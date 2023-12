Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hay gobierno…

En el hipotético caso de que se haya mecido la cuna en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dos personajes salen ganando con la renuncia de Guillermo Mendoza Cavazos al rectorado, a saber el gobernador Américo Villarreal Anaya que en la percepción ciudadana responde en forma contundente a quienes dudan del poder de su gobierno y la otra es la Diputada local Magaly Deandar, operadora en el Congreso de Tamaulipas para presentar un par de denuncias respecto a presuntos malos manejos en nuestra máxima casa de estudios.

Acepto, todo es hablar de supuestos, pero desde de unos días a la fecha se habló de una presunta mala relación del rector Guillermo Mendoza con quien manda en Tamaulipas, hechos que solo pretendían confirmar los enemigos del rector pero que en los actos no se observaron, en lo público siempre se vio, de ambas partes, una relación institucional, de respecto, aunque no siempre fuera de aprobación o para aplaudirse a rabiar.

El caso es que esa presunta mala relación fortalece la figura del gobernador del Estado Américo Villarreal, en ese gran deporte que le llaman especulación, lo hacen ver como brazo ejecutor de la renuncia del rector Mendoza Cavazos lo que sirve de ejemplo para otros entes u organismo cabecistas que no terminan de alinearse del todo al proyecto de transformación de Tamaulipas, por una simple razón, sin tanto aspaviento se observa que hay gobierno.

Claro, la Diputada Magaly Deandar igual se ganó una palomita grande, la dibujan como la única de entera confianza de la cuarta transformación en el poder legislativo y la prueba es que no se acudió ni siquiera a la presidenta del Congreso para un tema tan delicado como es una denuncia contra la poderosa Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La diputada reynosense no obtiene un triunfo formal, es decir, no se puede decir que ella tumbo al rector, pero no se le puede regatear que fue quien movió el tapete, más aún, se le tiene que observar con mayor futuro político luego de ser la mujer de todas las confianzas del sistema, insisto, solo si caemos en esa ola de especulaciones que hacen real la versión de que la caída del rector se operó y no fue por gusto de Mendoza Cavazos, o por intereses de este qué, hay que decir, tampoco ha salido a declarar su verdad, es más, todavía es fecha de que no se ha perfeccionado su separación al cargo por lo que tendremos que seguir en el terreno de la especulación.

Tenemos dos cosas más que se tienen que destacar de este tema, en lo forman vendrán muchas situaciones que se tendrán que dirimir, aclarar y fortalecer en el mismo seno de nuestra máxima casa de estudios, de una universidad que está fuerte, que guste o no fue diseñada y creció a la sombra de este y muchos exrectores, que también acusa ciertas debilidad por la misma causa, este o los exrectores, lo otro es el fortalecimiento político de la llamada Cuarta Transformación tamaulipeca, del gobernador Américo Villarreal Anaya que quirúrgicamente parece movió las piezas para que el juego terminará a su favor.

Hay un agregado a todo esto, ayer a mediodía el Secretario de Desarrollo Rural, Damaso Anaya Alvarado, presentó su renuncia al gabinete estatal, al gobierno, y lo hizo con el siguiente texto en sus redes sociales y una foto del mismo documento.

“Hoy presenté mi renuncia como Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Agradezco profundamente al gobernador Américo Villarreal Anaya por haberme dado la oportunidad de formar parte de su gabinete en este primer año de gobierno.

También extiendo mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la secretaría que me acompañó en esta labor”.

Ya en el texto de la renuncia habla de proyectos personales, mismos que el dominio público asegura es porque será el rector interino en la UAT lo cual es problema porque cumple con los estatutos, por donde se le quiera ver también es un universitario por los cuatro costados, egresado de veterinaria Victoria, con estudios de postgrado, dedicado a la docencia y la investigación, igual se ha aplicado en la vida administrativa de la misma.

Y ahí, cuando se concrete el hecho del interinato de Damaso en las próximas horas, estará el otro gran triunfo político de esta administración ya que además de universitario quien será el futuro rector de la UAT tiene una relación estrecha con Américo Villarreal.

Conclusión, hay gobierno…

DISEÑAN ALUMNOS DE LA UAT CAMARA DE GERMINACIÓN… En un destacado avance científico, estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han desarrollado una cámara inteligente para el estudio de la germinación de semillas y el crecimiento de las plantas.

