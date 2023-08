Por Martha Isabel Alvarado

Ahí les hablan

.-Alcalde de Reynosa, da por hecho su reelección

.-Que CDV manda en Tamaulipas, insiste ‘Makito’

.-¿Aspirantes de Morena, “se calientan” en vano?

.-Adán Augusto, alista segunda gira en la entidad

“No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla”, dice conocido adagio. El cual viene al caso porque este día el Frente Amplio por México dará a conocer a sus primeros finalistas por la candidatura presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD.

Como es sabido, estarían en condición de finalistas, quienes hayan reunido las 150 mil firmas requeridas por el Comité Organizador, como requisito para pasar a la segunda etapa del proceso.

Se habla de cinco aspirantes que estarían a punto de lograrlo: XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, SANTIAGO CREEL, BEATRIZ PAREDES, ENRIQUE DE LA MADRID y SILVANO AUREOLES.

En el caso de Xóchitl Gálvez, ella dice que ya casi reúne medio millón, y según se sabe, Beatriz Paredes llegó a las 300 mil.

Veremos si lo anterior se confirma este día con el anuncio oficial, y si otros aspirantes como el ex gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el ex jefe de gobierno de la CDMX, MIGUEL ÁNGEL MANCERA obtuvieron también las firmas.

Al ex gobernador Cabeza de Vaca le deben estar ‘chillando’ las orejas todos estos días, pues el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, lo sigue mencionando en sus declaraciones, como el autor de la supuesta ‘persecución política’ de la que es objeto a través de la Fiscalía de Justicia del Estado y el Poder Judicial de Tamaulipas.

Durante la jornada de ayer, reapareció en escena Peña Ortiz.

En improvisada conferencia de prensa que ofreció en el acceso al Palacio Municipal, Peña Ortiz atribuyó la situación por la que ahora atraviesa, “al costo de ser oposición”.

“Imagínense, en el 2021 cuando yo corrí para alcalde, me metieron una orden de aprehensión durante mi campaña. En el 2022 cuando apoyé al gobernador Américo Villarreal, me metieron otra orden de aprehensión”, agregó.

“Cuando trataron de sacar su carta de residencia (del ex gobernador Cabeza de Vaca) me volvieron a meter otra. Y estoy seguro que en el 2024, cuando me vuelva a reelegir, me van a meter otra también”, planteó.

¡Ojo! con lo que dice el alcalde de Reynosa, da por hecho el tema de su reelección desde ahora, obviando los procesos de selección de candidatos de Morena, Partido al cual no pertenece. ¿O sí?.

Ya se la creyeron “Los Makitos”, es decir, el alcalde CARLOS PEÑA y su mamá MAKI ORTIZ, que nadie más podría competir por la presidencia municipal de Reynosa, que es toda de ellos.

Ahí les hablan a los supuestos aspirantes a dicho cargo, por parte de Morena, los diputados locales HUMBERTO PRIETO y MARCO GALLEGOS, y al delegado del Bienestar LUIS MIGUEL IGLESIAS. Capaz que se andan ‘calentando’ de oquis.

Insiste el alcalde Carlos Peña, sin recato alguno, en que Cabeza de Vaca sigue mandando en Tamaulipas, sin reparar en que, con sus dichos, deja muy mal parado al actual titular del Poder Ejecutivo Estatal, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

“Hay que reconocer que no hay un estado de Derecho aquí en Tamaulipas y mientras esté cooptado por una persona que ya dejó el estado pero que sigue mandando desde el exterior los que somos oposición verdadera vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas”, dijo textual, en su reaparición, Carlos Peña.

“Nos han hecho lo que el aire a Juárez, y así va a seguir siendo”, manifestó en tono desafiante el alcalde de Reynosa.

Además, el titular del Ayuntamiento reynosense se dijo víctima de ataques mediáticos en los periódicos “El Norte” y “Reforma”, y estimó en 400 o 500 mil pesos cada nota. “¿De dónde está saliendo ese dinero?” “¿Quién lo está poniendo?”, cuestionó.

“Que sigan viniendo, no estamos mancos y nos vamos a defender. Saben que yo también los voy a denunciar”, sentenció el alcalde.

Por su parte, el aspirante presidencial de Morena ADÁN AUGUSTO LÓPEZ regresará a Tamaulipas para una gira de dos días, este 11 y 12 de agosto, con agenda en los municipios de Reynosa y Tampico.

Se tiene previsto que el ex Secretario de Gobernación lleve a cabo, el próximo viernes, una asamblea informativa en Reynosa, prevista de 6:00 a 7:30 de la tarde en la Quinta Blayser. La gran pregunta es: ¿Vendrá con él la carismática diputada ANDREA CHÁVEZ?.

CONTRAFUEGO: ¿Los va a acusar con su mamá?.

Hasta la próxima.