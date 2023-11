Marco Antonio Vázquez Villanueva

Entre muertos y disfraces…

¿Usted qué prefiere, Día de Muertos o Halloween?, en esencia ambas fiestas se parecen, provocan un despilfarro de dinero increíble, hacen mofa de lo sagrado como es la muerte y hasta llevan a la fiesta, a disfrazarse ya sea de político o de catrina, de lo que le sea posible con tal de causar una mezcla extraña entre terror, risa y respeto a lo desconocido.

Por supuesto, el Día de Muertos es muy mexicano, llega con sus calaveritas y rezos, pero igual lleno de hipocresía, le ponen vino a quien en vida no querían ver borracho, pan al que murió a consecuencia de la diabetes y para honrar a los muertos nada más atractivo que reírse de algún pasaje chusco de su vida frente a su mismo altar.

El Halloween, por su parte, es una tradición gringa que se arraiga pronto en nuestras familias, quizá porque es de las que más dinero generan en Estados Unidos de acuerdo con expertos y eso agrada a los empresarios, pero igual sucede porque vivimos en un mundo en el que existen pocas cosas en las cuales creer, por eso nada como acudir al misterio o lo divertido de pedir dulces y hacer trucos.

Elija lo que guste, lo que haya aprendido de sus padres, lo que otorgue felicidad a sus hijos o nietos, pero la recomendación es la de siempre, no olvide que vivimos en un país de realidades.

Vea por ejemplo lo que sucede en Acapulco, Guerrero, allá un huracán desbastó todo, causó una tragedia con pérdidas incalculables en lo material y humano y no hacemos más que acusarnos unos a otros, los políticos lo hacen entre ellos para intentar llevar agua a su molino, como buitres están en la rapiña o el negocio de la elección del 2024, mientras la raza de a pie no hace otra cosa que juzgar, sin llegar nunca a reconocer que somos parte del problema o la solución.

En Tamaulipas el problema de ahora es agua, en riesgo de batallar por el líquido para beber está más del 54 por ciento de su población, la que vive en la frontera, por la carencia de la misma, y también habrá distritos de riego, en lo que se refiere a la agricultura, que después de 50 años no tendrán una sola gota disponible para sus cultivos.

Para que vea que estás últimas dos situaciones si dan terror, porque nos dibuja como estamos, somos un pueblo huyendo de la realidad, escondiéndonos en la fiesta o las tradiciones para no ver que hemos fallado como sociedad, que no somo capaces, siquiera, de tener políticos serios que ante estas emergencias o tragedias se unan en la búsqueda de presupuestos o acciones para tratar de evitar de solucionar problemas, por ejemplo, aliviar el dolor causado por Otis, allá en Guerrero, eso en este momento, pero luego ir observando que hacer para frenar el cambio climático o cualquier otra situación que haya hecho más peligroso este fenómeno.

Lo mismo en el tema de agua, nomás los limitados no pueden ver que se trata de eso, de un cambio climático que aleja las lluvias de estas regiones, o bueno, pues que comiencen con ello, con financiar investigaciones serias que nos lleven a amortiguar daños, a resolver problemas de fondo.

Dirá que esos son cambios que solo se pueden lograr con la participación de todo el mundo, y quizá tenga razón, pero si no empezamos con nuestro granito de arena pues no esperemos buenas cosas.

Hay algo más, no se trata solo de ver los temas por encimita, nos urge entender que todo comienza con la política, con observar quien le quiera entrar sin importar el costo político sino el beneficio social, para empezar, es decir, necesitamos mejores políticos para tener mejores resultados y para ello pues hay que participar en todos los partidos y de la mejor manera.

Entonces, ¿prefiere el Dia de Muertos o el Halloween?, la verdad es que fácilmente, en lo personal, elegiría no andar más entre muertos y disfraces, porque invariablemente los primeros, el joderse, siempre lo pone el pueblo y los segundos solo son los que se han usado para diversión de personajes que se disfrazan de políticos, y le digo se disfrazan porque de esto, de políticos, poco han tenido, lo de ellos, lo de ellos, ha sido saquear, sino pregúntele a Cabeza de Vaca que ya le explotó otro escándalo por el pago de más de 74 millones de pesos en obras fantasmas…

DIFICIL TEMA DEL AGUA… El gobierno de Tamaulipas no caerá en “politiquerías” y se apegará a lo establecido en los acuerdos firmados desde 1996 para el trasvase del agua de la presa “El Cuchillo” de Nuevo León, a la “Marte R. Gómez”, afirmó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien precisó que los gobiernos de los estados no son autoridad en materia de las aguas nacionales, “la autoridad única es el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua”, expresó.

