En medio de una elección federal y local, que implica la presidencia de la República, renovación del Congreso de la Unión, más Cabildos y legislaturas en Tamaulipas, los vívales se mueven tratando de obtener el máximo provecho personal.

Son poco pudorosos, entre otros, son políticos chafas, sin respaldo moral, menos social, que intentan filtrar listas y más listas, encuestas y más encuestas donde aparecen como afortunados en la rueda de la fortuna llamada candidaturas, cosa rara, siempre sorprenden a uno que otro incauto aunque ya se sabe cuándo se harán oficiales los nombres de los candidatos, es más, a la gran mayoría de los agraciados ya les avisaron para que se preparen, exacto, se intenta chantajear al filtrar números que solo caben en su loca cabecita con la idea de vender caro su amor de aventureras, o aventureros.

Por supuesto, este tema no es nada peligroso, cada partido sabrá los platos rotos que quiera pagar, los votos que desea obtener, la desacreditación que puedan recibir por tener entre sus candidatos a viles saqueadores, a ladrones de presupuestos, a personajes que no hicieron o hacen otra cosa que servirse con la cuchara grande del dinero del pueblo.

Lo peligroso es cuando la política la quieren transformar en politiquería, cuando a los chantajistas les vale el desarrollo y salud de un pueblo, cuando hasta con lo más preciado que tenemos, como es el sector educativo, se intenta extorsionar, obtener algo.

Mire, nadie duda que Arnulfo Rodríguez Treviño es un hombre con un liderazgo destacable en relación a todo lo que se había tenido como Secretario General de la Sección 30 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, hay que decir algunos cercanos, algunos, le están jugando el dedo en boca, lo tratan como niño chiquito y lo han metido en un grave problema al exigir cosas que no están dentro del contrato colectivo, pretender hacer que nos les cumplen desde el gobierno aunque sepan que los beneficios se inventaron desde su escritorio nomás para alebrestar al magisterio, me refiero, por ejemplo, a unas presuntas becas para hijos de maestros, entre muchos otras cosas.

La respuesta del gobierno, ante lo que se detectó desde hace días, ha sido informar a las bases todo lo que se ha logrado en las mesas de trabajo que surgieron de aquel plantón del año pasado e incluso, del propio programa estatal de trabajo desde el inicio del sexenio americanista.

LA INFORMACIÓN OFICIAL ES QUE “Desde el inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se estableció como una de las máximas prioridades de su gestión el respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores de la educación. Para lograrlo fue necesario y urgente iniciar con la reorganización y reordenamiento de los procesos internos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, donde la herencia de opacidad, discrecionalidad y la ausencia de aplicación de la norma provocaron grandes rezagos administrativos y educativos.

En reiteradas ocasiones y diferentes momentos, ha sido reconocido por la organización gremial que esta administración ha mostrado una actitud de apertura y diálogo permanente, así como la intención de escuchar las necesidades y dar resultados tangibles a la comunidad educativa.

En el ejercicio democrático de dialogar y escuchar para avanzar, durante el mes de septiembre del 2023 se dio respuesta a un pliego petitorio que la organización sindical presentó a los medios de comunicación y a la cual se le ha dado respuesta puntual a través de las mesas de trabajo SET-SNTE-SEP que se instalaron durante el mes de octubre y que continuaron los trabajos llevados a cabo con la dirigencia seccional desde su presentación el mes de febrero de dicho año. La Secretaría de Educación ha dado respuesta puntual a los acuerdos de las mesas de trabajo, priorizando, como se realiza desde el inicio de la administración, el respeto y cumplimiento a la normatividad y al derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación de excelencia y avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos, entre los que destacan:

• La inversión de más de 29 millones de pesos con la que se regularizó el pago del concepto CG-Compensación Garantizada por el incremento al Tabulador del Bienestar al Personal Estatal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) a 4,181 trabajadores estatales que no recibieron el pago completo en septiembre de 2022.

• El pago del retroactivo por 1.99 millones de pesos que por omisión en el pago del incremento al Tabulador del Bienestar detectado en octubre de 2022, afectaba a 1,548 maestras y maestros del Estado que llevaban meses sin cobrar este beneficio.

• Se recuperaron prestaciones de los trabajadores como el pago del estímulo de la Prima de Antigüedad a los beneficiarios de trabajadores que causaron baja por defunción, con lo que se benefició a 228 familias, con la gestión y apoyo de la SEP por 30.9 millones de pesos; el pago de marcha por un monto de 3.3 millones de pesos; y el reconocimiento de la figura de supervisor de educación física para el pago de estímulo a directivos en funciones de un solo turno, por un monto de 12.7 millones de pesos.

