Se va a respetar si en 2024 los mexicanos deciden que no siga la transformación, dice AMLO

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza para que en la elección de 2024 los ciudadanos voten por la transformación y con ello, por la vía democrática, se pueda lograr una reforma al Poder Judicial.

“Se va a renovar el Poder Judicial, tengo confianza en eso, hay que hacerlo por la vía legal y democrática, ya no falta mucho; las elecciones son el primer domingo de junio, faltan nueve meses”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 28 de septiembre en Palacio Nacional.

El Presidente reiteró que son comicios muy importantes pues no sólo se elegirá a las nuevas autoridades, sino “es elegir si se continúa con el proceso de transformación”.

“¿Y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos. Porque así es la democracia. Tengo confianza en que se va a seguir avanzando y hay que esperar el resultado”, declaró.

Aseguró que respetará “la voluntad del pueblo” si los mexicanos dicen no.

“El pueblo es libre y si dice: ‘No, no nos gusta (la transformación)’, pues no. Cada quien va a decidir libremente. Y nada de coerción, nada de amenaza, nada de que si no votas por mí o por nosotros te vamos a quitar los programas. No”, expresó.

Señaló que no tolerará las prácticas del pasado como la compra del voto en la que entregaban despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, “pollos, patos, chivos, puercos, cochinos, marranos, dinero en efectivo” o tarjetas.