“La autoridad única de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales es el Ejecutivo Federal, quien podrá ejercer directamente las atribuciones a través de la Comisión Nacional del Agua, es lo que dice la ley, por eso nosotros nos ceñimos estrictamente a lo que establece la autoridad, lo demás son politiquerías”, mencionó.

En conferencia de prensa, celebrada la tarde de este martes en Palacio de Gobierno, Quiroga Álvarez indicó que de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente, la Comisión Nacional del Agua, determinará con datos al 31 de octubre, el volumen que se trasvasará durante el mes de noviembre de Nuevo León a Tamaulipas.

“Lo que dicen los acuerdos, que es a lo que se sujeta Tamaulipas, es que con datos al 31 de octubre, que es hoy, durante el mes de noviembre, así lo dice, no dice el primero de noviembre, la autoridad del agua, en esta caso la Comisión Nacional del Agua determinará los volúmenes a trasvasar”, puntualizó.

A la fecha, dijo, la presa “El Cuchillo” tiene un almacenamiento de 479 millones de metros cúbicos, mientras que la presa “Marte R. Gómez” acumula 365 millones de metros cúbicos.

“El acuerdo dice que abajo de 700 millones de metros cúbicos se deberá de trasvasar con un acueducto de ‘El “Cuchillo’ todo lo que está por arriba de 315 millones de metros cúbicos; con dos acueductos lo que esté por arriba de 516 millones de metros cúbicos; pero la federación es la que va a determinar”, insistió.

El funcionario recordó que hace un año, el Estado de Nuevo León asumió una posición similar y finalmente se logró el trasvase de 200 millones de metros cúbicos.

“El año pasado también se dijo que no nos iban a pasar ni un litro de agua, al final terminamos recibiendo 200 millones de metros cúbicos de agua que nos permitió salir sin el menor asomo de problemas de disponibilidad de agua para cubrir la demanda del ciclo anterior, esa fue la realidad el año pasado en una posición similar de este personaje de Nuevo León”, manifestó.

“Nosotros como gobierno somos respetuosos de la instancia federal, caeríamos en el mismo nivel si nos agarramos a declarar, quiero trasvaso, pero como gobierno tengo la obligación de ser respetuoso de la autoridad que tomará la decisión en este caso”, dijo.

El titular de la SRH reconoció que la situación en Tamaulipas respecto a la disponibilidad del agua “es una situación seriamente complicada, por la acumulación de 5 años que nos ha llovido por abajo del promedio, tenemos una situación severa, difícil de solucionar”, advirtió.

COLOQUIO SOBRE CULTURA DE LA PAZ EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) organizó el Primer Coloquio Jurídico y Administrativo “Cultura de paz: implicaciones y perspectivas”, cuyo evento inaugural contó con la participación del Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En la apertura de las actividades que tienen como sede el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, dio la bienvenida al Dr. González Placencia, quien dictó la conferencia magistral “Cultura de paz en la agenda educativa nacional”.

En su mensaje, el rector Guillermo Mendoza agradeció al titular de la ANUIES por su participación en el evento y por aportar sus perspectivas sobre la cultura de paz.

Destacó también que el coloquio busca abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre la cultura de paz, generando ideas y propuestas que contribuyan a la construcción de una sociedad más pacífica y justa.

Por su parte, el Dr. Luis Armando González Placencia agradeció la invitación de la UAT para colaborar en este espacio de difusión mediante el tema de la cultura de paz en la agenda de la educación.

Durante su exposición, resaltó que la ANUIES trabaja en el diseño de un modelo de justicia universitaria, y que, una de las metas, es construir un entorno de paz donde los jóvenes puedan acudir y estudiar de manera tranquila.

En el evento realizado en el auditorio de la FCAT, la exposición de motivos estuvo a cargo del Dr. Armando Villanueva Mendoza, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Administración Pública de la UAT, quien detalló que la conferencia del Dr. González Placencia es el inicio de un encuentro que se ha estructurado en cuatro etapas.

En ese sentido, mencionó que participarán ponentes de universidades de Argentina, Colombia, Cuba y España; investigadores de universidades mexicanas; y se organizarán mesas de debate en temas de derecho, justicia y paz, políticas públicas para una cultura de paz y educación y cultura de paz.

Cabe señalar que en el evento estuvo presente el director de la FCAT, C.P. Jesús Arias Gómez; directores de los planteles del Centro Universitario Sur; y funcionarios de la rectoría.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com