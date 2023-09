“Tope donde tope”, Arnulfo Rodríguez pide destitución de Lucía Aimé

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Maestros de la Sección 30 del SNTE tomaron hoy las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), en Ciudad Victoria y otras ciudades de la entidad, con la exigencia de una serie de demandas, como regularizar los techos financieros a más de 19 mil trabajadores y la renuncia de la secretaria, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Al acudir a la manifestación, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, exigió la destitución de la titular de la SET, “y para negociar esto, lo primero que vamos a pedir, tope donde tope, primero que se vaya Lucía y luego negociamos”.

Ante un centenar de maestros, el líder magisterial cuestionó el trabajo de la secretaria de Educación: “Yo nada más le pregunto a Lucía Aimé ¿en qué escuela ha trabajado en Tamaulipas? ¿En qué escuela ha trabajado la subsecretaria de Educación? ¿En qué escuela ha trabajado el de Recursos Humanos?”.

Les pidió a los presentes no claudicar, el Sindicato no está pintado, esto nomás es un inicio, si no nos escuchan mañana seguimos y posteriormente, lo que la base decida yo lo voy a hacer. Le digo a mis compañeros maestros, a los que están aquí, no tengamos temor, tenemos la bendición de Dios”, expresó.

Manifestaciones en el estado

Arnulfo Rodríguez mencionó que las instalaciones en donde paralelamente iniciaron las manifestaciones fueron las siguientes: “Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, el de Río Bravo no lo he tomado porque es amigo de nosotros, Valle Hermoso, San Fernando, Altamira, Tampico, Mante, la de Madero no la he tomado porque es de nosotros”.

En Ciudad Victoria, decenas de maestros llegaron a las 5:00 horas para tomar las instalaciones de la SET, mientras que en las redes sociales comenzó a circular un desplegado con 22 puntos.

Entre las principales demandas destacan que, a 600 trabajadores de Educación les deben sus pagos, y pertenecen a niveles de Educación inicial, Preescolar, Primaria, Secundarias Técnicas, Secundarias Generales, Telesecundarias, Educación especial, Educación física y extraescolar.

Piden regularización de los techos financieros a más de 19 mil trabajadores quienes por esta situación se ven afectados en promociones, ascensos o cambios de adscripción de centro de trabajo.

Y también destaca entre las exigencias, “alto al trato déspota y autoritario, y al excesivo burocratismo administrativo, del personal y mandos medios en las oficinas de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, que daña no solo la imagen de esa instancia, sino también, entorpece los trámites de los trabajadores de la educación en perjuicio de estos”.