBERNADOR CON EMPRESARIOS… El gobernador Américo Villarreal Anaya se comprometió con directivos y representantes de empresas maquiladoras a atender sus demandas en materia de seguridad, energía, infraestructura, transporte y, agregó, que se requiere la participación y colaboración de todos para aprovechar los recursos y las oportunidades que brinda Tamaulipas.

En una reunión de trabajo, en el marco del Foro Index 2023 ¿Qué tan conectado estás con la industria?, que se celebra en el Centro de Convenciones Expo Reynosa, el gobernador del estado recibió el reconocimiento por parte de los empresarios por su disposición para atender personalmente los planteamientos y por lograr que en sus nueve meses de gobierno no se hayan presentado casos de robo al autotransporte de carga.

“Ya necesitábamos un gobernador como usted, que se preocupara por nosotros”, dijo el empresario Enrique Castro, mientras que Alfredo Guajardo, vicepresidente de Weldex Industries, destacó que “ahora sí tenemos la atención y la disposición de un gobernante dispuesto a cooperar”.

Acompañado por integrantes de su gabinete y por el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, así como por el alcalde de McAllen, Texas, Javier Villalobos, el gobernador encabezó el encuentro en el que asistió, Raúl Setién Castillo, presidente de Index Reynosa y Humberto Martínez Cantú, coordinador general de Comités Nacionales Index, en representación de Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

En su participación, el mandatario estatal aseguró que está atento a las demandas planteadas en la reunión y detalló algunos de los grandes proyectos y las acciones de su gobierno que permitirán el desarrollo del estado, a la vez que reiteró que se buscan “alternativas de solución, que sean de fondo”.

“Queremos que tengan confianza, que sientan esa confianza y que siempre nos conduciremos en apego a los principios de la verdad, la justicia y la honestidad”, indicó.

Durante esta reunión participaron: Ángel Ortiz, representante de Mcallen Economic Development Corporación en México; Juan Olaguibel, superintendente de Puentes Hidalgo y Anzaldúas; Antonio Marines, director del Comité de Desarrollo de Proveedores Pentair Water México; Jesús González, director del Comité de Finanzas Erika de Reyna; Jesús Caballero, director de Gestión de Riesgos de Index Reynosa; Martha Ramos, directora general de Index Reynosa y Alfredo Guajardo vicepresidente de Weldex Industries.

NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA NACIÓN

“Me da mucho gusto estar en esta reunión con gente entusiasta y participativa en este momento histórico que está viviendo nuestra nación, no debemos de perder la oportunidad de participar activa y solidariamente y que Tamaulipas se sume a lo que le corresponde para ese gran desarrollo de nuestra nación”, dijo el gobernador al inaugurar el Foro Index 2023

Durante el evento, en el que participan 52 expositores, el presidente de Index Reynosa, Raúl Setién Castillo afirmó que esta ciudad fronteriza es el “reflejo de la competitividad, en donde las empresas echan raíces y en donde el modelo de la manufactura está más vigente que nunca”.

En su participación, la secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar destacó que la industria maquiladora en Tamaulipas cuenta con 423 establecimientos que generan 279 mil 751 empleos y dio a conocer que, de octubre del año pasado a la fecha, Tamaulipas cuenta con 59 proyectos de inversión con una derrama de 5 mil millones de dólares, generando 9 mil 600 empleos.

Durante este foro, a través de un video, Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, refrendó su apoyo al gobernador de Tamaulipas y afirmó que aprovecharán la coyuntura que se presenta con la instalación de Tesla en el vecino estado de Nuevo León, ya que muchos de los proveedores que van a requerir están en Tamaulipas y se deben aprovechar las cadenas de valor que se tienen.

Por su parte, Humberto Martínez Cantú, coordinador general de Comités Nacionales INDEX, reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya y aseguró que este organismo será punta de lanza “para hacer de Tamaulipas un foro de inversión total y hacer cambios cuánticos en el estado”.

Estuvieron en el presidium, el alcalde Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez y el delegado de Programas Federales para el Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez.

