Marco Antonio Vázquez Villanueva

El pleitazo que disfrutan los naranjas…

El trato que recibe el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por parte del presidente y todo su equipo dejan clara una situación, van con todo contra PAN-PRI-PRD o lo que es lo mismo, contra la llamada Coalición del Frente Amplio Por México.

Al gobernador regio le están dejando ser el héroe, en el pleito por el agua se lo llevó casi todo, nomás faltó que le regalaran tinacos para repartir, o quién sabe, además dejará a su sustituto ya que el proyecto del PAN para descarrilarlo se está cayendo, eso, más lo que pueda necesitar el muchacho en los siguientes días.

Y no es que Samuel sea el candidato del presidente, para nada, pero si le cae mejor que los panistas, con un agregado, es quien puede descarrilar a los azules o al frente amplio sin la necesidad de que Claudia, la verdadera candidata del Andrés Manuel, se ensucie las manos.

Me explico, Samuel tendrá atractivo para la región centro-norte del país, exacto, en los espacios que la izquierda no es del todo aceptada o tiene mayor dificultad en hacerlo y, para mayor suerte del neolonés, donde el ciudadano busca una opción diferente al PAN-PRI que los han mal gobernado por muchos años al grado que toda ese amplio territorio se encuentra sumido en la inseguridad, en la violencia.

Ahora, ¿le alcanzará a Samuel para desbancar a Claudia?, los números dicen que no, por lo menos no ahora, por tanto es obvio que la tirada no es esa, que al gobernador de Nuevo León únicamente lo alientan para que sea una opción al empresariado y le quite financiamiento a Xóchitl, o igual como un proyecto a largo plazo, con una realidad, el gober de Nuevo León si será capaz de tumbarle la segunda posición al Frente Amplio y con ello quitarles Senadores y Diputados federales a esa coalición lo que haría tener un Congreso más afín a la izquierda o, por lo menos, más dispuesto a negociar los asuntos importantes del país con Claudia, como es ir eliminando privilegios que se agenciaron las mafias del poder de ayer y que todavía conservar por sus blindajes legales que se construyeron.

La jugada parece perfecta, el PAN-PRI-PRD podrían quedar en calidad de piltrafas si se aferran a agandallar las candidaturas para lo más nefasto de sus liderazgos, para personajes que no inspiran más que mentadas de madre, pero nunca un voto a favor, por ejemplo, con Ismael García Cabeza de Vaca, que en Tamaulipas se aferran a que otra vez sea candidato a Senador como si en realidad hubiera hecho algo por nosotros.

Por eso los naranjas de Tamaulipas están muy contentos con el pleitazo que se traen los priístas contra los panistas a quienes acusan de pretender agandallarse las candidaturas que tendrán premio, como la primera formula de Senadores por la que está peleando ya Ramiro Ramos Salinas y otros exdirigentes estatales del tricolor para quitársela a los Cabeza de Vaca.

Hay un agregado, los naranjas de Tamaulipas tendrán candidatos competitivos en todo el Estado, en ciudades como Reynosa, con Rigo Ramos o Victoria, con Luis Torre Aliyan, pudieran incluso dar la pelea hasta el día de la elección si es que las divisiones entre Morena y sus aliados, entre el PRI y sus aliados, siguen creciendo.

Y lo mismo sucederá en Madero, Tampico, e incluso Matamoros y todos los municipios de mayor población, los naranjas van a la caza de los votos de los inconformes con el cabecismo, pero también de los que se sentirán menospreciados para esta elección por los de guinda, tricolores o azules, de los que creen merecer más que son un chorro y un tantito.

Por eso es que el pleitazo que se traen ahora entre tricolores y azules por las candidaturas los naranjas lo disfrutan mucho, son señales que les gustan ya que saben que es la única forma de volverse competitivos, más que eso, de aspirar a ganar algunas elecciones municipales, distritales, mejor aún, federales…

PROMUEVEN A TAMAULIPAS EN CHINA… En el marco de la Misión Empresarial Asia 2023, la secretaria de Economía Ninfa Cantú Deándar, sostuvo encuentros con directivos de empresas y corporaciones chinas de sectores estratégicos con el objetivo de mostrar las ventajas competitivas que tiene Tamaulipas para su instalación y desarrollo.

En Shanghái, Cantú Deándar se reunió en el Consulado de México en Shanghái con altos ejecutivos de una empresa especializada en productos químicos funcionales, que se ha clasificado con éxito entre las 100 principales empresas de su giro en China.

Asimismo, se realizó un encuentro de trabajo con directivos de una empresa de alta tecnología cuyos productos se exportan al sur de Asia, Medio Oriente, Asia Central, África, Australia, Europa y América.

“Gracias a la política económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, los inversionistas de Asia ven en Tamaulipas como un lugar estratégico con el mejor entorno para la inversión y el desarrollo de negocios por la ubicación geográfica de la entidad, la competitividad de sus regiones y el valor de su capital humano. Son condiciones únicas que generan confianza y certeza a la inversión extranjera”, indicó.

Cantú Deándar dijo que las negociaciones para concretar la llegada de las empresas asiáticas continuarán en los próximos días, en los que se llevarán a cabo más reuniones con ejecutivos y empresarios de China para dar a conocer importantes proyectos para el estado.

Finalmente, reconoció el apoyo y la disposición del embajador de México en China, Jesús Seade, así como del cónsul general de México en Shanghái, Miguel Ángel Isidro, y del equipo que forma parte de la representación diplomática y económica para apoyar en la estrategia de promoción del Gobierno de Tamaulipas.

APOYA UAT A HIJOS DE SUS TRABAJADORES… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió la ceremonia de entrega de estímulos económicos a estudiantes hijos del personal académico, que se distinguieron por su alto promedio durante el período escolar 2023-1 de esta casa de estudios.

El evento efectuado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria dio cumplimiento a los acuerdos específicos establecidos por la administración rectoral con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), en el sentido de incentivar la superación de sus hijos que se preparan en las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias.

En ese contexto, el rector Guillermo Mendoza, acompañado por el secretario de Administración de la UAT, Mtro. Marco Antonio Batarse Contreras, entregó de manera simbólica los estímulos a un total de 86 estudiantes, que corresponden a 67 alumnos de nivel licenciatura y 19 de nivel bachillerato.

Tras felicitar a los jóvenes por superarse en sus estudios, el C.P. Mendoza Cavazos resaltó el propósito de reconocer con este acto la constancia y dedicación de hijas e hijos del personal académico.

Asimismo, el rector hizo patente el compromiso que tiene la UAT con su personal docente sindicalizado, mediante una gran relación que busca siempre esquemas para seguir mejorando sus prestaciones laborales.

Por su parte, el secretario general del SUTAUAT, Mtro. Luis Gerardo Galván Velasco, agradeció al Rector por la entrega de los beneficios económicos que serán de mucha utilidad para que los jóvenes continúen con sus estudios.

Además de la presencia de delegados sindicales de la sección centro, acudieron los representantes del SUTAUAT de las zonas Norte, Sur y Mante quienes en su oportunidad entregarán los estímulos económicos a estudiantes en sus respectivas sedes.

