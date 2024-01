Marco Antonio Vázquez Villanueva

Brotó la mugre…

Bastaron los ridículos eventos de registro de aspirantes a candidatos del PAN para que les llovieran cubetazos de mugrero, como si todos sus enemigos políticos estuvieran libres de pecado lanzaron no una piedra sino todas las posibles y hasta llenas del estiércol que los malquerientes de los azules fueron encontrando y recogiendo del pasado de quienes quieren regresar a los jugosos presupuestos municipales.

Hubo pocas mentiras, la mayor parte de los dichos en contra del prianismo, aunque espanten, son verdad o casi la verdad y digo casi porque falta la autocritica de quien paga para que se lancen al aire vía redes sociales y medios de comunicación que los dibujan de auténticas verdades o sesudos análisis.

Esa es una realidad, quienes golpetean hoy ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio ya que en algunos casos les faltaría decir, “y nosotros estamos peor”.

En esa tesitura le llovió mugrero a Yahleel Abdala que aspira a ser alcaldesa en Nuevo Laredo, también lo hubo para Oscar Almaraz que pretende regresar a ser alcalde de Victoria, no le fue mejor a la hermana del Truko en Madero, ni a los panistas de Tampico y, cosa aparte porque parece ser harina de otro costal o estar en circunstancias diferentes, igual le paso a Lety Salazar en Matamoros, todo obedece a una estrategia simple, mancharlos todo lo posible para que la ciudadanía no vaya a las urnas el próximo 2 de junio, se pretende hacerle creer a los electores que no vale la pena darle una segunda oportunidad a ninguno de ellos.

Es buena la idea de los morenos o de sus simpatizantes para darles el beneficio de la duda o la presunción de que son inocentes en eso de tirar la piedra y esconder la mano, porque lanzar mugrero equivale a inhibir el voto y eso siempre beneficia a los gobiernos, mejor aún cuando los golpes son certeros, cuando no se requirió de mentir, cuando medias verdades son suficientes, como hoy, y sin embargo la pregunta es, ¿será suficiente ponerle una raya más a esos tigres prianistas para ganar elecciones como lo tramitan los morenos o amigos que ahora están en los presupuestos municipales?, la realidad, y lo dicen los números, las cosas no son tan sencillas y deje me trato de explicar.

En Nuevo Laredo Yahleel, con todos los señalamientos en su contra, será competitiva, en Ciudad Victoria también Almaraz cuenta con alto porcentaje de atractivo, Tampico todavía tiene un panorama más alentador para el lado azul, aún con el cabecismo aferrado en golpetear al grupo que parece tener el puerto en sus manos, al de Chucho Nadder.

Madero y Matamoros son incluso focos rojos para Morena, por dos razones, la primera es que el costo de ejercer el poder lo pagará el partido guinda y los alcaldes de esos municipios han cometido excesos, pecados graves en lo administrativo y capitales en lo político porque traicionaron al poder estatal en su soberbia de sentirse reyecitos y con la capacidad de heredar el trono municipal como si realmente esos espacios tuvieran algo de poder; la segunda razón se desprende precisamente de ese comportamiento traidorzuelo, son buenas las aspirantes y en la calle se comenta que cuenta con el apoyo oficial municipal por lo que todavía ven incrementarse sus porcentajes de éxito.

Un tema más que debe preocupar a Morena es basar toda la estrategia en desprestigiar a sus opositores, porque eso no servirá de mucho, en los municipios se evaluará el trabajo de cada alcalde, la atención que ha dado en los pasados dos años, la forma como atendió llamadas, su honestidad, el cambio en cuanto a la forma de gobernar que ahora critican, lo que ellos dieron en los primeros dos años y medio, sintetizando, deben recordar que son gobierno y que por sus resultados se les rechazará o apoyará en las urnas.

El caso es que lo fuerte del show electoral ya comenzó, con el mismo inició a brotar la mugre en contra de los prianistas porque es una excelente estrategia para deteriorar a los opositores de Morena, pero no será suficiente, es más, nada de esto inclinará la balanza o servirá para recibir apoyos traducidos en votos si los actuales gobiernos en los municipios más poblados y con más presupuesto no logran convencer que fueron diferentes, honestos, por lo menos, no tan gandallas como los quienes ahora les quieren arrebatar los cargos a los que ya conocemos y conocemos muy bien…

La historia dice que los ciudadanos no orientan el voto partiendo del desprestigio que se pueda hacer de un político, no privilegia eso, a los habitantes de los pueblos nos gusta más la venganza, a veces vender el voto y otras, casi siempre, sufragamos nomás para joder a los gobiernos si los consideramos transas.