• Con una inversión de 1.13 millones de pesos, 165 trabajadoras y trabajadores de las 5 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional recibieron el pago Paquete Navideño correspondiente al 2022. En este año 2023, dicho estímulo fue pagado en la quincena 23 con una inversión de 1.13 mdp.

• La entrega de 129 medallas como reconocimientos a la práctica educativa a docentes tamaulipecos, en enero y noviembre de 2023 a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.

• En mayo de 2023, se llevó a cabo la ceremonia de entronización e ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco de la Mtra. Armanda Carrillo Soto y Mtra. Francisca Aleida Castañeda Quiroga, además del reconocimiento económico para cada una.

• En mayo, se anunció a nivel nacional por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el incremento salarial para los y las trabajadoras de la educación estableciendo la “Medida Económica Adicional” como parte del incremento diferenciado para aquellas categorías que no alcancen 16,000 pesos en su percepción mensual bruta integrada (PMBI). Este pago retroactivo al 1 de enero, se realizó el 7 de noviembre con una inversión de 409.7 mdp para el personal federal y 196.9 mdp para el personal estatal.

• Entre mayo y septiembre de 2023 se pagó el estímulo de 40 años “Maestro Altamirano” a 245 maestras y maestros y el estímulo de 30 años “Maestro Rafael Ramírez” a 497 maestras y maestros, por un monto conjunto de 54.6 millones de pesos.

• En agosto de 2023 inició funciones el Centro de Atención Socioemocional (CASE), con el cual se brinda atención vía telefónica a maestras y maestros de Tamaulipas que requieran apoyo ante problemas psicosociales y socioemocionales.

• En tiempo y forma, en junio de 2023 durante la quincena 12 se pagó el retroactivo al incremento salarial 2023 a los más de 54 mil trabajadoras y trabajadores de la educación.

• Se pagó y regularizó la segunda parte de la compensación nacional única a maestras y maestros por una inversión de más 199 millones de pesos para las y los docentes de educación básica y un total de 37 millones de pesos para Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), beneficiando a 6,110 trabajadores de sostenimiento federal y 3,994 de sostenimiento estatal.

• Durante el 2023, con una inversión de más de 11 millones de pesos al Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) tipo Básico, se capacitó a 4,854 figuras educativas. Adicionalmente con la Estrategia de Estatal de Formación Continua 2023, se capacitaron a 10,973 Docentes, Directivos, Supervisores y Jefes de Sector. Y en el Centro Estatal de Tecnología Educativa, se capacitaron 4,170 agentes educativos con herramientas tecnológicas para la enseñanza.

• De enero a diciembre del 2023 se han entregado 469 nombramientos docentes de nuevo ingreso por admisión y 247 nombramientos a funciones directivas y de supervisión por promoción.

• En 2023, se registraron 131 nuevos ingresos de personal administrativo.

• Durante el presente año, con la finalidad de optimizar el servicio educativo, se realizaron 713 cambios de centros de trabajo; y se otorgaron 1,061 nombramientos temporales para cubrir diversos tipos de licencias laborales en los diferentes niveles educativos.

• Tan solo en octubre del 2023 se asignaron 2 mil 975 horas en secundarias generales y técnicas de un total de 8 mil 694 iniciales y adicionales en proceso de asignación. Además, se entregaron 1,342 horas de educación física para maestros de preescolar y primaria.

• En el proceso de regularización de Techos Financieros, para el cierre del 2023, se ha regularizado a 6,405 trabajadores de la educación, lo que equivale a 7,807 plazas.

• Con una inversión de 13.3 millones de pesos se atendieron las solicitudes para lentes de 6,087 trabajadoras y trabajadores, además de 83 solicitudes para aparatos ortopédicos por un monto superior a los 278 mil pesos.

• Se efectuó el pago de bono y estímulos a personal homologado no transferido (activos y jubilados) por un monto de 16.7 millones de pesos, y a personal jubilado de nivel básico por un monto de 43.4 millones de pesos

• En lo que va de la administración se han realizado las gestiones y se ha logrado la basificación de 2,697 trabajadores, brindando seguridad laboral a los trabajadores con antigüedad mayor a 6 meses y un día en el Sistema Educativo Estatal (SEE). De manera simultánea en 2023, se han otorgado 577 nombramientos definitivos (basificación) a igual número de docentes que ingresaron al SEE por proceso de admisión, el cual es regulado por USICAMM.

• Se autorizaron 96 cambios de centro de trabajo por inseguridad, además, están en proceso 7 cambios de centro de trabajo por motivos de salud.

• Se respondió favorablemente a la demanda de las y los ciudadanos de Jaumave y la región, y dirigencia seccional, para la apertura de un nuevo grupo en la Escuela Normal Rural de Jaumave, atendiendo a 25 alumnos.

