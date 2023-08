Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un túnel de casi dos kilómetros…

Luego de quitarle todo el mugrero que incluía un trazo de carretera para beneficiar a exfuncionarios que compraron ranchos sobre ese proyecto, la ruta Tula-Ocampo-Mante esta en marcha y concluirá en el 2025 ya que contempla altas especificaciones y un túnel de casi dos kilómetros.

Fue luego de que el gobernador Américo Villarreal Anaya supervisará el avance de la construcción de la autopista Mante-Ocampo-Tula, una mega obra que detonará el desarrollo en Tamaulipas y estados circunvecinos que se dieron a conocer los detalles oscuros.

Esta carretera se comenzó a pensar desde hace 20 años, aunque solo le metieron saliva y justificaron gastos en publicidad para la misma ya que no concretaron nada, hasta este año comenzó la obra, ahora sí que con la voluntad y el trabajo del doctor Américo Villarreal y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es, por supuesto, otro trazo diferente al de gobiernos anteriores ya que pretendían que la misma pasará por ranchos de los exfuncionarios, se descubrió incluso que hubo gente influyente del gobierno que compró terrenos en la ruta original del camino, donde ahora hay rancheros llegados de otras partes del Estado.

Esa carretera es parte de la negra historia de los gobiernos de Egidio Torre, de Cabeza de Vaca principalmente, quienes hasta que no se apropiaron de terrenos pretendieron echarla a andar pero se les vino el tiempo encima, peor aún, les ganó la ambición y se quedaron con, o no se sabe dónde pararon, muchos millones de pesos.

Ahora se estima que la construcción de la nueva carretera tarde más de un año, arrancaría sus operaciones allá por el 2025, pero tendrá nuevas ventajas, altas especificaciones para un flujo de 3 mil a 5 mil vehículos, diarios, si, diarios.

Son 106 kilómetros de longitud y, lo destacable de la misma, es la alta tecnología que se utiliza en su construcción ya que incluye un túnel, a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo, de poco más de mil 800 metros de extensión lo que da una idea de esta asombrosa obra de ingeniería, trazada en plena Sierra Madre Oriental.

Se conectará a Tamaulipas todo el desarrollo industrial que viene del Bajío hacia los Puertos de Tampico y Altamira, más parte del movimiento comercial del noreste mexicano que va hacia el Sur del Estado.

Entonces, habrá un túnel de casi dos kilómetros que maravillará a esta región, tanto, como el que por fin se le despojará de otro negocio a los que se fueron…

DOÑA BLANCA… En pleno inicio del año electoral para, en lo local, renovar el Congreso del Estado y los 43 ayuntamientos, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, el SUSPET, tendrá sus elecciones para la Secretaria General del mismo y el Comité Directivo Estatal, las planillas se han formado y comenzó la guerra por uno de los organismos gremiales más importantes para el gobierno del Estado.

Blanca Valles Rodríguez se ha registrado como una de las candidatas y de ser electa, lo cual es altamente probable, llegaría a más de 30 años al frente de ese organismo, a ella le competirá una mujer llamada Josefina.

Pareciera que los astros se alinearon una vez más a favor de Blanca Valles, por una sola razón, de haber sido incomoda o indeseable para quien controla la política estatal la habrían bloqueado, le habría invitado amablemente a retirarse con todas las posibilidades de que el poder del Estado la convenciera de ser lo que más le convenia, contrario a ello, le abrieron las puertas de par en par para que trabajara en su reelección y, créalo, si alguien sabe de señales políticas es la líder de la burocracia y también los agremiados.

Es cierto, quizá Valles Rodríguez no reciba ni un solo apoyo de la parte patronal como le pasó en algunas de sus elecciones anteriores, sin embargo, no hay mejor respaldo que permitirle una elección abierta, la lógica dice que si tiene tantos años al frente de ese organismo muchos le deben hasta las gestiones para sus bases.

