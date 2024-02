Marco Antonio Vázquez Villanueva

Dolores de parto…

Sobre cualquier cosa al gobierno de Tamaulipas le debe interesar que Morena pueda ganar el Congreso del Estado y de tal forma que con sus aliados pueda hacer una mayoría calificada, tener a su favor 24 legisladores locales, porque es de vital importancia para su proyecto de transformación, más aún, para cumplir una obligación con el pueblo que es la de hacerle justicia, castigar a quienes les han saqueado en el pasado.

Pero también deben tener la conciencia de que si el proyecto es más de fondo y serio, el poder estatal deberá agregar a la prioridad de ganar el Congreso la de obtener triunfos en más de la mitad de los municipios ya que Cabeza de Vaca blindo su mugrero, en busca e impunidad, de tal forma que cada reforma que se quiera hacer debe ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos.

Por eso es preocupante que se hable tanto de los aspirantes al Senado o a Diputados federales, más cuando históricamente no han servido de nada a Tamaulipas, hoy mismo tenemos a un Diputado tamaulipeco como presidente de la Comisión de Cuenta Pública y Presupuesto que ni siquiera fue capaz de obtener recursos para una obra prioritaria como es una segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria a la Presa Vicente Guerrero y parezca secundario el tema de los candidatos a alcaldes o Diputados locales al grado de dejarlos hasta lo último.

Igual la breve exposición la traemos porque Morena en este momento es un caos en la mayoría de los municipios pequeños donde se están haciendo infiernos grandes que nadie de ese partido es capaz de apagar.

Este jueves, por ejemplo, llegó a la capital de Tamaulipas un regidor de El Mante, que ahora es aspirante a alcalde de ese municipio, y de nombre Benjamín López, a hablar de la tensión política en su terruño, a reclamar espacios para quienes crearon y acompañan a Morena desde su nacimiento, pero no solo eso, entre líneas habla de que personajes de turbio pasado usan el nombre del partido y sus liderazgos para promocionarse sin que nadie los llame al orden o los obligue a respetar las reglas de juego.

Ese fue el ejemplo de ayer, antes en las redes sociales se distribuyó todo el pasado de un tal Rene Lara Cisneros, aspirante a alcalde en Tula, que ya fue presidente municipal ahí y es un personaje que dejó en ruinas ese municipio con un agregado, con una cosa curiosa, también anda gritando a los cuatro vientos que en Morena ya le prometieron que él será el candidato, en Tula todo mundo lo conoce y también saben que perdería, precisamente por lo que hizo como edil, hasta con uno de los independientes.

En Padilla, si no se aplican pronto, su mejor aspirante irá por Movimiento Ciudadano y en otros municipios, también de los de menor población, se permite tanto ruido que el descontento entre morenistas crece, más que eso, la desesperación está haciendo caer en errores graves a sus aspirantes al grado que se destrozan unos con otros abriendo la puerta al PAN o a otro tipo de oposición, quizá el caso de El Mante sea el que mejor ilustra, ahí el actual acalde tiene muchos meses trabajando en su reelección y una equivocación de los de guinda lo haría ir en caballo de hacienda a la misma.

Ante tantos infiernos que se atizan en todos los municipios pequeños, igual algunos de mayor población y presupuesto, lo preocupante para los hombres del poder estatal debe ser la ausencia de apagafuegos, de personajes con suficiente autoridad, moral y de poder, que puedan ir a esos municipios a dirimir asperezas y a sacar las mejores cartas en un solo entendido, es para servir a su jefe, al gobernador que requiere de 22 municipios y 24 diputados locales para reforzar el trabajo de transformar Tamaulipas.

Y si, también sorprendió el anunció de que los candidatos serán oficiales hasta marzo, poquitas horas antes de los registros formales ante la autoridad, porque no les dejarán el sagrado derecho al pataleo, a negociar todo lo posible para sumar y garantizar la mayor parte de los triunfos electorales.

Tiene razón, la pura marca de Morena parece imbatible, sin embargo, también hay que dejar claro que no es inmune a su propio veneno, a que puede suicidarse si no surge pronto en su partido quien pueda hacer una buena operación política para que todos los grupos queden contentos y jalen con el proyecto para garantizar los éxitos.

Aceptable, se puede tomar todo el ruido político que se traen en los municipios pequeños como el clásico “pueblo chico, infierno grande”, con los dichos tradicionales en la política en el sentido de que el caos pudiera ser solo parte de los dolores de parto que se corregirán una vez que nazcan los candidatos, pero ojo, también puede suceder que mueran “las criaturas” si no hay una atención adecuada y a tiempo en cada caso…

RINDE PRESIDENTA DEL DIF TAMAULIPAS, MARIA DE VILLARREAL, INFORME DE LABORES… Teniendo como marco el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón de esta ciudad, y acompañada de su esposo el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, presentó su primer informe de actividades al frente de esa institución, con el lema “La paz es el camino, y tú eres el reflejo”.

