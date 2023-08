Marco Antonio Vázquez Villanueva

Caminito de la escuela…

En medio de una controversia por los libros de texto la próxima semana regresarán todos los niños a las escuelas con lo que habrá cerca de un millón de estudiantes en las aulas tamaulipecas.

Atrás quedará lo caro de los útiles escolares, las cuotas y hasta uniformes y zapatos que requieren muchas instituciones en forma obligatoria y comenzará un nuevo sueño.

Claro, negocios con el regreso a clases los hubo por todas partes, primarias, secundarias, bachilleratos que obligan en que tienda comprar los uniformes o libros, se dice, a cambio de un porcentaje de ganancia que dejan las comercializadoras a cada institución y que nadie sabe a dónde va a parar aunque muchos lo presuman.

Se cierra la decepción de los padres de familia al no conocer en que se invierte el dinero de las inscripciones y en casos más preocupantes, por no saber si se corrigieron los errores en los libros o cómo habrán de utilizarse estos para no confundir a los niños o, peor aún, llevarlos a la edad adulta con todas esas deficiencias.

Ojalá lo siguiente sea olvidarse de las descalificaciones que se hacen los progobiernistas contra los antigobiernistas y pasar a hacer un debate que enriquezca nuestro sistema educativo en el cual los padres de familia deben participar a fuerza y créalo que hay interesados, usted puede verlos todas las mañanas haciendo lonche, llevando a sus hijos a la escuela, aportando cuotas escolares o participando en controlar el tráfico.

Es buen tiempo para darle certeza y seguridad a los padres sobre la nueva escuela mexicana que ni los maestros conocen a ciencia cierta todavía, son tiempos de exponer sus bondades, de discutir sus limitaciones, de hacer que funcione mejor.

Vaya, el regreso a clases debería ser una fiesta, celebrar que nuestros hijos tendrán en el futuro la oportunidad de no mezclarse con delincuentes y menos vivir pobres en su edad adulta, de vivir dignamente, así debería ser pero es una lástima que muchas de las mamás y papás todavía llegan sufriendo al primer día de clases por la incertidumbre que generó la controversia por los libros de texto, por las mentiras que se dijeron de los mismos, por la cerrazón de no discutir sus contenidos entre todos.

En fin, claro que hay cosas que corregir en el caminito de la escuela, pero sonría que todo lo que se pueda hacer por el futuro de sus hijos en lo que se considera su segundo hogar será la mejor inversión de su vida porque para nadie queda duda que la escuela es la única vía en busca de la felicidad que tiene un final feliz y, créalo, ellos, nuestros hijos, lo merecen todo después de tanto encierro por la violencia y hasta por una pandemia que estuvo de locos…

VIDA UAT, EL HUMANISMO Y FELICIDAD COMO PARTE IMPORTANTE EN EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió en Reynosa el primero de los eventos de bienvenida dirigidos a la comunidad estudiantil, en cuyo marco puso en marcha Vida UAT, una iniciativa que propone a cada estudiante nuevas experiencias que transformen sus talentos en herramientas para conseguir sus propósitos y metas en la Universidad.

Ante más de mil trescientos estudiantes de nuevo ingreso que se congregaron en el Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa, el rector Mendoza Cavazos dio a conocer a la juventud universitaria el plan de trabajo que ha preparado la UAT para ofrecerles un nuevo modelo educativo y académico; el cual, de inicio, integra un renovado plan de estudios y un nuevo esquema para su formación integral que tiene como objetivo enriquecer y revolucionar su experiencia de vida en la universidad.

En su mensaje, además de expresarles una cálida bienvenida, resaltó el orgullo de que sean parte de la universidad más grande del estado, la que atiende a la mayoría de los estudiantes de nivel superior de Tamaulipas.

Explicó que Vida UAT es un programa que se incorpora para enriquecer los conocimientos que los jóvenes reciben en las aulas, a través de actividades como el deporte, la cultura y las artes, con la meta de aportar a su formación integral.

Recalcó que, mediante esta nueva experiencia de vida universitaria, los estudiantes desarrollarán sus habilidades, aptitudes, actitudes y valores para aprender a ser y a convivir, así como su responsabilidad social por medio de actividades extracurriculares que fortalecen la unidad, sostenibilidad, innovación, cultura y deporte.

“Vamos a tratar de darles la mayor cantidad de herramientas a través de Vida UAT. Se trata de que vivan experiencias en la Universidad fuera del salón de clases. Se trata de experimentar y de vivir todo lo que la Universidad puede ofrecerles. Son herramientas que el día de mañana les van a servir”, puntualizó.

