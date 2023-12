Análisis Político

Antonio Frausto

El caso Samuel

Luego de semanas de incertidumbre como consecuencia de una crisis de gobernabilidad, resultado del pleito político entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León, parece que el conflicto llegó a su clímax el pasado fin de semana, cuando el emecista decidió abandonar sus aspiraciones presidenciales para permanecer en la gubernatura.

Y es que el caso Samuel tiene diversas repercusiones interesantes para analizar, que afectan o benefician a diversos actores políticos, tanto locales como nacionales y cambian el contexto de la elección presidencial.

El primero en el ámbito judicial, en donde luego de la designación de un par de gobernadores interinos propuestos por el Congreso Local y varios amparos otorgados para desconocer las designaciones, finalmente el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió la legitimidad de Luis Enrique Orozco.

El hecho de que el mandatario no consiguiera designar al gobernador interino como aseguraba que sería, representó una derrota para el joven político, pero un triunfo para el ámbito institucional, ya que se garantizó que nadie, que ninguna figura política por más poder o popularidad que tenga está por encima de la ley.

El segundo en el ámbito político, el bajarse de la contienda presidencial significó un fracaso para Samuel, por lo que no le queda más que esperar hasta el 2030. Mientras que representó un triunfo para el PRI y el PAN en Nuevo León, adversarios a “muerte” del emecista, fortaleciéndolos localmente para las campañas electorales que vienen.

También es una victoria para la coalición Fuerza y Corazón por México y su candidata Xóchitl Gálvez, ya que en dos semanas de precampaña, el político fosfo fosfo entusiasmó mucho más que la abanderada opositora, atrayendo principalmente el voto joven que representa alrededor de 15 millones de nuevos votantes.

VUELVE A SER COMPETENCIA DE DOS

Otro punto positivo para Xóchitl, es que vuelve a ser una competencia de dos, por el oficialismo Claudia Sheinbaum y por la oposición ella, lo que significa que todo el voto anti AMLO o anti Morena lo podría capitalizar a su favor, incluso aunque Movimiento Ciudadano designe a otro candidato (a).

Pero con esta decisión, no sólo Samuel es el afectado, principalmente lo es Movimiento Ciudadano, que ahora tendrá que elegir a un nuevo candidato presidencial con todo lo que implica, con las pugnas internas para decidir al o la candidata, quién difícilmente impactará en el electorado como lo hizo el regiomontano.

Y tercero en lo mediático, ya que el no aparecer en la boleta derrumba la imagen de ser un político invencible y de que podría ganarle a la “vieja política” tal como lo hizo en la diputación local, la senaduría y la gubernatura hace un par de años.

Si bien no fue derrotado en las urnas porque ni siquiera lo dejaron llegar, si cayó en el ámbito judicial, lo que lo muestra como una persona con errores, soberbia, alguien que creyó que podía estar por encima de la ley por el simple hecho de ser popular.

Pero también le afecta a Morena, ya que con las declaraciones de Claudia Sheinbaum defendiendo al emecista, lo único que hacen es abonar a la sospecha de que García era una imposición desde Palacio Nacional para dividir a la oposición y restarle votos a la candidata del PRIAN.

Con la derrota a cuesta en estos momentos, Samuel tendrá que esperar unos años más para ir en busca de su sueño presidencial. Sin embargo, no es lo más terrible que le podría pasar, ya que lo peor sería que en su partido eligiera a uno o una nueva candidata que fuera tan mediática como él, que lo opacara y le quitara los reflectores, lo que en este momento se ve casi imposible, al menos que hubiera sido Mariana, que no podrá serlo por ilegibilidad, al no reunir la edad mínima de 35 años para competir en la elección presidencial.

RECONOCE GOBERNADOR A ESTUDIANTES TAMAULIPECOS

El reconocimiento a la dedicación, esfuerzo y trabajo de los estudiantes, fue lo que se vivió este lunes durante la ceremonia de honores a la bandera, en donde el gobernador Américo Villarreal entregó la segunda parte de las becas estatales y reconoció el talento de las y los estudiantes tamaulipecos.

Y es que en la ceremonia de Palacio de Gobierno se recalcó que el gobierno humanista de Villarreal Anaya prioriza la educación, por lo que tan sólo en este año invirtió 200 millones de pesos, beneficiando a más de 50 mil alumnas y alumnos de toda la geografía estatal.

El mandatario destacó que el carácter compensatorio del Programa Estatal de Becas tiene que ser visto como un esfuerzo colectivo y una decisión de la sociedad tamaulipeca por apoyarse mutuamente y como una parte súper importante del Nuevo Pacto Social que debe impulsar entre todas y todos.

Por su parte la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor agradeció al gobernador y recordó que en Tamaulipas los valores de la Nueva Escuela Mexicana marcan una ruta ética, clara y precisa sobre el camino de la educación, en donde las maestras y maestros junto con los padres de familia hacen equipo para ello.

En la ceremonia se reconoció de manera especial a los alumnos de la secundaria No. 1 de Ciudad Mante, de la Universidad Tecnológica de Matamoros y de la Universidad Politécnica de Victoria, ganadores de la medalla de oro en la International Science and Invention Fair, realizada en Bali, Indonesia.

Así como a estudiantes del Conalep Matamoros que conquistaron la medalla de plata en la Feria BUCAIMSEF realizada en Turquía y a los alumnos del Tecnológico de Victoria, unidad a distancia Tula, ganadores de la Medalla de Oro en la Feria CIENTEC, realizada en Lima, Perú, entre otros.

Al estilo del ejecutivo estatal, este lunes el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya encabezó la ceremonia de honores a la bandera en el campus Victoria, donde ante directivos y docentes, se comprometió a impulsar una administración abierta, democrática y transparente para fortalecer el humanismo de la Universidad.

Sin duda una excelente práctica que se repetirá durante el primer lunes de cada mes, un ejercicio que propiciará la unidad y resaltará los valores cívicos entre la comunidad universitaria que tan falta hacen.

