Por Martha Isabel Alvarado

Temporada de ‘destapes’

.-Agricultores del 026, estarán hoy en Monterrey

.-Director de CNA en Ciudad Victoria este viernes

.-Diputado morenista, se “destapa” para Reynosa

.-La apuesta de Los Makitos para repetir en 2024

Continúa el ‘peregrinar’ de los productores del distrito de Riego 026, en busca de una solución sobre el trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas para el ciclo agrícola 2023-2024, mismo que fue ‘cancelado’ la semana pasada por la Comisión Nacional del Agua.

Como es sabido, la noche del 31 de octubre la CONAGUA emitió el comunicado de prensa 0804-23, fechado en la Ciudad de México, en el cual señala:

“Derivado de las condiciones de sequía que prevalecen a nivel nacional y específicamente en el norte del país, se han presentado bajos almacenamientos en los embalses, en específico de la presa El Cuchillo, ubicada en Nuevo León, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), durante su sesión 1617, llevada a cabo hoy, 31 de octubre de 2023, determinó que, después del análisis y previsiones de disponibilidad, no se llevará a cabo ningún trasvase de agua de la presa El Cuchillo, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, para el año agrícola 2023 – 2024”.

Tan pronto se conoció tal determinación de la CONAGUA, los productores del 026 en voz de MARCO ANTONIO GARZA ACOSTA, manejaron la posibilidad de recurrir al juicio de amparo.

Durante la jornada de ayer, en las instalaciones de PROAGRO, ubicadas en el municipio de Diaz Ordaz, los productores llevaron a cabo una reunión de carácter informativo, en la cual tomaron tres acuerdos importantes.

El primero sería, acudir hoy (miércoles) a una reunión en la sede regional del Organismo Cuenca Río Bravo, en Monterrey, Nuevo León, dependencia a cargo de LUIS CARLOS ALATORRE CEJUDO.

Otro de los acuerdos tiene que ver con la asistencia de los productores del 026, o de sus líderes, a la reunión que encabezarán en Ciudad Victoria el gobernador AMÉRICO VILLARREAL y el Director de la Comisión Nacional del Agua, GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO, que inicialmente se programó este jueves, pero será el viernes.

La expectativa de los productores tamaulipecos afectados por la cancelación del trasvase, obviamente, sería que, en la reunión de Monterrey o en la Ciudad Victoria, les ofrezcan una solución que satisfaga sus necesidades del vital líquido.

Tal como lo mencionó el diputado local Priista EDGARDO MELHEM SALINAS, la indemnización a los cuatro mil productores afectados, mediante la entrega de alrededor de 400 millones de pesos, sería una probable solución por parte del gobierno federal.

Pero de no presentarse esa posibilidad, los productores perjudicados por la resolución de CONAGUA, tienen previsto emprender acciones legales, tan pronto como el viernes de esta misma semana.

Traducido esto último en la promoción de un juicio de amparo, o una demanda de daños y perjuicios contra el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua.

Cambiando de tema anotaremos que, en el arranque de la semana, el diputado local del distrito 04, MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN, del bloque legislativo de Morena, se “destapó” para la alcaldía de Reynosa.

Llamó la atención que al momento de su “destape”, Gallegos Galván haya manifestado tan categóricamente ante los medios de comunicación, que CARLOS PEÑA ORTIZ no será el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa en 2024. Es decir, que no le darían ‘luz verde’ a “Makito” para buscar la reelección.

“Carlos Peña participó por mi partido como candidato externo, no es de mi partido, yo sí soy morenista y estoy mejor posicionado para ser el candidato a la alcaldía, y a final de cuentas él no va a participar, no está contemplado”, sentenció Gallegos Galván.

¿Sabrá algo o hablará al tanteo el diputado morenista?.

Un dato que pocos saben, tiene que ver con la reunión privada que el 6 de octubre pasado sostuvieron la ex alcaldesa panista MAKI ORTIZ y su hijo el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, con MARCO ANTONIO BATARSE FERREL, secretario de organización del Partido Verde en Tamaulipas, y uno de los pilares de la agrupación “Avanzada Tamaulipeca”.

Según trascendió, una de las cosas que en la ocasión dejaron en claro el alcalde y su mami ante su interlocutor, fue que “no quieren nada” con el diputado Marco Gallegos.

¿O sea que es mutuo el “odio jarocho”?.

Es evidente que “Los Makitos” le apuestan a que nadie más tenga las estructura que ellos tienen para realizar una campaña proselitista, y que tampoco esté dispuest@ ese alguien a gastar los billetes que se ocupan para costearla. De modo que, quien ejerce la toma de decisiones en el estado, por “ahorrar” tiempo, dinero y esfuerzo, les ceda el paso a ellos. ¿Será?.

CONTRAFUEGO: ‘A los tibios ni Dios los quiere’.

Hasta la próxima.