En ese contexto, comenzó la gira Vida UAT con la asistencia de estudiantes de las unidades académicas multidisciplinarias de Reynosa-Rodhe, Reynosa-Aztlán y Río Bravo que disfrutaron el espectáculo de música y luces presentado por la agrupación universitaria Tempus Quartet.

También se desarrolló un programa para dar a conocer a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso las distintas actividades artísticas, culturales, deportivas y sociales con que cuenta la UAT además de los programas y beneficios para su educación.

Al finalizar la jornada, y en un evento abierto a todos los universitarios, se contó con la participación del influencer Roberto Martínez, quien interactuó con los jóvenes al ofrecer una conferencia sobre creatividad, en la que describió su experiencia como creador de contenidos en las redes sociales.

En el evento, el rector estuvo acompañado por la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; y el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, secretario de Vinculación; así como titulares de las unidades académicas.

LOS COMPROMISOS CON EL AGUA… Tamaulipas tiene un gobernador comprometido con el manejo del recurso agua, reconocieron los diputados federales de la Comisión de Recursos Hidráulicos, quienes se sumaron a Américo Villarreal Anaya para trabajar una agenda conjunta y lograr que el Estado sea de nueva cuenta, una “pujante y ejemplar entidad federativa, que vuelva a ser el granero de México”, afirmó Rubén Muñoz Álvarez.

“Queremos señor gobernador, trabajar de la mano con su equipo, creo que el agua en Tamaulipas está en muy buenas manos y con la participación de todos vamos encontrando estas soluciones”, dijo el diputado Muñoz Álvarez, durante la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, celebrada en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

“Cuenta usted con las y los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y estoy seguro también con los integrantes de la Comisión de Presupuesto, por el bien de Tamaulipas, señor gobernador trabajemos por el agua”, agregó el presidente de la Comisión, durante la sesión, con la participación de 23 legisladores.

TAMAULIPAS DA PRIORIDAD A LA AGENDA DEL AGUA

En la reunión a la que asistieron presidentes y presidentas municipales, directivos de los organismos operadores del agua, representantes de los Distritos de Riego y diputados locales, el gobernador Américo Villarreal destacó el apoyo histórico del presidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar proyectos por 34 mil millones de pesos y aseguró que Tamaulipas da prioridad a la agenda del agua por lo cual al inicio de su administración se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

Además, destacó el avance del proyecto de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria y el apoyo del Gobierno Federal, para construir el emisor de aguas residuales en Monterrey que permitirá resarcir el agua originalmente destinada a la presa Marte R. Gómez, en la frontera de Tamaulipas, dando cumplimiento a los acuerdos de 1996.

“Estoy seguro, le daremos sustentabilidad a esta área creciente de nuestra frontera en la industria de transformación, de maquila, en el desarrollo urbano y poder volver a activar nuestros distritos de riego para que tengan la producción que antaño se tenía y nos consideraban el Granero de México”, indicó.

El mandatario tamaulipeco agradeció a los diputados hacer posible esta reunión histórica y por contribuir a esta gran transformación que está centrada principalmente, como lo marca el presidente Andrés Manuel López Obrador, en buscar el desarrollo y el bienestar social, con una política humanista.

En el evento, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en el Estado, expuso la problemática y disponibilidad hidráulica en Tamaulipas y dio a conocer que en cuanto al uso público urbano, el estado tiene una cobertura de 98.2 por ciento en el abasto de agua potable, 94.8 por ciento en alcantarillado y 62.5 por ciento en saneamiento, contando con 57 plantas potabilizadoras y 59 plantas de tratamiento de aguas residuales.

PLANTEAN EVALUAR LA OPCIÓN DE TECNIFICAR DISTRITOS DE RIEGO

En su exposición, Francisco Javier Valdés, con el tema Agua Sustentable para Tamaulipas, planteó evaluar la opción de dotar agua vía tecnificación en los distritos 025 y 026, en donde se concentra la mayor producción de cultivos, lo que convertiría al Estado, aseguró, en una potencia agrícola por encima de Sinaloa y además reconoció la iniciativa del gobernador Américo Villarreal para impulsar la construcción del emisor de aguas residuales en Monterrey, ya que ello permitirá cumplir con el envío de agua a la presa Marte R. Gómez.

EFICIENTAR ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA, UNA URGENCIA

El también especialista en materia del agua, Francisco Tapia Mansilla llamó a modernizar el sector agua potable de Tamaulipas para lo cual consideró urgente eficientar el sistema de gestión de los organismos operadores del agua y detalló que en los ocho principales municipios del Estado se producen 25 millones de metros cúbicos y sólo se facturan 16 millones de metros cúbicos.

En la sesión, la diputada Claudia Hernández entregó al gobernador el proyecto para el acuaférico Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, el cual, dijo, resolvería el abasto de agua en los próximos 36 años.

