Marco Antonio Vázquez Villanueva

La misma carta a Santa Claus…

¿Qué le pidió a Santa Claus?, aquí entre nos, no creo en ese gordo que se carcajea como si se burlara de la pobreza de muchos, le confieso que apenas hace unos años lo conocí e hicimos las pases, créame, ya no le guardo rencor, pero tampoco me ha dado muchos motivos para reírme con él.

Tiene otro punto en contra ese panzón, por lo menos en mi persona, de siempre creo que la Navidad es cosa diferente a lo que vemos, a las compras de regalos y más regalos, a endeudarse para poder quedar bien con los hijos, la familia o algún conocido que tuvo la ocurrencia de promover intercambio de regalos o la clásica fiesta de traje.

Triste, pero las cosas en México, quizá en todo el mundo, están para regresarnos unos 30 años, allá cuando las fiestas de Navidad comenzaban y terminaban con una reunión familiar para rezar, agradecer, pedir, romper la piñata, disfrutar los tamales, como dice la chaviza, no sabíamos que éramos felices y quizá por eso todo cambio, pasamos de la humildad a la soberbia de presumir lo que nos traía Santa Claus, o la fiesta más grande y hasta los abrazos entre desconocidos.

Por eso este 2023 la Navidad tendría que ser diferente a lo que hemos hecho en los últimos años, no todos lo entienden, es más, ni siquiera hemos entendido que estamos en plena época de recuperación, que debemos gastar de manera inteligente, ocuparnos en tener tranquilidad en enero y los siguientes meses.

Se lo digo porque las tiendas están abarrotadas y eso es lo que observamos, habrá que preguntar por lo que se comprará en línea que quizá, en dinero, ya casi sumen lo mismo que se derrocha en las compras tradicionales.

Es preocupante que la gente no entienda que todavía no podemos cantar victoria en cuanto a la recuperación económica, al contrario, la misma se ve tan endeble que obliga a posponer las compras a crédito, cuidar las tarjetas, guardar el dinero.

No se confunda, soy fan de las fiestas, merecemos la felicidad de bailar, cantar, gritar, pero todo debe ser de acuerdo con las posibilidades, lo mismo divierte una bocina con proyectores que el karaoke en el celular, así que, cuide ese dinero que se gasta en cerveza y otros vicios porque va a hacer falta en enero o febrero y si quiere otro motivo pues su salud, el estrés y las preocupaciones matan más que cualquier otra cosa.

Así pues, le regreso la pregunta, ¿qué le pidió a Santa?, ojalá le haya pedido cordura, solidaridad con los demás y, sobre todo, que el trabajo y compromiso nuestro por fin sean útiles para ir acabando con nuestros problemas sociales, enterarnos que hemos sido felices y que urge regresar a ello.

En lo personal, le puse un ingrediente más a la cartita de Santa Claus, que todos hagamos política, que observemos de cerca a las candidatas a la Presidencia de la República, a los que aspiran a ser los candidatos al Senado o Diputados federales, sobre todo, a quienes buscan las presidencias municipales o ir al Congreso de Tamaulipas y que serán votados en junio 2, hay una razón, tenemos que crecer como ciudadanos y solo participando nos podremos quitar a tanta lacra que medra con los presupuestos públicos, que se los roba, que se los da a sus amigos o amigas mientras el pueblo sufre hasta de hambre, la política, señoras y señores, es el principio de todos nuestros problemas, cuando elegimos mal solo nos saquean, nos roban, pero también la política es la solución de todos los problemas, si elegimos bien, nuestra vida será mejor, diferente, y quizá nuestros hijos recibirán su mejor regalo en una vida plena, en paz, feliz, de oportunidades, así como la que tanto añoramos, les abrazo con el alma y le deseo las mejores fiestas navideñas…

INAUGURÓ AMÉRICO ERA DE GOBIERNOS HONESTOS, AMLO… El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, está haciendo un buen trabajo y el estado tiene mucho futuro, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que el próximo mes de febrero asistirá al segundo informe del mandatario tamaulipeco.

“Lo está haciendo muy bien Américo y está inaugurando una etapa nueva en Tamaulipas de gobiernos responsables, íntegros honestos, por eso voy a ir a su informe en febrero”, dijo el presidente de México durante su conferencia mañanera este jueves, en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que hace unos días estuvo en Nuevo Laredo para inaugurar las instalaciones de un regimiento militar para 500 elementos y sus unidades habitacionales, el cual también dará protección a la Agencia Nacional de Aduanas que tendrá su sede en esta ciudad como parte del proceso de descentralización del Gobierno Federal.

Asimismo, confirmó que va a inaugurar el nuevo complejo administrativo de Aduanas que se construye en Nuevo Laredo, el 21 de septiembre del año próximo, a unos días de concluir su gobierno.

López Obrador destacó el movimiento económico que registra esta región de la frontera norte de nuestro país; “ese puente fronterizo es el que tiene más movimiento en toda la frontera. Tiene muchísimo futuro, va a seguir creciendo y hay proyectos para que se puedan establecer nuevos cruces, dos o tres puentes más”, dijo.

Por último, reconoció de nueva cuenta el trabajo del gobernador Américo Villarreal, ya que también se ha ido avanzando en reducir la incidencia delictiva en Tamaulipas.

“Está haciendo el doctor Américo un buen trabajo por eso vamos a estar con él”, finalizó.

