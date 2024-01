Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿Geño?, puede ser…

La pregunta fue a quemarropa, ¿tiene permiso Geño para buscar ser candidato?, escueta respuesta, pero contundente, “sí”.

Luego, sin apretarle mucho el cogote, soltó los pros que se manejan cerca del poder para permitirle al exgobernador buscar ser candidato a Senador por el Partido Verde.

“Primero nos desharíamos del cabecismo con su enemigo natural, con quien lo mantuvo a raya seis años y con quién no solo no defenderá sus propuestas sino que tratará de hundirlas porque los mandará al tercer lugar en la elección, luego tendríamos de Senador a una persona que no ambicionaría, por estar impedido legalmente, el ser gobernador del Estado lo que en cuatro años será una ventaja, si bien va por un partido aliado también es un hecho que no le disputaría los votos a la marca de Morena, tenemos el primer lugar asegurado de acuerdo a las encuestas y explotaríamos todo el carisma y dinero del exgobernador para arrimarle más votos a Claudia lo que nos haría quedar muy bien a nivel nacional”.

Por supuesto, el escenario que dibuja es de puro optimismo, sin embargo, también hay resultados que pueden provocarles daño en la imagen de la Cuarta Transformación en el Estado, como la posibilidad, por ejemplo, de que gane el Verde la elección de Senador y la fórmula de Geño se ponga folclórica y comience una larga campaña a la gubernatura, más si se trata de Maky Ortiz a quien traen de acompañante hasta hoy.

Lo que es un hecho es que, de parte de Eugenio Hernández, Geño, no solo están dispuestos a entrarle, sino que han estado gestionando esa posibilidad por cualquier vía, o por lo menos eso es lo que se ha filtrado, el exgobernador sabe que aseguraría la primera minoría y llegar al Senado lo que para él significaría fuero, inmunidad diplomática por aquello de la orden de extradición, le darían seis años de tranquilidad para resolver sus asuntos.

Incluso se habla de que ya averiguaron y obtuvieron la documentación necesaria para la candidatura, que las sentencias absolutorias a su favor, en el caso de algunas denuncias locales, y el no estar sentenciado por ninguna autoridad en México, ni en los Estados Unidos, lo deben presumir inocente y eso le abre la puerta a la posibilidad de votar y ser votado.

Tiene razón, hasta hoy es insalvable el tema que el Verde va en coalición con Morena y no podría postular ni a Geño ni a nadie a esas posiciones si no cambian el convenio ya firmado, pero para eso también hay una respuesta de la gente cercana al poder, “hay voluntad que vaya de candidato y los convenios de coalición se pueden modificar, incluso, un día antes de que comience el periodo de registros de candidatos, eso dice la ley y si la revisaron fue por algo”.

Si, también tiene razón, todo es especulación, hay que entender que, si bien a nivel nacional Morena odia a Cabeza de Vaca y lo quieren hundir, que aún cuando Geño y Maky son la única posibilidad de que eso suceda, también es una realidad que dependen de la voluntad del presidente y de Claudia Sheinbaum, ¿por qué?, sencillo, porque Morena tiene el 60 por ciento del gobierno de esa coalición, es el único partido que la puede modificar, así qué, tome asiento que esto todavía va pa´ largo.

Eso sí, lo firme ahora es que Geño quiere y legalmente si puede ser candidato, que al parecer tiene permiso para buscar las condiciones de serlo y que no se ve con malos ojos tenerlo de aliado de la transformación en Tamaulipas, no solo para esta elección, sino para ganar todas las que vienen que son igual o más importantes…

IMPULSA GOBIERNO DE TAMAULIPAS AMPLIACIÓN DE PUENTE INTERNACIONAL… El Gobierno de Tamaulipas tiene toda la disposición y está listo para poner su parte en la ampliación de la infraestructura del Puente Internacional del Comercio Mundial, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya quien destacó que con este tipo de acciones “todos ganamos” y es una gran oportunidad de desarrollo que permitirá consolidar la integración de la región fronteriza entre Tamaulipas y Texas.

“Estamos nosotros con toda la disposición, con el conocimiento pleno de nuestras autoridades federales y de las instancias de las secretarías implícitas en este tipo de procedimientos y desarrollo de infraestructura a nivel nacional”, dijo.

