Marcelo, Pío, Adán Augusto

Cd. Victoria, Tam.- En la reyerta corcholatera desatada entre EBRARD y SHEINBAUM, los otros candidatos, quiero decir, los menores (tan menores que acaso sean solo presuntos) toman partido con una rapidez que parece reflejo condicionado.

De inmediato brincó FERNANDEZ NOROÑA, tan abundante en denuestos que igual parece que los tenía guardados, acaso anotados, memorizados, contra MARCELO y en defensa de la disciplina partidista, exhibiendo una ortodoxia que ya hubiera querido FIDEL VELÁZQUEZ.

Y enseguida ADÁN AUGUSTO, el verdadero, genuino y original ADÁN AUGUSTO, que en su calidad de precandidato se ha revelado muy afecto a la camorra, el pleito callejero. Tan distinto, por cierto, al ceremonioso y oscuro titular de SEGOB que antes conocimos.

En la trinchera contraria, el excanciller encontró apoyo en RICARDO MONREAL. Pero, bueno, entre los reclamos de MARCELO y los tacles defensivos de doña CLAUDIA, mire usted, detrás de toda esta tolvanera, se perfila la silueta del chamán DANTE DELGADO, del meritito Alvarado, Veracruz, jugando, como le gusta, varias cartas a la vez.

Diversas opciones, ya manejadas aquí. (1) Si gana MARCELO la interna, cabe la posibilidad de que se sume el MC a su campaña, (2) si el mismo EBRARD pierde pero se siente robado, encontrará a DANTE con los brazos abiertos, listo para encaminarlo por el sendero naranja, (3) la otra opción es postularse el mismo DELGADO (ya lo dijo) o bien (4) alguna de sus taparroscas que de sobra conocemos.

En la capital regia dicen que la proyección del extravagante JAVIER MILEI en Argentina podría fortalecer la opción de su equivalente mexicano, el no menos locuaz y excéntrico SAMUEL GARCÍA, mandamás de Nuevo León.

EL BROTHER

En defensa de la causa ebrardiana saltó de nuevo (ahora, incluso, con más brío) el hermano incómodo PÍO LÓPEZ OBRADOR, cuyo video en redes no tiene desperdicio y se puede consultar en su espacio de #Twitter (@PioChiapas) en la siguiente dirección: https://twtr.in/3Tsg.

Asoma la dificultad en su caso porque la artillería de bots morenistas no puede responder con la agresividad acostumbrada ni la atingencia debida al tratarse de alguien con esos apellidos. Broncudo y todo, pero es de la familia.

Si acaso se animen a subir de nuevo los videos (o difundir sus respectivos enlaces) donde PIO (#Piolo, según algunos) recibe aquellas generosas bolsas de papel estraza, repletas de abundancia.

Y también unos sobres amarillos tipo manila tamaño carta, mire usted, tan gorditos, pero tan llenitos, que la respuesta entre la clase política vaciló entre la indignación y la envidia.

Era el mes de agosto del 2020. El periódico español EL PAÍS los publicó en su espacio de YouTube, incluyendo la respuesta presidencial en su conferencia matutina (https://youtu.be/hIS0dvcVf3w).

El tema es que ahora el claridoso PÍO LÓPEZ va en trayectoria de choque hacia la doctora CLAUDIA SHEINBAUM y (algo más peligroso todavía) contra el mejor encumbrado de sus hermanos.

Igual y no pasa nada y la reyerta fraterna se resuelve con una justa mezcla de regaño y apapacho. Más interesante será ver en qué acaba la disputa mayor entre CLAUDIA y MARCELO.

Si en caso de derrota MARCELO acepta los resultados y se suma a la campaña de la doctora, o bien se declara en rebeldía y voltea discretamente hacia la trinchera anaranjada.

Para el gusto de quien esto escribe, MORENA es la única incógnita que resta y muy relativa, ya que las encuestas le otorgan a CLAUDIA una delantera sustantiva. Salvo sorpresas de último minuto, por supuesto.

JUEGO DE ESPEJOS

Ello, con excepción de agencias como RUBRUM que esta semana ponía a MARCELO demasiado adelante, con 33.4% de las preferencias, seguido de CLAUDIA (25.8%), ADAN AUGUSTO (15.0%), FERNÁNDEZ NOROÑA (14.2%), MONREAL (5.9%) y la ficha verde MANUEL VELAZCO (5.7%).

En la mayoría de los sondeos CLAUDIA marcha puntera. Sin olvidar que un grueso de los gobernadores guindas apoya a SHEINBAUM, entre ellos el tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL.

Dentro de las mismas filas del oficialismo, lo que estaría por verse es de qué tamaño, dimensiones y repercusiones será el sprint final de MARCELO EBRARD.

En la acera de enfrente XOCHITL GÁLVEZ tiene todas las de ganar, tras la eliminación de ENRIQUE DE LA MADRID. Ni sumando sus canicas alcanzarían SANTIAGO CREEL y BEATRIZ PAREDES a la señora GÁLVEZ.

El verdadero choque de trenes será en 2024, en la constitucional. Entonces veremos si le alcanza a MORENA para ganar una mayoría calificada en el Congreso o deberá conformarse con una mayoría suficiente como la que tiene ahora. Por cierto, muy cómoda.

Otro tipo de resultados se antoja (de momento) impensable pues, por mayor que sea la simpatía de GÁLVEZ o su impacto popular, el dominio territorial de MORENA en los estados le otorga una ventaja mayúscula y difícil de superar, aún para el mejor candidato opositor y la estrategia más sesuda.

Ello, salvo que se moviera la pizarra en las entidades bajo control del MC (Nuevo León y Jalisco) en bien de una alianza antiobradorista que para ser viable debería agrupar a todos. Es decir, a los tres mosqueteros con D´ARTAGNAN. Azules, tricolores, amarillos y naranjas.

Lo cual estaría en chino, dada la diversidad de intereses que cada membrete defiende y la competencia feroz de egos que prolifera en esos ámbitos.

