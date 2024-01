IMSS ampliará atención oncológica en beneficio de pacientes pediátricos de Tamaulipas

Redacción Infonorte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ampliará la atención especializada que se otorga a niñas y niños con cáncer en Tamaulipas, mediante la apertura de un turno vespertino en los Bancos de Sangre institucionales en la entidad, capacitación del personal médico y de enfermería, asignación de nuevos espacios y plazas, fortalecimiento en las vías de comunicación, entre otros, informaron autoridades institucionales a madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos.

Durante la primera reunión de 2024 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico en el Instituto, el coordinador de Atención Oncológica, doctor Enrique López Aguilar, informó que tras reunirse con personal directivo de las unidades médicas del IMSS en Tamaulipas, se concretaron varios acuerdos para fortalecer el servicio.

En reunión virtual, resaltó que para lograr el objetivo se tendrá el involucramiento del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del Hospital General Regional (HGR) No. 270 de Reynosa, y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 6 de Madero, No. 11 de Nuevo Laredo, No. 13 Matamoros y No. 3 El Mante.

López Aguilar destacó que se abrirá un turno vespertino en los diversos Bancos de Sangre para ampliar la cobertura de recepción de donadores, se asignaron dos consultorios al ONCOCREAN del HGR No. 270 Reynosa y se logró la creación de siete plazas de nueva creación de Enfermera (o) Especialista, compromisos que tienen como objetivo ampliar la atención oportuna y de calidad que otorga el IMSS para las y los menores con cáncer.

Abundó que la mayoría del personal médico y de enfermería en Tamaulipas está capacitado en las estrategias Escala de Valoración de Alerta Temprana (EVAT) y Hora Dorada; sin embargo, cuando ocurra un cambio, deberá recibir capacitación para el manejo de estas herramientas. Asimismo, se realizarán continuamente cursos-talleres sobre acceso venoso de paciente.

El coordinador de Atención Oncológica del IMSS añadió que para fortalecer la comunicación con las madres y los padres de pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico en la entidad, se realizarán reuniones semanales rotatorias en las que participarán las diversas unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Seguro Social en Tamaulipas.

Refirió que se hizo el compromiso con el personal directivo de las unidades del Instituto en la entidad para que estén pendientes de que las y los médicos oncólogos responsables hagan el registro puntual correspondiente de cáncer infantil.

El doctor López Aguilar expuso que en el HGR No. 270 se diagnostica un promedio de 76 casos nuevos al año, y que en la Aplicación de Pacientes Oncológicos (APO) se tiene el registro de 108 pacientes; la mayor afluencia al ONCOCREAN proviene de los hospitales de Madero, Nuevo Laredo, Matamoros y El Mante; por otro lado, informó que se han capacitado a 65 médicas y médicos y 79 enfermeras y enfermeros en la estrategia Hora Dorada, así como a 54 médicas y médicos y 180 enfermeras y enfermeros en EVAT.

Detalló que en la Representación del IMSS en Tamaulipas, la oportunidad diagnóstica de pacientes con cáncer es de 80 por ciento, mientras que el inicio de tratamiento menor a tres días es de 75 por ciento.

En otro tema, el jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, Isaac Mejía Montes de Oca, informó que en las últimas dos semanas se incorporaron 84 personas derechohabientes a la plataforma de registro de tratamientos oncológicos; con ello suman 14 mil 739 pacientes, de los cuales el 35 por ciento son pediátricos y 65 por ciento adultos, mismos que son atendidos en 70 hospitales, 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 55 de Segundo Nivel.

Asistieron de manera virtual por parte del IMSS la directora de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque Molina; titulares de coordinación y titulares de unidad, directoras y directores de hospitales, jefas y jefes de Prestaciones Médicas y autoridades de las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz Sur, Yucatán y Zacatecas.

En representación de las madres y los padres de pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico, estuvieron las señoras Dulce, Jessica, Alma, Ana, Araceli, Beatriz, Brenda Verenice, Celia, Gabriela, María Guadalupe N. y Sandra; así como los señores Mario y Joaquín.