Existe otro punto en contra, en las internas de Morena se están dando con todo, ellos mismos se desprestigian tanto o más de lo que le han pegado a los prianistas.

Exacto, brotó la mugre y, triste noticia, parece que nadie trae paraguas para evitarla…

HAY PRESPUESTO Y FUTURO EN LA UAT… La Asamblea Universitaria aprobó el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para el año 2024 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentado por el rector Dámaso Anaya Alvarado ante ese máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

La sesión extraordinaria, presidida por el rector de la UAT a través de Microsoft Teams el 19 de enero, desde el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), contó con la participación virtual de directores y representantes asambleístas de las veintiséis dependencias académicas de la Universidad.

Conforme a la fracción VII del artículo 22 del Estatuto Orgánico, la Asamblea aprobó el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 2024, cuyos rubros fueron detallados por el rector Dámaso Anaya, y que, con anterioridad, fue analizado y aprobado por el Patronato Universitario.

Además de la aprobación del presupuesto, se respaldaron los estados financieros de la UAT y las modificaciones correspondientes al cierre del ejercicio 2023, presentadas por el rector durante la sesión.

La Asamblea procedió también a la elección de la comisión especial encargada del proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control, conforme al artículo 76 del Estatuto. Dicha comisión fue integrada por cinco especialistas contables y económicos de la casa de estudios: Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, C. P. Luis Navarro Roso, C. P. Juan Manuel Rodríguez Cavazos, C. P. Claudia Gómez Castillo y Dr. Guadalupe Agustín González García.

En un llamado a la comunidad docente y laboral de la UAT, el rector instó a continuar trabajando por el mejoramiento de la educación y la transformación institucional, y destacó la participación de la Asamblea como evidencia del compromiso conjunto hacia el desarrollo y fortalecimiento de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS IMPULSA INVERSIONES MEDICAS… El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal inauguraron el Centro de Imagen Diagnóstica Providencial, evento en donde el mandatario tamaulipeco celebró el compromiso y las buenas acciones de la sociedad médica que trabaja con una perspectiva de atención humanista.

Al acompañar al doctor José Isabel Perales López, director general y miembro del Consejo de Providencial Victoria Hospital y ante la presencia de la comunidad médica, el gobernador de Tamaulipas pidió a todos los presentes seguir trabajando con confianza y entusiasmo a fin de entregar una mejor sociedad para el beneficio de las nuevas generaciones.

“Que siga dando esa imagen la sociedad médica, el grupo médico, de compromiso, con buenas acciones y con una perspectiva de una atención humanista, que es parte de la motivación de estar participando en esta gran coyuntura política que está teniendo nuestra nación de que tenemos ahora políticas públicas que buscan el humanismo y eso es estar centrando la actividad de todo nuestro quehacer en la persona, en beneficio de la sociedad y del desarrollo social”, destacó.

“Vamos a seguir colaborando activamente, tanto con la circunstancia médica, la empresa médica, los servicios de salud privados, que sean de categoría, de calidad y con una visión humanista, con una visión ética en el cobro de sus servicios, también para que la sociedad y la persona tenga oportunidad de recuperar su salud”, dijo.

Al dar la bienvenida al evento, el doctor José Isabel Perales recordó la amistad que lo une con el ahora gobernador de Tamaulipas y con su esposa y agradeció su presencia en un día tan especial para este centro médico, ya que a partir de hoy se cuenta con una resonancia magnética de 1.5 teslas, un equipo de última generación que permitirá ofrecer un diagnóstico específico, útil y certero en el tratamiento de diferentes padecimientos.

“Hoy estamos reunidos para inaugurar el Centro de Imagen Diagnóstica Providencial con el inicio de operaciones de una resonancia magnética nuclear de última generación con 1.5 teslas de capacidad, un gran equipo que ayudará de sobremanera a precisar los diagnósticos de diversas enfermedades y como resultado a establecer las rutas de manejo más adecuadas”, expresó.

Tras agradecer la confianza de la sociedad victorense en el trabajo constante desde hace 7 años en Providencial Victoria Hospital, Perales López refrendó su apoyo, el de su familia y de todo el personal, en el gobernador Américo Villarreal.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com