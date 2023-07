Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sin tanto alarde…

Seguridad Pública, inversiones, medio ambiente, comercio, colaboración y todo lo que pueda ser común entre Tamaulipas y Estados Unidos fue la agenda entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, este lunes allá en Laredo.

Una reunión con autoridades gringas de esa importancia solo puede ser buena para los tamaulipecos, porque se da luego de que todos los embajadores europeos estuvieron en el Estado, además, en un contexto en el que los opositores al gobernador quieren hacerle creer al mundo que Tamaulipas está ardiendo y crecen sus problemas de violencia.

¿Podría anunciar con la presencia del embajador en México un parque binacional entre los Laredos si en realidad estuviéramos tan mal?, el mensaje es claro, no existe ese infierno más que en las mentes de los opositores, mejor aún, las autoridades de Estados Unidos ofrecen todo su respaldo al gobernador tamaulipeco, se notó en el trato del diplomático a nuestro gobierno, se notó con una camaradería en una rueda de prensa que ofrecieron en forma conjunta, se notó cuando hablaron de más de 10 mil millones de pesos en inversión, más cruces en vías de ferrocarril y ampliación de puentes que van a incrementar la agilidad, operación y el flujo de mercancías.

En la conferencia, en la que además estuvieron autoridades de los dos Laredos, se dijo que fue posible sostener una larga charla entre el mandatario estatal y el embajador en donde se abordaron temas económicos, comerciales y sociales, pero fundamentalmente, se siguió abonando a una relación amistosa que ya da frutos para Tamaulipas.

Ante los periodistas, Ken Salazar fue más que amable al destacar que por encima de los problemas en ambos lados de la frontera, Tamaulipas es un estado grande y es ejemplo de las buenas relaciones entre México y Estados Unidos, además elogió el potencial económico de Tampico y de la zona conurbada, las grandes costas y las riquezas que éstas ofrecen, las energías renovables, los grandes proyectos como los ya muy avanzados del Ferrocarril y los nuevos puentes que se construyen en los dos Laredos, para beneficio de ambos países.

Con el embajador como testigo, el gobernador Américo Villarreal ofreció más información sobre el avance de los proyectos estratégicos que impulsa en la frontera que son con un valor superior a 10 mil millones de pesos, especialmente la zona de Nuevo Laredo donde se edifica la Agencia Nacional de Aduanas, la ampliación del Puente III, Puente del Libre Comercio, además de la ampliación de 10 carriles en el puente Libre Comercio, para poder contar con 18 carriles de tránsito y agilizar el comercio entre las dos naciones.

Con ese mero acto el gobernador tumbó dos pájaros de una pedrada, por un lado, manda señales claras de que tiene el apoyo de los gobiernos mexicano y estadounidense, por otro lado acabó con el mito de que Cabeza de Vaca era mejor visto por los gringos, digo, pocas veces mereció elogios de tan alto nivel en los seis años, quizá los que ya lleva Américo en apenas nueve meses de gobierno.

Lo mejor para el Estado es que las visitas de embajadores europeos a Tamaulipas, más la reunión de alto nivel con Ken Salazar, embajador de Estados unidos en México, trae confianza, inversiones y un desarrollo que se tendrá que notar en beneficio de los tamaulipecos, conclusión, hay resultados y sin tanto alarde…

MEDIO AMBIENTE, DENTRO DE LAS PRIORIDADES DE LA UAT… Atendiendo las políticas de preservación ambiental promovidas por el rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se ha implementado una destacada iniciativa en el Campus Victoria, que consta de la instalación de contenedores especializados para la recopilación adecuada de PET y baterías en desuso, reafirmando así su compromiso con el cuidado del medioambiente, promoviendo prácticas sostenibles entre la comunidad.

Esa iniciativa es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Gestión Escolar, a través de la Dirección de Participación Estudiantil y la Dirección de Sustentabilidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT.

Dichas acciones combinan los esfuerzos de los programas UAT Recolecta y Causa Eco, que tienen como objetivo promover entre la comunidad universitaria una cultura de cuidado y preservación del medio ambiente, así como de reciclaje en beneficio del planeta.

En ese contexto, se hizo entrega de contenedores en el edificio de rectoría, en Ciudad Victoria, con la presencia de la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar de la UAT; la Lic. Marlene Pérez Sánchez, directora de Participación Estudiantil; y la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, directora de Sustentabilidad de la UAT, quienes resaltaron la importancia de esa actividad y su implementación en las diferentes facultades, escuelas y unidades académicas del Campus Victoria.

Hasta el momento, se ha entregado un total de diez contenedores en diferentes puntos estratégicos de las facultades y escuelas de la UAT, invitando a la comunidad universitaria a participar de manera voluntaria en esa noble causa.

Además, se destacó que todas las donaciones reciben un adecuado tratamiento de los residuos generados en la institución, lo cual permitirá utilizar esas contribuciones para ayudar a quienes más lo requieran.

Se anunció también que, próximamente, se instalarán contenedores similares en los campus de las zonas norte y sur de la entidad, reafirmando así el compromiso de ser una universidad sustentable, cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030, relacionados con el cuidado y preservación del medioambiente, así como la promoción de una cultura del reciclaje.

Con acciones concretas como esa, la administración del rector busca crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, fomentando una cultura sostenible en beneficio de la sociedad y el planeta, promoviendo un entorno más limpio y saludable para las presentes y futuras generaciones.