“Igual del lado mexicano, estamos listos para poder tener e iniciar esta infraestructura a la brevedad posible y con toda la disposición para que podamos gestionar y facilitar las circunstancias que se nos vayan presentando en el camino, pero con un proyecto que ya mencionó muy bien el senador (Ted) Cruz, en el sentido en que todos ganamos”, agregó.

Al participar en la conferencia de prensa junto a legisladores de los Estados Unidos donde se dieron a conocer detalles sobre la Reforma de Permisos de Puentes Internacionales de parte del gobierno norteamericano, el gobernador de Tamaulipas destacó la participación del senador Ted Cruz y del congresista Henry Cuéllar para impulsar las reformas a la legislación de la Unión Americana y poder acelerar los trabajos de la expansión de los puentes fronterizos a fin de estrechar los lazos de cooperación económica, social y de oportunidades de bienestar y desarrollo.

“En este momento este Puente de Libre Comercio es la principal fuente de comercio terrestre, vía tractocamión, entre nuestras dos naciones, teniendo el 41% del comercio entre México y Estados Unidos como primer lugar y también, a través de vía ferroviaria, que hay entre Tamaulipas y la Unión Americana, el 54% del comercio a través del tren se realiza por la frontera de Tamaulipas”, mencionó.

Villarreal Anaya hizo referencia a las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para las cinco aduanas de Tamaulipas, de las cuales dependen 18 puentes fronterizos, así como la construcción de la Dirección General de Aduanas que está en marcha en la ciudad de Nuevo Laredo “eso le va a dar una dimensión y un crecimiento exponencial, un crecimiento de escala, tanto a Nuevo Laredo como a Laredo, Texas, que tienen tantas situaciones en común”, indicó.

Recientemente la ciudad de Laredo, Texas, dio a conocer que la expansión planificada del Puente Internacional del Comercio Mundial ha recibido un impulso significativo debido a una disposición que se ha incluido en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 (FY24 NDAA) para agilizar el proceso de permisos presidenciales.

Con ello el Departamento de Estado del gobierno estadounidense tendrá 60 días para recomendar al presidente si se debe emitir el permiso presidencial y luego el presidente tendrá 60 días para actuar según la recomendación del Departamento de Estado.

En esta conferencia de prensa también acompañaron al gobernador, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la secretaria de Economía del Gobierno del Estado, Ninfa Cantú Deándar.

REANUDA UAT ACTIVIDADES… Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este viernes 5 de enero sus actividades administrativas que corresponden al ciclo de primavera 2024.

Siguiendo el calendario académico/administrativo establecido para el año 2024 por la UAT, el personal de la institución retomará sus labores en todas las sedes ubicadas en las regiones centro, sur y norte del estado.

Tras finalizar el periodo de descanso correspondiente a las festividades de diciembre, el personal de la Universidad reanudará sus actividades administrativas, las cuales serán fundamentales para preparar el inicio del ciclo escolar enero-mayo de 2024.

Con el inicio del periodo escolar de primavera 2024 se da apertura también al proceso de reinscripción para la comunidad estudiantil universitaria, así como la inscripción de aquellos aspirantes que realizaron el examen CENEVAL en noviembre y fueron seleccionados para ingresar a alguno de los programas de licenciatura ofrecidos por la UAT en todo el estado. Este proceso se llevará a cabo del 5 al 31 de enero.

Es relevante destacar que, al concluir el 2023, el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado puso de relieve el objetivo de establecer las bases para crear un entorno de desarrollo universitario más sólido e integrador, promoviendo un modelo de acercamiento del quehacer universitario a la sociedad y fortaleciendo una perspectiva humanista.

Conforme al calendario oficial de la UAT, las clases para el ciclo de primavera iniciarán el 15 de enero, y el periodo designado para altas y bajas de materias será del 25 al 31 de enero, con la fecha límite de pago de inscripciones establecida para el 31 de enero.

Se insta a cada aspirante a mantenerse en contacto con la facultad o unidad académica de su interés para obtener la información necesaria durante el proceso de inscripción, resolver sus dudas y estar atento a los anuncios proporcionados por los planteles universitarios a través de sus respectivos sitios web y redes sociales.

