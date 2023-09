Marco Antonio Vázquez Villanueva

El miércoles regresan a clases…

El grupo de maestros que llegaron a la primaria Matías S. Canales de Ciudad Victoria iba enardecido, entraron a la institución, pretendieron cerrarla, enfrentaron al director que se negaba a tal acto y luego, cuando vieron que los papás de los niños se comenzaban a reunir salieron a la calle, se tomaron fotos, gritaron unos vivas a Arnulfo y huyeron, porque eso hicieron, huir ya que detrás de ellos comenzaban a volar piedras.

En menos de cinco minutos los que hacían montón eran padres y madres de familia, encabronados reclamaban el derecho a la educación de sus hijos, las bravas mujeres arrojaron piedras a una camioneta de lujo de los maestros arnulfistas y luego se colocaron atrás del director para gritar en las entrevistas que hacían los medios que no iban a permitir se cerrara la escuela y muchas cosas.

A los maestros que llegaron con playeras blancas, logos del SNTE en color naranja, cachuchas y demás, no pudimos escucharlos, no alcanzamos a saber por voz propia sus pretensiones, pero luego de ellos salió el director de la primaria Matías S. Canales y habló de que intentaron cerrar a la fuerza la escuela, obligar a los maestros a apoyarlos, secuestrar a los niños o dejarlos dentro de la misma, también habló que lo insultaron y lo provocaron, le insisto, es la versión del director.

Le hago contexto, la primaria Matías Servando Canales debe ser de las más antiguas de la capital de Tamaulipas, su edificio está a un lado de donde comienza la vieja salida a Tula, da servicio a las colonias Tamatán, Américo Villarreal, la parte conocida como El Vergel, más muchos niños que llegan de la San Marcos II, La Compuerta, Estudiantil y Echeverría, lo ubico con mayor precisión, está enclavada en un barrio bravo, de personas nada dejadas para defender sus derechos, acá tuve el orgullo de crecer, entonces, créalo, se lo qué le hablo.

A qué vamos, pues a que fue un error de los paristas intentar obligar a cerrar una institución a la fuerza, más error tratar de hacerlo en la Matías S. Canales, peor fue enfrentar a los padres de familia como si la presencia de los maestros de una escuela fuera a cambiar o a resolver en definitiva su protesta y a favor sus peticiones.

Si, tampoco fue buena idea del director llamar a los padres de familia, aunque en su caso no sabemos si tenía más opciones ya que la seguridad de los hijos debe estar por sobre cualquier cosa.

Conclusión, pues quedó claro que si los padres de familia quieren van a obligar a la apertura de las escuelas y que cada maestro acuda a las mismas con la libertad y seguridad que da el respaldo popular.

También se puede afirmar que los padres de familia ya quieren escuelas abiertas, reclaman con justicia el derecho a la educación de sus hijos.

Por supuesto, también es una realidad que uno y otro bando, en el SNTE, se estaban desesperando y eso nos puede llevar a la tragedia, ayer los maestros que fueron a cerrar por la fuerza la Matías lo entendieron, pero si no se hace algo pronto, a los demás los pueden obligar a entenderlo de la misma forma, vaya pues, ya andan en la locura.

Por fortuna, ayer un Xtuit de la Secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde daba por un hecho que el regreso a clases es el miércoles, lea: “@LuisaAlcalde

Saliendo de una reunión exitosa con el gobernador de Tamaulipas, el Dr. Américo Villarreal; el Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño; la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya y el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda.

“Acordamos que se hablará con los maestros para que a partir del miércoles se instale una mesa que atienda sus demandas laborales y, al mismo tiempo, se puedan reiniciar clases.

“Estamos convencidos que el diálogo es la mejor forma de solucionar conflictos”.

