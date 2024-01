Marco Antonio Vázquez Villanueva

Revisar la historia…

Pretender disminuir la violencia, el precio de la gasolina, de la canasta básica o los criminales impuestos contra la clase trabajadora a base de castigar partidos políticos, de protestas, toma de carreteras y mentadas de madre al Presidente, su gabinete y su forma de gobernar es una misión imposible.

La vía adecuada tampoco es dejar de pagar impuestos ya que quebraríamos las finanzas del país y nos dolería más a los del pueblo porque los gobernantes van a gastar menos en educación, salud, seguridad pública y otros servicios, pero nunca que no pase por su cabecita que el dinero que dejaran de recibir lo ahorraran gastando menos en sus casas o dejando de robar.

Obvio, la sumisión y el silencio serían peores medidas que las anteriores y algo similar es esperar la siguiente elección para irse con el opositor nomás porque parece o es enemigo de quienes están en la administración pública.

La venganza no debe existir en temas tan importantes como elegir gobiernos, no es bueno apostar el futuro de nuestros hijos a los resultados de un coraje, o de muchos corajes, no, en el asunto de elecciones lo mejor es revisar candidato por candidato y votar por el que tenga mejor pasado, un presente aceptable, pero sobre todo, que el futuro que nos pinte sea viable y lo pueda concretar.

¿Entonces qué hacemos?, la pregunta parece difícil, pero en realidad es muy sencilla de responder, de entrada la elección que viene solo debe ser el primer paso, luego qué le parece si no dejamos robar a los malos políticos, ¿y si no los dejamos gastarse el dinero en sus novios o novias?, eso para empezar, también podríamos ver en que utilizan el presupuesto, como lo gastan, como pagan las remodelaciones de sus casas, los colegios de sus hijos, a su servidumbre, al chófer de su esposa y de sus otros novios o novias.

Créame, lo único que le duele a los malos políticos es que les quiten sus negocios turbios, que no los dejen robar, pero les vale pura fregada si el país se destroza solo por tantos odios que dispersan o si llega a quebrar, por ello es claro que no hemos hecho las cosas bien solo castigando en las urnas y sin ninguna garantía de que las cosas pudieran cambiar, eso sólo ha sido como tragar veneno con la esperanza de que se mueran los malos gobernantes o cualquiera de los políticos que odiamos tanto.

Lo ideal para estos casos es primero elegir y luego evitar la impunidad y la corrupción, cuando dejen de acudir a esas prácticas habrá siempre más recursos para el pueblo, dinero para mejorar el sistema educativo, de salud, todo lo que tenga que ver con la obra pública y la seguridad de nosotros.

Aplaudibles cada una de las manifestaciones o acusaciones de aspirantes a cargos de elección popular contra algunas situaciones como lo caro de la gasolina, la canasta básica, la inseguridad, le invito a que se sume a todas ellas, el gobierno tiene que entender que ya no le puede pegar con tanta impunidad a su pueblo, pero le insisto, esa no es la vía para definir el voto, los primeros sacrificados serían los más pobres pero nunca los políticos, ellos seguirán como reyecitos hasta el resto de sus días, e incluso se pondrán de acuerdo entre ellos y ya.

Dirá usted que es muy complicado vigilar al gobierno federal que se gasta varios billones de pesos en presupuesto cada año, la verdad no es tanto, puede empezar denunciando lo que vea mal.

Otro tip, el gobierno ya es más transparente, sube su presupuesto y cada peso que se gasta al internet, le dice cuando cuesta cada obra, cada acción que realiza, pues ándele, échele un vistazo a ver si en realidad las cosas se están haciendo bien.

Pero le insisto, no pretenda doblar a los políticos a protestas, con marchas, dejando de pagar impuestos ni castigándolos con no votar o votar en contra de sus enemigos porque de entrada es complicado ponernos todos de acuerdo y luego no crea que otros colores en automático son la solución.

Y no, no es bueno hacernos daño llamando a castigar a los prianistas o a los de Morena nomás por lo que han sido algunos de sus liderazgos, al contrario, hay que revisar mejor el pasado de cada uno de los aspirantes a un cargo de elección, su historia.

Parece una misión imposible frenar a los malos políticos, más si pretendemos hacerlo con métodos que en realidad no le duelen a ellos, que no les afectan en sus negocios turbios, oscuros y menos les quitan la posibilidad de seguir siendo reyecitos, porque además es claro que los castigamos un tiempo y luego hasta andan en la calle y de la mano, o, ya no se acuerda todo lo que decían odiarse el PRI-PAN y PRD, y mírelos, todos juntitos buscando ganar espacios para los suyos…

PRESENTA UAT PROYECTO EN EXPOCIENCIAS EUROPEA… Estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) adscritos a la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante participarán en la Expo-Sciences Europe (ESE) 2024, a celebrarse en Bosnia y Herzegovina, con su proyecto pionero “Producción de plásticos biodegradables a partir de fuentes renovables”.

Liderado por los alumnos Julián Hernández Cárdenas y Saul Guadalupe Ayala Nieto, bajo la dirección del catedrático Dr. Luis Víctor Rodriguez Durán, el equipo obtuvo la acreditación internacional al participar en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica Expo-Ciencias Tamaulipas 2023, organizado por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencias y Tecnología (COTACYT).

En un reciente encuentro personal con los investigadores, el Rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, resaltó el compromiso de la universidad con la investigación y destacó su firme respaldo a esta oportunidad, complementando el apoyo otorgado por COTACYT para su viaje a Europa.

Este gesto, que permitirá a los jóvenes universitarios representar a México en el destacado evento científico a nivel internacional, reafirma el compromiso del MVZ Dámaso Anaya con la excelencia científica y la promoción activa de la investigación.

Al respecto, Julián Hernández Cárdenas, alumno de la carrera de Ingeniero Bioquímico Industrial, agradeció el apoyo brindado por el rector de la UAT, destacando que esta acción refleja el respaldo continuo de la máxima casa de estudios con la investigación y la difusión de proyectos que no solo generen avances científicos, sino que también inspiren a la juventud a acercarse a la ciencia.

El propósito principal de la investigación es seleccionar cepas bacterianas productoras de polihidroxialcanoatos (biopoliésteres) con el fin de diseñar un proceso eficiente para la producción de bioplásticos.

El enfoque de los estudiantes busca obtener un plástico de origen natural que sea también biodegradable, contribuyendo a la reducción de desechos plásticos y costos, haciendo que estos materiales sean accesibles para un uso común.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com