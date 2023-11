Por Carlos López Arriaga

El abandono en COMAPA

Cd. Victoria, Tam.- Se preguntaban en redes y medios si habría propósito general y metas específicas en la agenda de la secretaria de Economía NINFA CANTÚ DEÁNDAR por Japón y la República Popular China o únicamente andaría de paseo, en eso que llaman turismo cultural, recreación y shopping.

Pues bien, ya hay logros concretos qué presumir. Se anuncia que la empresa Time Interconnect Technology Limited construirá en Reynosa una planta productora de cables y accesorios para las industrias de telecomunicaciones, data centers, equipo médico y automotriz.

La inversión es de 40 millones de dólares y en su etapa final ofrecerá más de 500 empleos, para comenzar a instalarse en diciembre de este año, según reporte del vicepresidente de operaciones, el señor THOMAS CHAUNG.

La firma está precedida por más de 30 años de experiencia en la industria electrónica, tiene sede en Hong Kong y centros fabriles en Shanghái, Suzhóu, Guizhou y Dongguan, China.

Produce, en efecto, cables de cobre y fibra óptica, cables digitales y servidores dirigidos a diversos sectores del mercado, comunicaciones, centros de datos, equipos industriales, equipos médicos, cableado automotriz y digital.

El acuerdo forma parte de la Misión Empresarial Asia 2023 y la agenda de promoción de inversiones del gobierno tamaulipeco en dicho continente, a cargo de NINFA.

Lo cual incluye reuniones con organismos empresariales para promover la posición estratégica de Tamaulipas en el reposicionamiento de la industria global denominado nearshoring. Tema de temas en la economía mexicana actual.

DESCUIDO HISTÓRICO

Vale destacar las palabras de ELISEO GARCÍA, titular de COMAPA-Victoria, acaso el hombre más buscado en esta capital, no por la justicia sino por los reporteros, porque (¿sabe usted?) no hay agua.

Abunda, pues, en el discurso, no todavía en las llaves, triste contradicción que pide a gritos un diagnóstico preciso. De esos que buscan las causas profundas y el necesario deslinde de responsabilidades.

En cuanto al problema histórico, caray, son 32 años de un acueducto que dio buen servicio hasta donde lo permitió su tiempo de operación programado. Sus partes ya cumplieron el comprensible ciclo de vida, en lo mecánico y lo eléctrico.

Fallas en mantenimiento, dice el diagnóstico actual, provocan que al menos una vez al año (y desde hace varios gobiernos) ocurran fugas que interrumpen el abasto al 70% de los usuarios por más de medio día (la nota completa está en https://tinyurl.com/yphqvgwe).

Aunque luego viene el deslinde. La ausencia de mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las pasadas administraciones municipales. Sincero el diagnóstico.

Hay espacio también para la interpretación. Por lo que concierne al ámbito federal, veamos que responde el tío BARTLETT, titular de allá mismo. En lo local, mire usted, ignoro si la legislatura tenga en planes hacer comparecer a los tres últimos alcaldes: OSCAR ALMARAZ SMER, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL.

Sobre todo porque los dos más recientes (XICO y PILI) hicieron del problema del agua tema central en sus respectivas campañas. Decía GONZÁLEZ URESTI que Victoria estaba enferma, ofreció curarla y prometió encarcelar a los jefes de COMAPA.

Y doña PILAR no se quedó atrás, se montó en el asunto, primero como diputada local y luego como alcaldesa. Ascenso meteórico de una dama nacida en McAllen, sin mayor mérito que el ser prima política del anterior mandatario estatal.

La sed de Victoria fue tema frecuente en ambos. Se diría que lo usaron para asuntos de marketing. Eso sí, el trienio compartido entre ella y XICO se enfrascó en el reemplazo de tuberías viejas del primer cuadro, para hacer felices a contratistas y proveedores, amigos todos de “Manito” ISMAEL, sin resolver el problema.

Retratarse junto al bache colosal o la llave sin agua es muy fácil. Tapar el bache ya cuesta trabajo y más todavía que dicha restauración sobreviva a la siguiente lluvia. Que el agua corra por esa llave seca, nunca lo hicieron factible, ni PILAR ni XICO. Y cacarearon la bronca como si la pudieran resolver en 15 minutos.

SEGALMEX DE NUEVO

Caracoles, conchitas, bolsas y más bolsas. Entre ellas, metanfetamina en piedritas azules, de la que llaman “ice” (hielo), muy pura, carísima. ¿En dónde encontraron todo esto?, en costales de la paraestatal mexicana SEGALMEX que debían contener solo maíz y frijol.

Envíos que recalaron en Hong Kong, camino a Japón, Australia y Nueva Zelanda. Pero hasta ahí llegaron, el contenedor no pasó la prueba de los rayos equis.

México otra vez en un escándalo global de drogas duras, las de moda reciente, como fentanilo y (ahora) la metanfetamina que cruzó todo el globo en costales con identificación oficial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos define esta sustancia como un poderoso estimulante, de aspecto similar a fragmentos de vidrio o “rocas” de color blanco azulado brillante de diversos tamaños. En la jerga popular se le conoce como cristal, glass, ice.

Se tomaron muy en serio el caso, mire usted, con conferencia de prensa estilo occidental, mesa de autoridades y un orador principal de voz grave informando del hecho, el superintendente para asuntos de drogas en la aduana de nombre IP KWOK-LEUNG.

Y toda la mercancía decomisada ahí expuesta, costales y más costales con logotipos y escudos del gobierno mexicano, en calidad de prueba. Hay cuatro detenidos, también esto se va a politizar.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com