El proyecto, liderado por Ramón Alejandro Escobedo Rocha y Carlos Armando Ríos Villanueva, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, cuenta con la asesoría del Profesor José Ramón Martínez Angulo.

En una entrevista exclusiva, los creadores del proyecto explican que esta cámara de experimentación automatizada para ambientes controlados utiliza sensores de monitoreo para parámetros cruciales como temperatura, humedad, dióxido de carbono, entre otros.

Estos sensores recopilan y suministran datos al sistema para el control del ambiente dentro de la cámara. Los datos son posteriormente almacenados en una memoria de expansión externa interconectada y enviados vía Bluetooth a una computadora para su procesamiento y análisis.

Los estudiantes señalan que, a pesar de la existencia de diversos sistemas de cámaras con simulación de ambientes controlados, pocos abordan tecnologías de control y monitoreo en laboratorio para aplicaciones específicas como esta.

El proyecto propone la utilización del Internet de las Cosas en conjunto con sistemas informáticos para la construcción de una cámara inteligente que permita el monitoreo y control de un ambiente en laboratorios como equipo de experimentación para estudios de germinación de semillas, así como el crecimiento y desarrollo de plantas.

El diseño se basa en tecnologías electrónicas comerciales de bajo costo, incluyendo microcontroladores como unidad de procesamiento, sensores y actuadores para el monitoreo y control eficiente.

Esto no solo permite estudiar el cuidado de recursos, sino que también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización, fomentar la innovación y gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad.

El proyecto de los estudiantes de la UAT obtuvo el segundo lugar en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2023, organizada por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Con miras al futuro, los universitarios ya se preparan para mejorar este prototipo, pues han logrado obtener su participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2024, que se llevará a cabo en Aguascalientes en el mes de febrero.

Este proyecto no solo destaca la excelencia académica de la UAT, sino que también resalta la importancia multidisciplinaria que fusiona conocimientos de la ingeniería, la telemática y la ciencia ambiental.

Además, subraya el compromiso de la Universidad con el impulso académico y el involucramiento activo de los estudiantes en proyectos de investigación innovadores.

Este enfoque integral refleja la visión de la UAT de formar no solo profesionales competentes, sino también agentes de cambio y líderes en sus campos respectivos.

RECORRE LUCIA AIMÉ EL MANTE… Con la finalidad de supervisar obras de infraestructura educativa que impulsa el Gobierno de Tamaulipas y seguir fortaleciendo los espacios de dialogo que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Educación en la entidad, Lucía Aimé Castillo Pastor, realizó una gira de trabajo por el municipio de Mante, donde recorrió varias escuelas de educación básica.

Castillo Pastor, visitó la Escuela Primaria Rural “Vasco de Quiroga” del ejido Bellavista, donde se construyen dos aulas, un andador; y el Jardín de Niños “Independencia”, en la colonia Unión Burocrática Sector 2 y 3 de la localidad cañera, donde se edifica un aula didáctica aislada y sanitarios.

Estas acciones permitirán ofrecer a niñas y niños de este municipio un espacio más seguro y digno para su etapa escolar.

La titular de la SET, convivió con los estudiantes disfrutando de juegos tradicionales y canciones infantiles. Además de que las y los niños le contaron que por primera vez desfilaron junto a sus maestras, maestros, madres y padres de familia en la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

También recorrió cada uno de los salones donde tuvo la oportunidad de ver las estrategias educativas que las educadoras aplican con las y los alumnos para aprender los números, las vocales y los ejercicios didácticos que fortalecen las habilidades personales de cada estudiante.

Dentro de su recorrido por el municipio de Mante, la secretaria de Educación, acudió también a la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” ubicada en la zona centro, donde dialogó y escuchó a las y los docentes, abordando distintos temas que permiten contribuir a la transformación del sector educativo, para ofrecer a la niñez y juventud del estado una educación universal, de excelencia y de equidad.

Por último convivió con maestras y maestros de la Escuela Secundaria Técnica N° 7 “Dr. Pedro Martínez Noriega” ubicada en la Colonia Nacional Colectiva Primera Etapa, donde le presentaron algunos proyectos de infraestructura y estrategias educativas.

Durante su gira de trabajo, Lucía Aimé Castillo Pastor, reafirmó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar y promover una educación universal y de excelencia, así como el dignificar la labor del docente en Tamaulipas.

