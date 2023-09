Por Carlos López Arriaga

Caballos y yeguas de Troya

Cd. Victoria, Tam.- Por supuesto, a nadie se le niega el derecho al trabajo. Por igual creo que la selección de personal tiene que ver con capacidades y no con filiación partidista alguna. Respetables todas las ideologías y militancias partidistas, pero…

Llama mucho la atención el contraste. Cuando llegó CABEZA DE VACA en octubre del 2016 emprendió una limpia salvaje de cuadros vinculados (así fuera por la más vaga sospecha) al partido tricolor.

Y lo hizo por una mezcla de revanchismo y la necesidad urgente de colocar gente suya. Aterrizaba en ese tiempo un ejército de militantes azules, especialmente de Reynosa, ansiosos de chamba.

Los recién llegados de entonces se dieron el lujo de correr (sin motivo válido) a personal administrativo, secretarias, choferes y hasta a las señoras de intendencia que tenían una antigüedad respetable, obligándoles a firmar una renuncia redactada a modo, para ahorrarse las indemnizaciones.

Y, mire usted, doña BLANCA VALLES RODRÍGUEZ (lideresa a perpetuidad del SUTSPET) jamás dijo “esta boca es mía” ante el atropello generalizado de los derechos laborales del que eran víctimas sus representados de manera artera y abusiva.

Su función fue de florero, típica del charrismo, donde los intereses personales (y de grupo) cuentan más que el bien de los trabajadores. Por defender con uñas y dientes lo primero, se desentendió olímpicamente de lo segundo.

SEIS AÑOS DESPUÉS

Pero eso fue antes, en 2016. Las comparaciones son odiosas pero en el tránsito del gobierno cabezón a la administración guinda, una cantidad significativa de funcionarios panistas lograron dar con éxito el famoso salto del chapulín.

Algunos de ellos (y ellas) con trayectoria y militancia en las campañas del partido albiazul, las de FRANCISCO JAVIER, por supuesto, pero también de ISMAEL y luego la del TRUKO.

Y aunque ahora hacen lo posible por pasar desapercibidos, la gente lo sabe. Ocupan cargos directivos, siguen fieles a su corazón panista, cobran muy bien, tienen metidos a parientes y hasta a sus novias.

Peor todavía, algunos de ellos (no digo que todos) siguen uncidos políticamente al régimen anterior y se encuentran listos para ejercer su segundo oficio, el de operadores electorales, técnicos en movilizaciones de campaña y acarreo de votantes.

Desde luego, ahora andan todos vestidos (vestidas) de guinda, el color oficial. Aunque en algún cajón del closet tienen guardadas sus playeras tipo polo color azul plumbago, con vivos verdes y el pegote de unos cuernos que no deja lugar a dudas en cuanto a sus lealtades reales.

Mire usted, los maestros son organizados y cumplidores. Reconocidos por su disciplina y, debido a ello, al paso de las generaciones, desarrollaron un segundo oficio de operadores electorales, trabajo bien apreciado en todos los partidos. Se han vuelto necesarios.

Por eso ahora en medios periodísticos circula la duda de para quién van a jugar personajes con alguna (mucha o poca) trayectoria panista, hoy enquistados dentro de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

Circulan muchos nombres de presunto pasado cabezón. Comprobables algunos, no están todos los que son y la lista pudiera incluso ser más larga. Unos figuran más que otros.

De muchos, la prensa regional ha sacado fotografías haciendo con los dedos el signo de los cuernos, en plena campaña del TRUKO y en recorridos junto a los hermanos CABEZA DE VACA. Son, sin duda, las “camisas azules” de la SET morenista.

En conexión muchos de ellos (y ellas) con la sección 30 de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, que hoy se mueve, marcha y protesta por las calles con total apoyo y simpatías del PAN.

WHO IS WHO?

Entre otros personajes, CECILIA PERALES, panista de hueso colorado, herencia de HÉCTOR ESCOBAR, (extitular estatal de Educación) y actual secretaria particular de HUGO ARMANDO FONSECA en la todopoderosa Unidad Ejecutiva de la SET.

También ALFONSO WONG, director de secundarias, quien ya ha desempeñado el mismo cargo con CABEZA DE VACA. Igual nos mencionan a RUTH HERVERT BORJAS, activista abierta de Acción Nacional en la campaña del TRUKO VERÁSTERGUI y hoy secretaria particular de LUCÍA AIMÉ en la SET.

Más nombres: OLGA YANETH REYES, Directora de Formación Continua y Actualización Docente; ANDRÉS MEDRANO MAYDON, Director de Planeación, muy cercano a MARIO LEAL; AMELIA CASTILLO MORÁN, rectora del CRETAM; GUSTAVO RODRÍGUEZ, director de Recursos Humanos, panista cercano a los hermanos CABEZA y promotor relevante de la campaña gubernamental del TRUKO VERÁSTEGUI.

Y también PATRICIO GARZA TAPIA, exdirector del COBAT durante el pasado gobierno panista. Se recuerda su foto sonriente junto al exgobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. El funcionario salió del cargo mostrando signos ostensibles de riqueza. Prosperidad súbita.

Lo cual le ha impedido colocarse de lleno en el organigrama de la SET. Mientras tanto opera en una discreta nómina alterna armando estructuras electorales, es decir, haciendo el trabajo político de dicha dependencia.

Igual circula el nombre de BEATRIZ AGUILAR MIRELES, secretaria particular del referido director del COBAT, conectada, al igual que su jefe, con el sexenio anterior.

Es decir con ese gobierno tan cuestionado al que el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA reportó haber encontrado: “una administración orientada al latrocinio y a la apropiación de recursos públicos” y además “colapsada, con conductas ilegales de forma generalizada”, donde “su rapacidad y cinismo no tienen paralelo.”

De ese pasado hablaríamos al asomarnos ahora a los intestinos de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, donde parece que el tiempo se ha estacionado y las mismas mafias albiazules siguen medrando del servicio público con una impunidad total.

