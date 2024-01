Por Martha Isabel Alvarado

Muchas caras conocidas

.-Mujer vs Mujer, por la alcaldía de Tampico

.-“Makito”, deberá comparecer ante un Juez

.-Senador del PAN, sería diputado local pluri

.-Magda Peraza, retornaría al ‘ruedo’ político

Ya se supo, que será hasta el mes de febrero (presuntamente el lunes 5) cuando Morena haga públicos los nombres de sus candidatos a las presidencias municipales de Tamaulipas, y no el 21 de enero como en un principio se había establecido.

Mientras que los candidatos a diputados locales del Partido guindo, se conocerían el 12 de febrero próximo.

Desde luego que los llamados “municipios grandes”, como Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, son los que revisten mayor interés para los interesados en política.

Hay quienes dan por hecho que, en Reynosa, por parte de Morena, sería “palomeado” el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, quien estaría buscando -afanosamente- la reelección.

Antes, el jueves 18 de enero, el presidente municipal de Reynosa, hijito de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, su antecesora en el cargo, tendrá que comparecer ante un juez de control con residencia en el municipio de San Fernando.

Vaya si le ha sacado “canas verdes”, pese a su evidente juventud, al alcalde Carlos Peña, aquella denuncia interpuesta en su contra por el abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, en febrero de 2021, relacionada con la compra de un rancho de mil 500 hectáreas.

De ahí la orden de aprehensión vigente contra el alcalde de Reynosa, dentro de la carpeta de investigación 118/2022, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, respecto a la cual Peña Ortiz ha promovido por lo menos 12 amparos que han sido desechados o se han sobreseído.

Veremos si Morena, (y quien ejerce la toma de decisiones en el estado), a la hora de “palomear” candidatos, recuerdan lo que a principios de agosto de 2023, el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, manifestó: “En Tamaulipas no hay estado de derecho”.

Recalcó en aquella fecha Peña Ortiz: “Yo estoy seguro que en el 2024, cuando me vuelva a reelegir, me van a meter otra (orden de aprehensión) también, pero es normal, porque así es este ambiente y desgraciadamente hay que reconocer que no hay un estado de derecho en Tamaulipas”.

Eso se llama “escupir para arriba”, considerando que el gobierno de Tamaulipas y el de Reynosa son emanados de las mismas siglas. ¿Le perdonarán a “Makito” ese tipo de bravuconadas?.

En Tampico, se habla de que la candidata de Morena a la presidencia municipal, será la actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, ÚRSULA SALAZAR MOJICA.

No es por intrigar, pero de confirmarse lo anterior, es muy probable que Salazar Mojica sea derrotada por el PAN, que mantiene un claro predominio en esa zona, como lo demostró en los comicios de 2021.

Es considerado casi un hecho, que la candidata del PAN a la alcaldía porteña, y probable adversaria de Úrsula Salazar en las urnas, sería la actual legisladora federal, ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, quien tiene en su haber dos victorias en las urnas.

Es decir que Rosa Azcárraga ha conquistado mediante el voto popular, la diputación local del distrito 22, y la diputación federal por el distrito 08. Tales serían sus cartas credenciales.

El jefe de Servicios Públicos del Ayuntamiento Tampico, PEPE SCHEKAIBÁN, competiría por una diputación local también.

Sin duda alguna, en la próxima Legislatura de Tamaulipas habrá muchas caras conocidas, considerando que, en caso de no contender para la Senaduría por Tamaulipas, bajo el entendido de que la fórmula del PAN la deberá encabezar una mujer, ISMAEL CABEZA DE VACA, podría ser inscrito para una diputación local por la vía plurinominal.

Otro que podría ser incluido en dicho listado, a quien por lo visto ya se le está haciendo costumbre ser plurinominal, sería GERARDO PEÑA FLORES, actual diputado federal de representación proporcional.

A diferencia de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, que actualmente es diputado federal por el distrito 06 con cabecera en Ciudad Mante, que probablemente también sería postulado para diputado local rumbo a las elecciones de junio próximo.

En el plano nacional, vaya noticia que se generó durante la jornada de ayer, al consumarse la NO ratificación de la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, ERNESTINA GODOY, que con esta fecha deberá abandonar el cargo. Sin duda, una tremenda sacudida para la “4T”.

¿Falló el ‘cabildeo’ de MARTÍ BATRES GUADARRAMA?. Y pensar que su hermana LENIA acaba de ser premiada con una posición -dorada- como ministra de la Suprema Corte, sin haber pasado siquiera por enfrente de un juzgado.

CONTRAFUEGO: Otra ‘factura’ por cobrar.

Hasta la próxima.