Entonces, lo triste fue el conflicto que se vio ayer que amenazaba con traer la sangre al río, lo bueno, parece que ya todos regresan a las aulas…

OFRECE CUARTA TRANSFORMACIÓN CALIDAD DE VIDA… La Cuarta Transformación es una convicción social, por tener mejores niveles de vida, de justicia, de desarrollo y bienestar social, para que haya una justicia distributiva y mejores niveles de oportunidad y calidad para todas las familias, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Yo sé que cuento con ustedes para continuar con este modelo, con este gobierno humanista, esta política de ideología del humanismo mexicano, en donde el quehacer de nosotros y sobre todo como servidores públicos, esté centrado en la persona, en cambiar una realidad para esa persona que se acerca a un gobierno, afligido y por sentirse vulnerable en algún aspecto de la vida, y que busquemos cómo ayudarlo a salir adelante solidariamente”, dijo.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en el Centro Estatal de Evaluación, Control y Confianza de esta capital, el gobernador de Tamaulipas recordó que ninguna de las tres transformaciones que antecedieron fueron fáciles, ni se dieron de la noche a la mañana, “tuvieron trabajo, constancia, dedicación y gente comprometida, que respaldaba esta forma de pensar”, expresó.

“Así es que adelante, tenemos todo el ánimo y toda la disposición para seguir creciendo y progresando en este modelo político de una visión humanista del que hacer de nuestros gobiernos y sé que cuento con ustedes con redoblado esfuerzo y entusiasmo”, indicó ante los servidores públicos y funcionarios de los tres niveles de gobierno que se dieron cita a la ceremonia.

Al término de la ceremonia cívica, el gobernador ingresó a las oficinas del C-3 para presidir la reunión de la Mesa de Seguridad.

CELEBRA UAT 73 AÑOS DE VIDA… El rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió en el Centro Universitario Sur la ceremonia conmemorativa por el 73 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y aseguró que la fecha sirve para recordar a quienes le dieron vida a la institución, pero, además, para reflexionar en torno al trabajo para seguir fortaleciendo a la máxima casa de estudios del estado.

En un evento desarrollado en la Rotonda de los Fundadores y Hombres Ilustres de la UAT, se recordó que la Universidad inició en este campus en el año de 1950, teniendo como planteles precursores a las escuelas de derecho y medicina en Tampico.

Como parte del protocolo, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos realizó la guardia de honor y colocó una ofrenda floral, acompañado de la Mtra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS); y del Dr. Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de Medicina de Tampico.

En su mensaje, Mendoza Cavazos agradeció a las familias de los fundadores por su presencia en la ceremonia y dijo que en siete décadas la UAT se ha consolidado como la universidad más grande y fuerte de Tamaulipas.

“Hablar de la UAT es abordar una parte de la historia moderna de nuestro estado que se sustenta en más de siete décadas de formar hombres y mujeres con elevados estándares de calidad académica; seres humanos que, con su trabajo, dedicación y talento, han formado parte del crecimiento y desarrollo de Tamaulipas y de México. A esto se le llama trascender”, indicó.

Sostuvo que el objetivo prioritario de la UAT fue y es atender la educación superior de los tamaulipecos, pero también el convertirse en un espacio que albergue sueños y fomente pensamientos e ideales.

“Remontarnos a nuestro origen es entender el presente, visualizar nuestro futuro y recordar nuestra esencia. El trabajo realizado y el camino construido hasta hoy por quienes han pasado por esta institución está enmarcado en su legado, legado que en la actualidad es palpable”, asentó.

Subrayó que este aniversario debe ser una invitación a continuar, mantener y reforzar el ímpetu con el que se ha trabajado, “debe recordarnos el trabajo y el esfuerzo de quienes dieron vida a nuestra Universidad para traducirlo en el estímulo que nos lleve a seguir obteniendo las metas y objetivos trazados”.

Por su parte, la Mtra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la FADYCS, aseveró que gracias a profesores visionarios hoy la Universidad es una institución fuerte, que se ha desarrollado y se ha consolidado con el paso de los años, siendo actualmente una institución formadora de excelentes perfiles profesionales. Asimismo, el Dr. Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de Medicina de Tampico, recordó los inicios de la UAT en este campus, y resaltó el compromiso para lograr una meta de los fundadores.

Señaló que a 73 años de distancia la UAT es una institución importante a nivel nacional.

Al evento también asistieron los directores de las facultades del Centro Universitario Sur, docentes, estudiantes y titulares de las dependencias de Rectoría.

