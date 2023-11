Marco Antonio Vázquez Villanueva

El voto y movilización de la chaviza…

Apenas una semana de precampaña hizo temblar al Frente Amplio por México que se derrumba ante la embestida del norte, del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que competirá con Movimiento Ciudadano por la presidencia de la República.

Y no crea que los gargantones de dicho frente estén preocupados por Xóchitl, su casi candidata a presidenta de la República, no, ellos sufren porque ven caerse sus negocios que creían seguros cuando veían subir como la espuma a su representante, concretando, temer perder a los Senadores de primera minoría, puestos vía pluri de la cámara alta, pero también muchos cargos que parecían seguros y al dividirse el voto ya no lo son tanto, le habló respecto a los Diputados federales, locales, alcaldías y demás.

Se preguntará porque el temblor del Frente Amplio ante Samuel, sencillo, en mediciones que se hicieron sobre los impactos en redes sociales el representante de Movimiento Ciudadano supera hasta en 10 veces a su candidata y también por amplio margen a la de Morena, cierto, cierto, los amigos del feis o los seguidores de la X no votan, tampoco los que ven las fotos de Insta, pero si les deja claro que les está quitando seguidores, sobre todo los de la chaviza.

No, por supuesto que Samuel en este momento no está cerca de Xóchitl ni de Claudia, de hecho, arranca muy atrás en la carrera, con un 9 por ciento en el atractivo para el ciudadano, pero ya no hay duda de que superará con facilidad el 20 por ciento que tiene la candidata del PAN-PRI-PRD.

Igual hay que repetir hasta el cansancio, esa situación parece solo mortificarle a Xóchitl y a la sociedad civil anti AMLO, pero no a las dirigencias de los partidos políticos que la tendrán de candidata, en realidad ellos nunca la vieron como presidenta de la República, nunca han creído que puede ganar, si la han elegido solo fue para tratar de recuperar votos, de que alguien cubra con un manto más o menos honesto todo el mugrero de política que han hecho en los últimos 30 años.

La querían de candidata, a Xóchitl, para que les garantizará un segundo lugar y con ello votos suficientes para los candidatos a Senadores en los Estados lo que permitiría colarse a uno de ellos a la Cámara alta, igual para lo que pudiera sumar de sufragios y meter la mayor cantidad de Diputados y Senadores pluris.

Por eso es que tiembla el Frente Amplio, mejor dicho, las dirigencias de los partidos políticos y organizaciones que le conforman más sus socios, secuaces, novias, amantes y cómplices de las mismas, porque se ve difícil que tengan presupuestos en sus manos a partir de octubre del próximo año.

Caso contrario resulta ser el de los naranjas en los Estados, a los de Movimiento Ciudadano se les ve más alegres, en Tamaulipas lo notamos con los aspirantes a cargos de elección popular locales, como Luis Torre Aliyan que tiene espectaculares por toda la Ciudad capital a sabiendas de que al dividirse el voto se puede ver beneficiado hasta competir por ganar el cargo de presidente municipal.

No, no es broma, la irrupción de personajes que saben de redes sociales y como llegarle al voto joven parece va a cambiar el panorama en corto tiempo, sino pregúntele a sus hijos o nietos que anden debajo de los 25 años por quien van a votar y se dará cuenta.

Si, tiene usted razón, las redes sociales no votan, pero también le invito a que se regrese al 2000 cuando la muchachada harta de los saqueos del PRI votaron por el loquito de Fox y el PAN, o acá en Tamaulipas incluso antes de esos años cuando los jóvenes hacían ganar a los azules con Gustavo Cárdenas u otros de sus representantes, y le hablo de cuando no había forma de aglutinarlos para que escucharan y guiar su rebeldía, hoy todo eso es más sencillo por las redes, es decir, la Chaviza puede ponerle un susto al sistema y, esto ya más real, desbancará y puede mandar al Frente Amplio al mismo basurero de la historia, hasta un bochornoso tercer lugar y lo que implica que es tener una mínima representación en los puestos de poder…

TRANSFORMA GOBIERNO DEL ESTADO A SOTO LA MARINA… El Gobierno de Tamaulipas impulsa el desarrollo integral del municipio de Soto La Marina a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), que encabeza Pedro Cepeda Anaya, con una inversión de más de 83 millones de pesos destinados a diversos proyectos.

El titular de la SOP, informó que en el 2022 se invirtieron casi 7 millones de pesos y en este 2023 está proyectada una inversión de casi 76 MDP, además de 8.2 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa.

“Estamos transformando espacios en todo el estado, con proyectos alineados a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, mejorando la movilidad y conectividad integral, así como los espacios educativos y recreativos”, expresó el funcionario estatal.

Explicó que el total de inversión, fue principalmente destinado a la mejora de infraestructura vial, alcanzando un total de 5 mil m² de pavimentación y 2 mil 300 m² de rehabilitación de caminos rurales, beneficiando a más de 80 mil habitantes de esta región de Tamaulipas.

En un recuento de obras, el secretario Pedro Cepeda Anaya, finalizó destacando los trabajos de rehabilitación en la playa “La Pesca” concluidos el pasado mes de mayo, entre los que se enlistan el suministro y colocación de sistemas de almacenamiento de agua potable, el análisis de factibilidad para proyectos de rehabilitación de infraestructura hidráulica en diversos poblados de este municipio, en conjunto con los proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa, realizados por parte del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

ORGANIZA UAT SEMINARIO SOBRE RECURSOS NATURALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el Seminario de la Maestría en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, con la finalidad de crear un espacio para la difusión científica mediante la exposición de tesis que realizan los estudiantes de ese posgrado que imparte el Instituto de Ecología Aplicada (IEA).

Atendiendo los objetivos que ha planteado el rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, en el sentido de fortalecer la investigación y la generación del conocimiento en favor de la comunidad, el evento reunió también a expertos que colaboran en la formación de nuevos especialistas en materia de ecología y desarrollo sostenible.

Durante la apertura de actividades, en el auditorio del IEA, se destacó que el seminario permite la retroalimentación de conocimientos entre los estudiantes y contar con la opinión especializada de expertos en diferentes disciplinas.

El programa incluyó la participación del Dr. Juan Alonso Ramírez Fernández, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien expuso “Geología regional e importancia de los georecursos del estado de Tamaulipas”; y el Dr. Carlos Barriga Vallejo, de Pronatura Noreste A.C. con el tema “La conservación de la biodiversidad tamaulipeca con perspectiva social”.

Comprende también presentaciones de tesis en temas relacionados con la riqueza natural del área protegida Altas Cumbres; la conservación de especies de loros en el noreste de México y sur de Texas; alternativas de recuperación de suelo contaminado en laguna La Escondida en Tamaulipas; el potencial avituristico del municipio de Jaumave; el estudio de felinos como el jaguar y el ocelote en los corredores biológicos de Tamaulipas, la conservación del paisaje natural de la mariposa monarca, entre otros.

En el inicio de los trabajos estuvieron presentes la directora del Instituto de Ecología Aplicada, Dra. Edilia de la Rosa Manzano; y, por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, acudieron el Dr. Leonardo Uriel Arellano Méndez, director de Investigación y Desarrollo Tecnológico y el Mtro. Luis Gerardo Rodríguez Ruiz, encargado del despacho de la Dirección de Estudios de Posgrado.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com