Asegura titular de Vocería de Seguridad de Tamaulipas que no hubo disparos en ataque a familia de Rodolfo Pizarro

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El titular de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, informó que ya fue dada de alta del hospital la mamá del futbolista Rodolfo Pizarro, pero sorpresivamente aseguró que en el ataque no hubo disparos, que todos fueron lesionados a golpes.

“Afortunadamente, el día de ayer ya también fue dada de alta, la víctima femenina que había sido lesionada, eso es lo que tenemos como actualización”, expresó el funcionario estatal, ante los medios de comunicación.

-¿Recibió un disparo una de las víctimas o no?

“No, no se tienen indicios de un disparo. Lo que se informó es que tenían golpes, que habían sido lesionados por golpes”, respondió Cuéllar Montoya.

-En la declaración dijo la señora que había escuchado un disparo, que le enseñaron un arma color plateada, le indicó un reportero.

“Bueno, pues está bien, lo que haya dicho la señora es su dicho y las investigaciones arrojan los resultados que se dan a conocer en tiempo y forma”, respondió.

Añadió que la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas está realizando las investigaciones, que ya se tienen avances, “y tenemos también la línea del tiempo, tenemos identificados varios elementos que van a ayudar mucho en dar con él o con los responsables de este acto tan deplorable que lastima mucho a todos, y principalmente desde luego, a las víctimas y a sus familiares. Esperamos que pronto se tengan estos resultados y se estarán dando a conocer en cuanto ya se termine esta investigación”.

También afirmó que hay varias líneas de investigación que no puede revelar para no afectar el debido proceso y para que no se nos vaya a caer la investigación.

-¿Hay coordinación con la Fiscalía?

“Por supuesto que hay coordinación y cuando sucedieron los hechos, que fue el sábado a las 21 con 30 más o menos, y a través de la línea de emergencia 9-1-1 de inmediato acudieron las dependencias para atender el caso, entre ellas la Fiscalía”.

El Vocero de Seguridad de Tamaulipas dijo que era muy importante remarcar que se trató de un delito del fuero común, y no un secuestro ni asalto, “si es muy diferente y nos afecta mucho en la percepción cuando se habla de un secuestro o de un asalto, fue un lamentable incidente del fuero común”.