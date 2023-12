Marco Antonio Vázquez Villanueva

Mariana me cae mejor…

Samuel García está fuera de la competencia por la presidencia de la República por lo que es tiempo de entrar a jugar ese bonito deporte de especular sobre las preguntas que nacen al calor de la contienda.

¿Cuál es el futuro de Movimiento Ciudadano?, dependerá quien sea el candidato o candidata, es un hecho que a estas alturas casi todos los aspirantes con posibilidades de hacer un papel digno han quedado inelegibles por la obligación de estar separados del cargo 180 días antes de la contiende, del 2 de junio del 2024, así, sin un hombre o mujer reconocido o con dinero para una campaña es claro que tendrían que regresarse, a lo mucho, al 7 por ciento de los votos, lo que impactará a todos los aspirantes locales en las elecciones que vienen a menos que encuentren una estrategia inteligente para posicionarse.

Por supuesto, si Samuel se retira también impactará en la participación ciudadana de la elección presidencial, el votante dará por un hecho que ganará Claudia y de calle y en esas circunstancias no ve necesario salir a las urnas.

Al PAN, mejor dicho, a los liderazgos del Frente Amplio, les ha regresado la sonrisa, si el votante nuevo no sale a votar no cambia nada, y en ese no cambiar nada aseguran su segundo lugar en casi todas las elecciones estatales que le significarán un Senador por Entidad, el de primera minoría, más todo lo pluri que puedan sumar de acuerdo a las fórmulas de distribución, obvio, la situación se repite en elecciones locales donde tendrán más poder en los Congresos y Cabildos, más aún, quizá puedan ganar muchos ayuntamientos en elecciones parejeras.

En ese contexto, si se hiciera real la especulación de un mal candidato para MC, los más alegres en Tamaulipas deben ser los Cabeza de Vaca y secuaces, las encuestas y proyecciones ya los hacían en el suelo, en el vergonzoso tercer lugar, ahora agarran aire, aunque sus triunfos, si llegan, vayan a ser por default, por la apatía el elector.

Ahora, regrese su vista al segundo párrafo, ponga atención eso del “casi todos los aspirantes con posibilidades de hacer un papel digno han quedado inelegibles”, ese casi podría regresar las aguas a su nivel e incluso mejorar las expectativas del movimiento naranja, ¿qué le parece Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, de candidata de MC?, las mujeres dicen que les cae mejor que el gobernador, los hombres y los chavos amantes de las redes sociales la conocieron primero a ella, los viejitos y desvalidos no han dejado de ver un video de como cambiaron las condiciones de una casa hogar en Monterrey, vaya pues, es un hecho que les iría mejor.

Para hacer a Mariana candidata tendrían que pasar muchas cosas, revisar si es elegible, pasando esa eventualidad todo sería color de rosa, ya estaba preparada para una elección, ya tenía desempolvados sus fosfo fosfo.

Tres mujeres en la carrera por la presidencia de la República no es mala idea, el proyecto de descarrilar completamente al PRIAN, que tiene el lopezobradorismo, seguiría vivo y, le aseguro, que muchos de los simpatizantes de Samuel quedarían más contentos con el relevo, porque como dicen algunas mujeres, “Mariana me cae mejor” y lo sentencian por una razón, el gobernador de Nuevo León de pronto parece que no aprende a pisar los escenarios de los necesitados, no parece conectar como ella en los temas del corazón, de los likes, de hacerse viral para lo que se ofrezca…

RESPALDA GOBERNADOR PROYECTO DEL RECTOR DÁMASO ANAYA… El gobernador Américo Villarreal Anaya respaldó el proyecto del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, y confió en que se fortalecerá el trabajo conjunto que será de beneficio para la sociedad tamaulipeca.

El mandatario estatal se reunió con el nuevo rector de la UAT y directores de los planteles universitarios en un encuentro celebrado en el complejo cultural Tamux en ciudad Victoria.