• Esta administración ha autorizado 1,231 protecciones para el personal educativo; 1,027 del Artículo 67, 199 del Acuerdo Presidencial 754 y 5 del Acuerdo Presidencial 529.

• De octubre a diciembre del 2023, se autorizaron 162 licencias especiales por cuestiones de salud por un periodo máximo de 30 días por ciclo escolar al personal docente, administrativo de apoyo y asistencia a la educación del nivel básico; y en lo que va de la presente administración se han otorgado 706 licencias de este tipo.

• Para enero de 2024, se tiene programada la entrega de 930 equipos de cómputo por acuerdo del Comité Técnico SET-SNTE del Fideicomiso de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el personal al servicio de la educación.

El gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya mantiene su compromiso por hacer valer y respetar los derechos de las y los trabajadores al servicio de la educación, de manera consistente con las leyes y reglamentos vigentes y en comunicación permanente con los liderazgos sindicales, la base trabajadora y la sociedad tamaulipeca, lo que se ha demostrado en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Educación Pública, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Gobierno de Tamaulipas.

En Tamaulipas, la educación es la palanca de transformación de la sociedad y las y los trabajadores de la educación son aliados de este proceso. Este 2024 se seguirá trabajando con las puertas abiertas en una relación mutuamente respetuosa que privilegie el interés máximo de la niñez y la juventud a recibir educación de excelencia, al mismo tiempo que se respeten y se cumplan los derechos laborales de toda la base magisterial, dejando atrás los años de descuido y omisiones que provocaron las problemáticas actuales y fortaleciendo los mecanismos de atención que permitan agilizar trámites y procesos que permitan la dignificación del trabajo educativo de manera transparente y justa”.

PERO AUN CUANDO EL gobierno puntualiza los beneficios surgió ruido que se pretende introducir al sistema educativo y que tiene otros fines diferentes a los beneficios que debe recibir el magisterio, perversos por cierto porque se persiguen beneficios particulares, para unos cuantos.

Aquí es donde hace daño a politiquería, cuando se acecha al sistema educativo, cuando sin importar el derecho de los niños a una educación de calidad se pretende hacer enojar a maestros y maestros, aunque los motivos sean muy pocos, peor aún, cuando han sido inventados o siguen en una mesa de negociación…

UAT PRODUCIRÁ BIOINSECTICIDAS… Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan esfuerzos innovadores en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos agrícolas contemporáneos en el estado.

Ejemplo de ello es la labor de Vanessa Rivera Guerrero, estudiante de agronomía, quien, en colaboración con el Dr. Edmar Meléndez Jaramillo, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), lleva a cabo una investigación pionera para identificar plantas adventicias (aquellas que crecen de manera espontánea en las parcelas) con potencial insecticida asociadas a los principales cultivos agrícolas del estado.

La iniciativa de estos científicos de la UAT surge como respuesta a la problemática de la dependencia masiva de agroquímicos en los últimos años. Aunque estos han sido efectivos para combatir plagas, su uso excesivo ha generado consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Con el objetivo de reducir la dependencia de plaguicidas sintéticos, la investigación se centra en explorar las propiedades insecticidas de plantas locales.

En entrevista, el Dr. Edmar Meléndez dijo que se ha demostrado que las plantas producen una variedad de compuestos con actividad insecticida. Estos compuestos, denominados plaguicidas vegetales, presentan ventajas significativas al ser biodegradables, poco persistentes y menos dañinos para los otros organismos. Además, ofrecen una alternativa más segura para los seres humanos y el ambiente.

La investigación aborda la problemática actual en la agricultura, donde el uso excesivo de plaguicidas sintéticos ha llevado a problemas ambientales, resistencia de plagas y pérdida significativa de cosechas a nivel mundial.

Con un enfoque en la agricultura de Tamaulipas, la investigación busca abordar desafíos específicos como sequías, escasez de agua para riego, erosión, baja fertilidad de suelos, plagas y enfermedades.

Vanessa Rivera Guerrero y el Dr. Edmar Meléndez Jaramillo están explorando fitoquímicos (sustancias que se hallan en las plantas) como saponinas, taninos, alcaloides, di- y triterpenoides presentes en diferentes familias de plantas locales. Estos compuestos han demostrado tener alta actividad insecticida, afectando la supervivencia, el desarrollo y la reproducción de las poblaciones de insectos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la investigación innovadora que contribuye al desarrollo sostenible de la región. Este proyecto no solo promete ofrecer alternativas efectivas y seguras para el control de plagas, sino que también destaca el papel crucial de la educación superior en la búsqueda de soluciones para los desafíos agrícolas contemporáneos.

