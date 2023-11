Exige Gerardo Peña a diputados de Morena a defender a Tamaulipas

Redacción Infonorte

CDMX.- El gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un lastre para Tamaulipas, pues lejos de ayudar en el desarrollo de su población lo bloquea con medidas unilaterales, una de ellas es la decisión de la Comisión Nacional del Agua, quien violando un acuerdo legal canceló el trasvase de agua a la Marte R Gómez de Tamaulipas, afirmó el diputado federal Gerardo Peña Flores.

“El gobierno de Morena no solo no le da al Estado sino además que le quita a los tamaulipecos, nuestra población está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del Gobierno Morenista, miles de productores agrícolas en la frontera que esperan el agua para trabajar sus tierras este ciclo no podrán hacerlo por la decisión de la CONAGUA”, afirmó el legislador tamaulipeco.

Por eso a nombre de l@s Diputad@s de Acción Nacional de Tamaulipas convoca a los Diputados Federales, locales y Gobierno del Estado para hacer frente común y defender a Tamaulipas!

Recordó además que la misma dependencia se ha negado a entregar recursos para la construcción de importantes obras hídricas para llevar agua potable a la población, muestra de ello es el acueducto de Victoria, que otro año más se queda sin presupuesto para su elaboración.

Peña Flores hizo un llamado a sus homólogos de Morena para que dejen de hacer “mutis” y que junto a los legisladores tamaulipecos del PAN hagan frente común y trabajen en la defensa de los intereses de sus representados: los tamaulipecos.