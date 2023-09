Por Martha Isabel Alvarado

Tremendo ridículo

.-Iniciativa legislativa para agradar a AMLO

.-Alejandro Rojas, hace el ridículo de nuevo

.-Denuncias contra CDV, quedaron en nada

.-García Harfuch “espanta” a Cuauhtémoc B.

Vaya ridículo que hizo el Senador de Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN durante la sesión de la Cámara Alta realizada este martes, con su “iniciativa” para que los ex presidentes de México puedan ser Senadores de la República a partir del 2030.

Es decir, que Rojas Díaz Durán se aventó una “propuesta” con dedicatoria para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Según Alejandro Rojas, sería una Senaduría honorífica, toda vez que el titular de la misma no recibiría remuneración alguna, tendrían derecho solamente a voz y no integrarían fracción parlamentaria.

“Es esencial reconocer y aprovechar el conocimiento adquirido en la dirección de nuestra nación. Alrededor del mundo, observamos cómo los expresidentes continúan aportando al bienestar de sus naciones, y México no debe ser la excepción”, apuntó.

El Senador morenista que ocupa el escaño de RICARDO MONREAL desde que éste solicitó licencia para buscar la candidatura presidencial de Morena a la presidencia de México reforzó su “propuesta” con un video publicado en redes sociales en el que dijo:

“Que a partir de 2030 puedan aportarle al país su experiencia y su conocimiento. En México tenemos un problema, que desde hace cien años no sabemos qué hacer con los expresidentes”.

Pero más tardó Díaz Durán en promover su ideota, que el presidente LÓPEZ OBRADOR en contestarle con una sola palabra: “Zafo”.

“Lo voy a decir de manera coloquial, ¡zafo!, a mí que no me metan en eso, yo soy un hombre de convicciones y principios, me queda un año y 10 días y ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante”, dijo AMLO en su mañanera de ayer, abundando en su respuesta a Díaz Durán.

De veras que no se cansa de hacer el ridículo el tal Alejandro Rojas, quien por cierto tuvo que retirar su “sesuda” ‘iniciativa’. Hasta el influencer CHUMEL TORRES lo agarró de botana en su programa “La Radio de la República”.

Habría que recordar su incursión en Tamaulipas, en 2021, en que según él iba a “meter al bote” al entonces gobernador panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y a sus amigos y socios.

“Le documenté una fortuna ilegal de más de $2,500 millones de pesos, derivada de sus actividades en delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Por esto, un juez lo requiere con una orden de aprehensión”, gritaba Rojas a voz en cuello, según él, poniendo ‘contra las cuerdas’ a Cabeza de Vaca.

Lo cierto es que, con aquellas denuncias que interpuso Rojas Díaz Durán contra Cabeza de Vaca, no pasó absolutamente nada.

En sus arremetidas mediáticas de aquellos ayeres, Díaz Durán incluso la emprendió contra el empresario reynosense JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ, por aquel viejo tema del predio conocido como “El Caballo Blanco”. ¿Lo recuerdan?.

La historia terminó en una carpeta de investigación que la Fiscalía de Tamaulipas le abrió a Rojas Díaz Durán, contra la cual intentó ampararse y no pudo, de modo que le pegó a la corrida.

¿Ven por qué decimos que Rojas no se cansa de hacer el ridículo?. A no dudarlo, sus “puntadas” contrastan con el perfil de su compañero de fórmula, Ricardo Monreal, uno de los políticos más completos de este país. De los más ortodoxos.

Por otro lado, el que salió a ventilar sus aspiraciones políticas con todas las de la ley, en conferencia de prensa, fue el ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, OMAR GARCÍA HARFUCH.

Casi en automático, ante el “destape” de Omar, el ex futbolista CUAUHTÉMOC BLANCO, gobernador del estado de Morelos, retiró su aspiración de gobernar la CDMX con la que había ‘amagado’.

Obviamente que, en la carrera por el gobierno capitalino, García Harfuch les lleva ventaja a los demás aspirantes, incluyendo al dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, que lo más seguro es que decline también a buscar la candidatura de Morena.

Además de que aparece en primer lugar en las encuestas, Omar García Harfuch es el aspirante más cercano a la ex jefa de gobierno de la CDMX, la actual precandidata presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Esto último, fue lo que orilló a declinar a Monreal por el gobierno capitalino, dicho por él mismo.

Queda en el aire la pregunta: ¿Designará el bastón de mando de Claudia a GARCÍA HARFUCH, o AMLO ‘palomeará a su consentida, la actual alcaldesa de Iztapalapa, CLARA BRUGADA?.

CONTRAFUEGO: Muchos aspirantes…a “La rodillera de oro”.

Hasta la próxima.