Luego de felicitarlo por su reciente designación al frente de la casa de estudios, el gobernador le expresó a Dámaso Anaya su reconocimiento por la labor que hizo durante el tiempo que formó parte de su gabinete estatal.

“Fue un eficiente y eficaz colaborador dentro del gabinete del Gobierno del Estado, así es que yo pierdo un excelente secretario pero ustedes ganan un excelente rector”, expresó el Dr. Américo Villarreal.

Asimismo, conminó a los universitarios a ser propositivos ante los retos en diferentes áreas que enfrenta el estado: “Es muy importante para el Gobierno del Estado contar con esta colaboración de un acervo de conocimiento científico, técnico, de las características por las que tenemos el especial interés y atención en el estado, pero también de estas perspectivas a futuro y saberlas aprovechar correctamente”.

El gobernador también habló de los proyectos que se impulsan en diversas áreas para fortalecer el desarrollo de Tamaulipas. Y aseveró que es necesario formar recursos humanos pertinentes que coadyuven al cumplimiento de estas metas.

“Yo sé que con ustedes podemos pensar que Tamaulipas tiene una sociedad que quiere prosperar, que quiere vivir en paz, tener desarrollo y bienestar, y si nos lo proponemos lo lograremos”, subrayó.

Por su parte, el Rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado agradeció el apoyo de la Asamblea Universitaria que confió en su proyecto de trabajo, “tuvieron a bien nombrarme como rector interino, estoy muy agradecido con toda la planta docente, con los asambleístas”.

Resaltó la importancia que representa para Tamaulipas tener una institución de educación superior que cuenta con una alta calidad de sus docentes para atender a una población de más de 41 mil estudiantes en sus diferentes campus.

“Señor gobernador cuenta con la Universidad, y con la Universidad de todos, con la Universidad de los tamaulipecos”, enfatizó, al destacar la labor del mandatario para llevar a buen puerto los destinos del estado.

“Nosotros, con la preparación académica y las ganas que tenemos como universitarios, cuente como aliado a nuestra universidad para con el Gobierno del Estado de Tamaulipas”, puntualizó.

Finalmente, agradeció la presencia de los secretarios del Gobierno de Tamaulipas quienes hicieron patente el apoyo a su proyecto de trabajo que apenas inicia.

A este encuentro acompañaron al gobernador y al rector, los funcionarios del gabinete estatal, el secretario de Administración Dr. Jesús Lavín Verástegui; la contralora gubernamental, Dra. Norma Angélica Pedraza Melo; la titular de la Consejería Jurídica, Lic. Tania Contreras López; el coordinador general de Comunicación Social, Lic. Francisco Cuéllar Cardona; el jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales; la secretaria del Trabajo, Lic. Olga Patricia Sosa Ruiz; la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arq. Karina Lizeth Saldívar Lartigue; el secretario de Obras Públicas, Ing. Pedro Cepeda Anaya, entre otras autoridades.

REFUERZAN SEGURIDAD PARA CUIDAR AGUINALDOS… Con el objetivo de preservar la seguridad de las y los trabajadores de Tamaulipas que acuden a instituciones bancarias para cobrar el aguinaldo y otras percepciones, personal de la Guardia Estatal mantiene la vigilancia en diferentes municipios de la entidad.

A través de recorridos de seguridad y vigilancia, en horarios diurnos y nocturnos, los efectivos de la Guardia Estatal previenen la comisión de delitos que pudieran afectar el patrimonio de las familias tamaulipecas.

Cabe destacar que el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores mediante el cual deben percibir al menos 15 días de salario, o la parte proporcional, de acuerdo a los días laborados, antes del 20 de diciembre.

Por ello, durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal mantendrá la vigilancia permanente en diferentes sucursales y cajeros automáticos.

En estos lugares, también dialogan con personal administrativo y cuentahabientes para darles a conocer diferentes recomendaciones de seguridad para disminuir al máximo el riesgo de ser víctimas de algún delito.

Además, se fomenta la cultura de la denuncia a través del 911 y el 089 de manera anónima.

