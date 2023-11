Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hablando de muertitos…

Entró en su etapa más emocionante la elección que se realizará el próximo mes de junio del 2024, la de observar a los tiradores a cada cargo, a los soñadores, a los ilusos, a quienes si quieren pero no les alcanza y, por supuesto, también la de conocer a los gandallas y el daño que causarán en los partidos que los han hecho vivir como reyezuelos cuando lo más que han merecido es una celda en el penal de Tamatán.

En Morena comenzaron a circular los primeros nombres, ninguna novedad, de hecho quien quiera conocer la totalidad de quienes habrán de registrarse podría revisar la lista de los que se han capacitado en Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico y otras sedes que han sido elegidas para ir conociendo a sus tiradores a Senadores y Diputados federales, Alcaldes y Regidores, para Diputados locales.

Fluirán los nombres de los aspirantes como si todos lo merecieran, ha sido la característica de este partido, luego vendrán los pataleos allá por enero que se conozca quienes pasarán a la siguiente etapa y todo concluirá con los registros de quienes tengan la bendición para ser candidatos en ese largo camino que dicen es democrático y algo debe tener de ello porque al final nadie se queja o lo hacen tímidamente.

Y si, Morena por lo menos ha sido transparente con toda su militancia al abrir convocatorios y exponer reglas claras, el resto de los partidos tienen procesos menos abiertos, parece que ni siquiera pretenden disimular quienes serán los agraciados a las candidaturas que ya tienen premio como son las pluris o los lugares privilegiados en algunas fórmulas que es lo único que pelan, para las de buscar el voto se esconden o “mejor abren sus espacios a las nuevas generaciones”.

También es una realidad que el partido del Presidente y del gobernador es el único que causa algarabía en este momento en Tamaulipas, la razón es la misma que tenía en los cuernos de la luna al PAN los pasados seis años o al PRI los anteriores 80, saben que ser candidatos por los de guinda casi les garantiza el triunfo, el puesto al que aspiren.

Contrario a los morenos, los azules, tricolores y amarillos tienen una lucha feroz pero no por las candidaturas que requieren mayoría, para esas se andan escondiendo, saben que ser candidatos más que un privilegio es un castigo que les puede llevar a gastar mucho dinero o de plano ver morir sus carreras políticas al hacer el ridículo en una elección constitucional, entonces solo se pelean por lo primeros espacios en las candidaturas pluris, la primera fórmula al Senado, los primeros espacios en las listas de regidores y párele de contar.

Caso patético el del tricolor que a su larga fama de transas, de corruptos, en el Estado le pusieron una raya más al juntarse con los Cabeza de Vaca, por eso es que pasarán de haber sido una invencible maquina electoral a un partido en vías de extinción, el 3 de junio del 2024 se pudiera ver que por primera vez no alcance ni el tres por ciento de los votos ya que se dejaron agandallar los seis años anteriores y ahora no encuentran como lavarse la cara.

Con todo y lo gandallas que resultaron muchos tricolores, lo transa que les distinguió a la mayoría de los que ocuparon puestos públicos o de elección, la verdad es que la situación del PRI no es para alegrarse, al contrario, debe ser preocupante para el pueblo por dos razones; la primera es que, guste o no, tienen de aspirantes a personajes preparados y hasta con fama de más decentes que los de otros organismos políticos y; la segunda que es una opción menos en los contrapesos que siempre resultan necesarios en las democracias.

Lo del PRI, lo de muchos aspirantes del PAN, de los que se han registrado para el relleno en Morena, por supuesto, es porque son épocas de estar hablando de muertitos y, por lo menos hoy, nadie puede negar que todos ellos lo están nomás que nadie se los ha dicho…

DESARROLLAN EN LA UAT SEMANA SE PSICOLOGIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) Tampico concluyó con éxito la séptima Semana de la Psicología que se desarrolló del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023, mediante un programa de conferencias, talleres y conversatorios dirigidos a docentes y estudiantes de la Licenciatura en Psicología de ese plantel universitario.

Con el tema central “Psicoterapia: una visión renovada”, las actividades tuvieron como sedes el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico y las instalaciones de la FADYCS en el Campus Sur de la UAT.

El evento académico se enmarca en el Programa Vida UAT impulsado por el rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, quién ha destacado la importancia de dotar a los alumnos de herramientas educativas que les permitan contar con una sólida formación integral.

La apertura de los trabajos correspondió a la directora de la FADYCS, Dra. Elda Ruth de Los Reyes Villarreal, en ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano.

Como parte del programa se impartió la conferencia “Modelo Integrativo de Regulación Emocional (MIRE)” a cargo del Dr. Michel André Reyes Ortega, especialista en el campo de la psicoterapia. Se disertó también la conferencia “Terapia de aceptación y compromiso: un camino hacia una vida saludable”, que abordó el Mtro. Jonathan Gamaliel Acuña Mascareñas, coordinador del área de Asesoría Psicológica de la FADYCS. Además, se efectuó el conversatorio “Contexto de la pandemia por COVID: origen, consecuencias y estrategias de intervención”, donde participaron el Dr. Michel André Reyes Ortega, la Mtra. Sandra Esther Becerril Carrrasco, la Dra. Venus María Piedad Bonilla Rocha y la Mtra. Ilse Alejandra Gómez Ortega.

En otras ponencias se impartieron los temas: “Elementos fundamentales para la evaluación neuropsicológica infantil”, que disertó la Dra. Silvia Eunice García González; y “No existe una psicoterapia adhoc sin supervisión clínica directa”, dictada por la Mtra. Sandra Esther Becerril Carrasco.

Cabe señalar que los estudiantes también pudieron participar en talleres tales como: Una alternativa para moldear la conducta adaptativa en el niño con TEA, el método ABA; El amor duele, y si no duele no es amor; Explorando los vínculos emocionales: apegos de Bowlby desde una perspectiva Gestalt; y Estructuras clínicas en la psicoterapia psicoanalítica; estrategias para favorecer la autorregulación emocional en niños con TDAH, entre otros.

BUSCA TAMAULIPAS INVERSIONES ASIATICAS EN TOKIO… En el marco de la Misión Empresarial Asia 2023, la secretaria de Economía Ninfa Cantú Deándar sostuvo en la ciudad de Tokio, Japón, una serie de encuentros con directivos de empresas de este país que cuentan con planes para invertir en Tamaulipas.

Cantú Deándar señaló que la instrucción del gobernador Américo Villarreal es brindar todas las facilidades para que las compañías concreten sus inversiones que proyectan llevar a cabo en el sur del estado en los próximos meses.

Destacó la colaboración institucional con la embajada de México en Japón y de la Excma. Sra. Melba Pría, embajadora de México en el país asiático, para estrechar lazos comerciales y de amistad entre ambas regiones, e impulsar la agenda de promoción económica en sectores estratégicos como el de electromovilidad donde Tamaulipas se encuentra en una ubicación privilegiada para el desarrollo de este rubro en el noreste de México.

En este marco, el equipo de la Secretaría de Economía sostuvo un encuentro con Alberto Cuellar, ministro para Asia Pacífico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, basado en la Embajada de México en Japón, con quien se analizó la perspectiva de exportación desde México y a través del Programa “Tamaulipas Exporta” de la Secretaría de Economía, de productos en los que el estado tiene una posición competitiva para consolidar su presencia en el mercado internacional.