Al gobierno, por supuesto, es claro que le conviene Blanca Valles como dirigente, porque en tan corto plazo para las elecciones no se pueden poner a experimentar y pocos como ella saben de institucionalidad, de lealtad a quien representa el poder, de operar para tener contenta a la base trabajadora al grado hasta de promover votos.

Hasta hoy, también hay que decirlo, no se observa trabajo u operación política del Estado para beneficiar o perjudicar a alguna de las aspirantes a la dirigencia del SUSPET, lo que significa que aprendieron la lección con el tema de la elección de la dirigencia sindical de los maestros y, otra vez, eso es otro beneficio para la dirigente del sindicato de burócratas.

Vendrá, por supuesto, una negra campaña en redes sociales, calificaciones y descalificaciones a las aspirantes, sin embargo, Blanca lleva una ventaja en una elección abierta, sus agremiados conocen su capacidad de gestión, la parte patronal le reconoce su labor tanto para beneficiar a los trabajadores como a la parte institucional donde más lo necesita, el respaldo electoral, y la balanza puede favorecerle.

Entonces, Doña Blanca tiene en pro que los burócratas la conocen en su gran mayoría, a casi todos, si no es que a todos, debió gestionarle sus bases en su momento, igual es un hecho que conoce de política, es decir, que le sería útil al gobierno en las elecciones del año que viene donde estará en disputa el Congreso local y las presidencias municipales, en contra, pues en contra tiene ese mismo largo periodo al frente del organismo, todo poder desgasta, más cuando ha soportado ataques virulentos de dos exgobernadores, de Egidio y Cabeza de Vaca, ambos la hostigaron todo lo que pudieron, le promovieron campañas negras y de desprestigio, la amenazaron incluso con la cárcel y terminaron por aceptar que no podrían removerla, pero eso ocurrió después de que le achacaron miles de pecados falsamente pero que alguna parte de los burócratas, sobre todo los que ganaban sus bases con el apoyo de los dos exgobernantes, se las creyeron, así que, hay que esperar al 14 de septiembre para ver el futuro de esa organización, sobre todo, el de Valles Rodríguez…

VIDA UAT ES PRESENTADO EN NUEVO LAREDO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sostuvo un encuentro con la comunidad estudiantil de Nuevo Laredo, donde presentó el plan Vida UAT que ha instrumentado la máxima casa de estudios de la entidad para fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones de universitarios.

En el auditorio Misión XXI de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de esta ciudad fronteriza, el rector Guillermo Mendoza presidió el evento ante estudiantes de nuevo ingreso de las carreras de Contador Público, Derecho, Comercio Exterior, Administración, Tecnologías de la Información, y Enfermería.

En una sesión interactiva, ofreció su mensaje de bienvenida e invitó a la juventud a conocer su nueva Vida UAT, que les ofrecerá oportunidades de grandes aprendizajes, proyectos innovadores y una enriquecedora experiencia universitaria que vivirán con el orgullo de pertenecer a la universidad más grande y fuerte de Tamaulipas.

Destacó el rector que, más que un programa educativo, Vida UAT es una experiencia enriquecedora en la cual tendrán a su disposición diferentes actividades extracurriculares que les servirán para desarrollar sus habilidades y prepararlos para afrontar los retos en el campo laboral.

Sostuvo que, para el desarrollo de su trayectoria universitaria, Vida UAT contempla actividades deportivas, culturales, artísticas, así como acciones que responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El contador Guillermo Mendoza estuvo acompañado por la Dra. Nohemí Selene Alarcón Luna y el Mtro. René Adrián Salinas Salinas, directivos, respectivamente, de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

También le acompañaron, por parte de la rectoría, la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar; y el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, secretario de Vinculación.

Durante la presentación de Vida UAT a la comunidad estudiantil de Nuevo Laredo, se contó con la participación del conferencista invitado, Johnny Abraham, empresario y autor del libro Conquista tu mundo, quien compartió con los jóvenes una serie de consejos para conquistar sus metas.

