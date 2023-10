Por Carlos López Arriaga

¿Ebrard versus Samuel?

Cd. Victoria, Tam.- Cierto es que el PRI de ALITO MORENO se merece no uno sino varios portazos en pleno rostro. Pero la renuncia del exgobernador hidalguense OMAR FAYAD MENESES y su mudanza al partido verde se antoja una manera un tanto encubierta de irse a la cargada con CLAUDIA SHEINBAUM, pero sin asumir plenamente la fe obradorista.

Uno de los colores de su anterior bandera priísta era el verde. Hablaba don JULIO SCHERER (el bueno) de algunos roedores que bajan cuando el barco se hunde y otros que suben al barco que zarpa.

Aunque la culpa no es totalmente de FAYAD. Las truculencias de ALITO dan para fugas y deserciones, tantas que hacen temer por el futuro de la vieja aplanadora más allá del 2024.

Tal cual se anuncia, sería una alianza de algo a lo que denominó “Grupo Plural Independiente” (GPI) integrado por diputados locales, alcaldes, síndicos, regidores, así como liderazgos de “todas las regiones de Hidalgo” (así dijo).

No confundir (ojo) con la fracción del mismo nombre (“Grupo Plural Independiente “) que hoy opera en la Cámara Alta y está integrada por cinco senadores de origen diverso como son GERMÁN MARTÍNEZ, GUSTAVO MADERO, NANCY DE LA SIERRA, ALEJANDRA GASTÉLUM y EMILIO ÁLVAREZ ICAZA.

La pandilla de FAYAD es otra cosa. Declaró OMAR que dicha alianza es “un paso gigante” pues “llena de emoción mi corazón” y “refleja nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.”

Y aún más, esta unión “no solo fortalece nuestra causa, sino que también nos acerca a un mundo más sustentable.”

Bueno, por principio cabría preguntar si alguna vez dicho sueño verde ha defendido al medio ambiente, más allá del verde dólar. Y si la sola alianza (que no es más que un acuerdo entre forajidos) nos acerca, como dicen, “a un mundo más sustentable”. Patrañas y nada más.

EL MÉTODO

Ello mientras el partido naranja se debatía entre dos opciones, como son (1) la probable competencia interna entre el controvertido mandatario (¿exmandatario, mandatario con licencia?) neoleonés SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA y el excanciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN, o bien (2) la candidatura de unidad acordada y planchada en torno a MARCELO.

Hay mucha especulación en medios. Sobre todo porque consideran la competencia muy dispareja en cuanto a nivel, merecimientos, estatura moral, trayectoria, capacidades y hasta coeficiente intelectual.

Como que no le gusta mucho a MARCELO ni a sus asesores la idea de que lo pongan a concursar con un payaso mediático producto de las redes sociales como SAMUEL.

Muy audaz, es cierto, hiperactivo, echado para adelante, gritón, con bastante marketing detrás, pero escaso de fósforo, notablemente inculto, sin visión de país, ni valores que lo respalden.

Es por ello que en algunos sectores se está especulando con la idea de que EBRARD solo aceptaría ponerse la casaca naranja bajo la fórmula de una candidatura de unidad, sin competir con nadie. Desde luego esto deja fuera la posibilidad de contender o debatir con GARCÍA SEPÚLVEDA.

Además el excanciller estaría planteando entre sus exigencias (requisitos, condiciones) los primeros puestos en las listas del Senado y la Cámara de Diputados para su gente más cercana. (https://tinyurl.com/yww3vxkb)

EL LEGADO

Lo que hay detrás de este forcejeo es mucho más que la disputa por la Presidencia del 2024. Tiene que ver con la herencia de DANTE DELGADO, su ya próximo retiro.

Quien sea candidato, aunque sus posibilidades de ganar son muy escasas, heredaría el liderazgo del MC para los años venideros. La interlocución con el poder, es decir, con la jefatura del ejecutivo federal y los 32 ejecutivos estatales.

Mejor aún, al arranque del sexenio, el MC cumplirá la estratégica función de partido bisagra. A mediano plazo (2027, 2030) podrá convertirse en la principal fuerza opositora tras el gradual declive del PRIAN.

Se supone que MARCELO anunciará esta semana su decisión final. Según algunos enterados, habría también un listado de condiciones para quedarse en MORENA.

A estas alturas, ya no estaría exigiendo la candidatura presidencial del partido guinda, pero sí un 26% de los cargos de elección (otras fuentes dicen 27%) para su gente más leal.

Y también una disculpa pública del dirigente MARIO DELGADO CARRILLO por los errores y anormalidades que se cometieron en el proceso interno de selección.

Cabe pensar que de lo primero quizás le pueden dar algo; no todo, algún porcentaje. Lo segundo se antoja más difícil, si recordamos que en alguna mañanera el propio AMLO se dijo despreocupado y comentó que EBRARD, por tener el apoyo de las clases medias, “le quitaría votos a XOCHITL.” (https://tinyurl.com/yoej56wt)

Pregunta chusca que se hacen los observadores, ¿qué pasaría con SAMUEL si el candidato resulta MARCELO, ahora que en Nuevo León ya hay nombrado gobernador sustituto para seis meses, en la persona de quien venía fungiendo como magistrado presidente del Supremo Tribunal, el abogado panista ARTURO SALINAS GARZA?

Quiero imaginar que algún mecanismo debe existir para que se regrese a su silla, ¿o se quedará como el perro de las dos tortas?… Rarezas de la política.

