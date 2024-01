Por Carlos López Arriaga

2024: el monstruo que viene

Cd. Victoria, Tam.- Mayor que la elección mediera del 2021 y mayor también a la votación presidencial del 2018 que nos servían como referentes cuando hablábamos de mega procesos. Mire usted, esta que viene será todavía más cara y aparatosa.

Un monstruo que pondrá en movimiento a millares de candidatos, titulares y suplentes, en los tres niveles de gobierno, con su respectiva cauda de dirigentes, asesores, tecnólogos, imaginólogos, hacedores de discursos, redactores y estrategas mediáticos.

Y, por supuesto, un intenso (y sin precedente) trabajo de encuestadores. Eso que llaman demoscopía, la medición de preferencias que le pone números a la democracia, a la competencia por el voto.

En total, se habla de 19 mil 634 cargos estatales y 629 federales (628 legisladores, más el Presidente de la República), con lo cual se estaría logrando la más amplia concurrencia registrada entre la federación y las 32 entidades federativas, desde que la unificación gradual del calendario político inició su largo peregrinar hace cosa de una década.

Los 628 nuevos legisladores federales incluyen a 128 senadores, 64 por el principio de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y 32 de primera minoría.

Más 500 diputados federales que aspiran a conquistar un sillón en Palacio de San Lázaro, 300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

También nueve jefaturas de gobierno: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

En la mayoría de los estados se renovarán congresos locales (excepto en Coahuila, donde ya fue en 2023), así como mil 803 presidencias municipales, con sus respectivas sindicaturas y regidurías.

La entidad donde elegirán más cargos es Puebla con 2 mil 286 y el estado con menos puestos en juego es Durango, con solo 23 en disputa por el voto.

HUECO PENDIENTE

El plato fuerte será, por supuesto, la competencia por el máximo cargo del país: la Presidencia de la República, tras la cual ya se encaminan CLAUDIA SHEINBAUM y XÓCHITL GÁLVEZ, a las que se sumará en breve alguien más del partido naranja, Movimiento Ciudadano.

Recordará el lector que tras el fracaso del gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA en la consecución de dicha candidatura, asomaron varios nombres y en este espacio lo comenté.

En principio, el brujo DANTE DELGADO, propietario de la franquicia y líder moral a perpetuidad. Aunque cuando lo dijo se ubicó a sí mismo como una especie de “plan B”, en caso de que no pudiera ponerse de acuerdo con su cúpula.

Y también dos damas muy valiosas, ya mencionadas aquí. La sonorense PATRICIA MERCADO CASTRO, economista de la UNAM, exmilitante del trotskista PRT en los años setenta, feminista, activista laboral, dirigente fundadora de un partido de vida muy breve (2002-2003) llamado “México Posible” y excandidata presidencial en 2006 de otro partido pequeño como fue el denominado Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Y también la yucateca IVONNE ORTEGA PACHECO. Inteligente, con importante trayectoria, de la cual habría que resaltar su asombroso ascenso en la política del Mayab desde finales de los años noventa y la primera década del presente siglo.

Mire usted, en 1998, a los 25 años de edad, se convirtió en alcaldesa de su natal Dzemul. A los 28, en 2001, fue diputada local; a los 31, en 2003, diputada federal; a los 34, en 2006, senadora y a los 35, en 2007, gobernadora de Yucatán. Renunció al PRI en 2019 después de una cauda de divergencias con ENRIQUE PEÑA NIETO.

Sería muy interesante la incursión de otra mujer en esta competencia. El problema es que ninguna quiere. Lo dijo PATRICIA arguyendo las malas experiencias que sufrió en la campaña de 2006, donde hubo de enfrentar la incomprensión masculina.

En cuanto a IVONNE, pues igualmente se descarta luego de haber padecido vivencias poco amables cuando aspiró a candidata presidencial del PRI en 2017.

¿ES DANTE?

Se recordará que también el gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO y el alcalde de Monterrey DONALDO COLOSIO se bajaron de dicha contienda interna. Sacaron su veinte.

Entonces, ¿quién más suena?… el diputado JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, demasiado joven, inexperto, sin cartel en las lides electorales, un desconocido. Aunque nada de esto cuenta cuando la decisión reposa en una sola persona, el propio DANTE DELGADO.

Al arranque del 2024, la figura de DANTE ha vuelto a sonar en redes a causa de ciertos carteles publicados sobre todo en la #RedX,

En particular una imagen algo tétrica, donde DELGADO aparece de espaldas, con sombrero y gabardina color negro, caminando en dirección a un ícono de fondo como es el logotipo naranja de Movimiento Ciudadano.

La gente estaría interpretando esto como una decisión de DANTE, al no cuajar las figuras que promovió a lo largo del presente sexenio. No tarda mucho en definirse y entonces (ahora sí) tendremos el menú completo.

La fecha de este proceso concurrente es el domingo 2 de junio de 2024, con horario para acudir a las casillas electorales entre las 8:00 y las 18:00 horas. El mismo día comenzará la actividad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como los conteos rápidos.

Los cómputos deberán realizarse del 5 al 8 de junio y la validez de las elecciones será declarada en cada caso (y nivel) una vez que se resuelvan todos los juicios de inconformidad. La batalla será en grande.

