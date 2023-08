Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los chicos no lloran…

Este jueves se definieron las cuatro empresas que habrán de realizar las encuestas que definirán al candidato de Morena a la presidencia de la República, dicen ellos al coordinador de la Cuarta Transformación, y se da en medio de los lloriqueos de Marcelo Ebrard y las acusaciones de que estos nacen con su perversa idea de emigrar a Movimiento Ciudadano como su candidato.

La verdad, lo de Marcelo, son lloriqueos sin fundamento, acusa a los gobiernos de orquestar la campaña de Claudia Sheinbaum, cuando en realidad no puede negarle a nadie el sagrado derecho de definir su futuro político, peor aún, cuando conocía de política y nunca hizo nada para que todos esos Senadores, Diputados federales, Gobernadores, alcaldes y hasta regidores pudieran conocerlo y apoyarlo, vaya pues, si no resulta candidato será por responsabilidad propia, por no saber hacer política, por confiar solamente en el compromiso y lealtad del presidente a su persona sin entender que los demás también andan en las mismas condiciones, ni modo que pueda negar que Claudia es la hija política del presidente, que Adán es el hermano, que hasta Noroña y Ricardo Monreal han sido buenos compañeros de viaje.

Sin embargo, no se vaya con la finta, soy de los convencidos de que Marcelo, de no ser candidato de Morena, se quedará en ese partido a asegurar su futuro en los presupuestos y los espacios de poder, sabe que ser candidato de Movimiento Ciudadano lo condenaría al fracaso porque el partido naranja no quiere hacer alianzas con el resto de la oposición, porque en este momento los del negocio de Dante ya no tienen más presencia que Xóchitl Gálvez, la candidata que les impuso a sus opositores el propio Andrés Manuel y sin que lo sospecharan.

Es peor la situación de Marcelo si tomamos en cuenta que no tiene operadores en los Estados, en Tamaulipas, por ejemplo, nadie sabe si existen, si los tiene se los han comido jóvenes en la política como Américo Villarreal Santiago y Marco Batarse, y de principio a fin, lo mismo sucede en las demás Entidades donde no se quiso dar el lujo de hacer pactos con la gente de poder, de ceder poco poder, es más, ni siquiera quiso conocer a verdaderos políticos con arraigo para que lo dieran a conocer entre sus gobernados.

Es más, es posible que si Ebrard se lanza a una encuesta para definir el candidato de Movimiento Ciudadano, o a la aprobación de las bases, pierda ante Luis Donaldo Colosio, este si, con la posibilidad de ser un buen candidato (si lo asesoran bien) por la herencia de votos que recogerá de su padre.

Pero, regresando al tema de las encuestas, pues bien valdrá la pena que estás sean auditadas o vigiladas por todos los candidatos y por el pueblo de tal forma que no haya trampa, que cada una se haga en formato de cuatro o cinco copias para que las tengan en su momento los representantes de los candidatos, que se elija al azar, y de un momento a otro, por lo menos el 20 por ciento de ellas para ser vigiladas por representantes de los partidos de tal forma que no haya trampa en su aplicación y esta sea real, solo con eso no habrá espacios a las dudas, a que les quede claro quien es quien en ese partido y el capital político con el que cuenta cada uno de ellos.

En las circunstancias de hoy las encuestas será el tema más difícil para Morena, encontrar cómo lograr que todos los aspirantes queden conformes, no solo eso, tienen que buscar la forma de convencer al pueblo de México que no le han jugado el dedo en la boca, que realmente son democráticos y que sus decisiones las ha tomado la ciudadanía ya que de otra manera la sombra del dedazo, de aquellos tiempos del priato, regresará con su consabido retroceso del país en más de cincuenta años.

¿Y Ebrard?, pues pobre Ebrard si no gana como parece ocurrirá o según lo hace saber con sus actitudes, es triste que si tenía fama de un buen político no se haya dado tiempo de trabajar con las bases, es penoso que conociendo la forma de selección de candidatos de su partido desde hace seis años no haya trabajado para ser popular desde que comenzó el sexenio, pero más decepcionante es que ni siquiera recuerde aquella vieja canción de Miguel Bosé que a la letra le recomendaba, “los chicos no lloran, tienen que pelear”…

COLOCAN 11 MODULOS PARA NACIONALIZACIÓN DE AUTOS, ADRIANA LOZANO…La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, manifestó que en la entidad se cuenta con 11 módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE), para regularizar automóviles de procedencia extranjera.

“Los 11 módulos de REPUVE se localizan en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, El Mante y San Fernando; invitamos a los ciudadanos a acudir al módulo más cercano a su domicilio para realizar su trámite de regularización”, señaló Lozano Rodríguez.

El objetivo del REPUVE es otorgar seguridad jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional, mediante la identificación vehicular.

Para aclaración de dudas sobre el proceso y trámite de regularización de autos americanos, el REPUVE pone a disposición el número telefónico 800 737 883 1

SE ACERCA DÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas está organizando su evento anual Día de la Investigación UAT 2023, que tiene como objetivo acercar al público de manera interactiva, dinámica y divertida el conocimiento científico y humanista que genera la casa de estudios.

Las actividades se desarrollarán en dos sedes: en Ciudad Victoria el 3 de septiembre, en la plaza cívica y pasillo central del estadio Marte R. Gómez; y en Tampico el 22 de septiembre, en el Centro Universitario Sur.

En el marco de las políticas institucionales que promueve el rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, se tiene como finalidad divulgar entre la población en general la investigación científica que hace la casa de estudios con base en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese contexto, se busca difundir quiénes son los investigadores, sus trabajos, logros y el impacto que la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen sobre la vida cotidiana de las personas.

La Secretaría de Investigación y Posgrado informó que las actividades se desarrollarán en un formato interactivo con la ciudadanía, mediante módulos de exhibición e infografías, y con espacios dedicados especialmente al público infantil y juvenil.

Se ha convocado la participación de investigadores e investigadoras de las facultades, unidades académicas, centros de investigación e institutos de la UAT, con la idea de que presenten, de manera amena y digerible, sus proyectos más recientes en temas como la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. Para el evento en Ciudad Victoria se preparan diversas actividades dirigidas a estudiantes de bachillerato, quienes podrán participar en dinámicas de interacción con la ciencia; en Tampico, los investigadores convivirán con niños de primaria a través de diferentes dinámicas.

El Día de la Investigación UAT será un evento interactivo abierto a todo el público, para difundir el conocimiento que genera la Universidad. Para obtener más información, consultar la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado UAT, así como el portal web oficial de este evento.

