Sheinbaum, en desacuerdo por imposición de interino que no venía de MC

AGENCIAS

“Las elecciones se ganan con votos no imponiendo algo”, dijo la precandidata presidencial de la coalición”Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al señalar que no le gustó que el Congreso de Nuevo León haya elegido a una persona que no fuera del movimiento de Samuel García.

Al ser cuestionada de que ahora para las elecciones presidenciales solo habría dos mujeres, Sheinbaum aclaró que, aún Movimiento Ciudadano definirá su aspirante a la Presidencia de la República.

“Falta que Movimiento Ciudadano defina su candidato a la presidencia”, indicó tras un evento en Zinacantepec, Estado de México.

“Más allá que en estar de acuerdo con que Samuel (García) haya dejado en su momento la gubernatura para irse de precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento, (…) no me parece que hayan querido imponer a alguien que no del equipo de Samuel esa es mi opinión personal”.

Puso de ejemplo que cuando dejó la delegación Tlalpan le permitieron dejar de encargado a una persona de su equipo, el mismo caso fue cuando dejó la Jefatura de Gobierno, pues pidió que fuera Martí Batres, y que fue votodo por unanimidad.

“Las elecciones se ganan con votos no imponiendo algo, repitió, más allá que estar acuerdo si dejó el puesto Samuel en el gobierno de Nuevo León, más allá de eso querían poner a una persona que venía de otros partidos políticos y no, las elecciones se ganan en las urnas”.

Agregó, “Yo creo que sí había tomado la decisión tuvo que haberse quedado una persona de su equipo. Es mi opinión personal”.

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que no le gustó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de última momento, ya deben mantenerse fuera del sesgo político.