En el evento realizado de forma dinámica e interactiva con una experiencia sensorial, y ante la presencia de la directora nacional del DIF, Nuria Fernández, destacó la presencia de beneficiarios de diferentes municipios del estado que han sido atendidos durante la actual administración, siendo ellos testigos de cómo Tamaulipas se transforma por medio de los Mensajeros de Paz, quienes todos los días son el reflejo del humanismo basado en la igualdad y la justicia.

“Me complace mucho su presencia en este evento, que mas que un informe de actividades quiero compartir con ustedes una serie de vivencias que hemos disfrutado a lo largo de poco más de un año de servicio de un trabajo que transforma, un trabajo que hemos realizado con el maravilloso equipo del DIF Tamaulipas, que se ha sabido integrar como Mensajero de Paz” expresó María de Villarreal.

Al detallar los programas sociales, puntualizó las acciones en favor del fortalecimiento familiar, en los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) en donde se capacitaron cerca de 5 mil alumnos, en 78 centros distribuidos en 29 municipios.

En apoyo a los adultos mayores, destacó la entrega de mil 600 estímulos económicos a personas en condiciones vulnerables y más de 21 mil asistentes a talleres en las casas club y clubes en comunidad.

Dijo que la inclusión de las personas con discapacidad se impulsó a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), beneficiando a cerca de 13 mil personas con servicios de rehabilitación; así como más de 41 mil pacientes en los Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en los 43 municipios.

En esta misma línea, la Dra. María de Villareal refrendó el compromiso con la niñez que asiste al Centro de Autismo Tamaulipas. También, resaltó que con el apoyo del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, se refrendó el convenio de colaboración con la Fundación Teletón México, para que más niñas y niños reciban sus terapias en el CRIT de Tamaulipas, logrando hoy que este centro funcione al 100% de su capacidad, al atender a mil 050 menores de todo el estado.

Asimismo, se dio cuenta de los logros en desarrollo comunitario, como la instalación de estufas ecológicas, sistemas de celdas fotovoltaicas, capacitaciones y actividades de promoción agrícola y forestal, acciones que beneficiaron a más 34 mil personas de localidades de alta y muy alta marginación.

En el reglón de la alimentación, se distribuyeron más de 326 mil despensas y más de 30 millones de desayunos escolares, destacando también la entrega de un millón de raciones alimentarias a población prioritaria en los comedores comunitarios.

En el tema de la atención a población prioritaria, destacó el programa de salud integral de la mujer en donde se proporcionaron más de 2 mil servicios, y en medicina familiar se otorgaron mas de 27 mil consultas médicas. De la misma manera, la presidenta del DIF Estatal destacó que se atendieron más de 12 mil 600 peticiones de los sectores más vulnerables del estado, además se realizaron 32 brigadas “Transformando Familias” llegando a 30 municipios beneficiando con ello a más de 24 mil personas.

Lazos del Bienestar fue otro tema destacado que, a ocho meses de operación, logró concretar en los diferentes ejes; 82 actividades, 4 espacios públicos rehabilitados y 1 en creación, y 5 mil beneficios para más de 3 mil personas.

En ese mismo día, la presidenta del DIF Tamaulipas, entregó por escrito el Primer Informe de Actividades a quienes integran el patronato de esta institución, cumpliendo así con lo establecido en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

PROMUEVE UAT BECAS ENTRE SUS ESTUDIANTES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), de manera coordinada con el Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco de la Juventud (ITJUVE) y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), promueve entre su comunidad estudiantil la convocatoria de la beca Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior.

Con la finalidad de que este beneficio llegue a la mayor cantidad de estudiantes, la convocatoria se promueve en los sitios y redes sociales oficiales de las dependencias de la UAT, además de que puede consultarse en el portal del ITABEC.

La Universidad ofrece también, en cada uno de sus planteles de nivel superior, el apoyo informativo a sus estudiantes para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el registro de la solicitud.

La convocatoria está dirigida específicamente a estudiantes en situación socioeconómica adversa o de vulnerabilidad, con el propósito de apoyar el inicio o continuación de sus estudios de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

El periodo para realizar el registro de solicitudes y la entrega de documentos estará abierto del 1 al 23 de febrero de 2024; las listas de estudiantes beneficiados serán publicadas tanto en el sitio web del ITABEC como en las instituciones educativas participantes; la consulta de resultados podrá realizarse usando el número de solicitud asignado a cada participante.

Se requiere que cada aspirante registre su solicitud a través del enlace https://sistemasiceet.tamaulipas.gob.mx/becas/futurotamaulipas/ y, adicionalmente, envíe la documentación pertinente de forma digital para su evaluación por parte de la autoridad competente.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas exhorta a sus estudiantes a que conozcan los requisitos de la convocatoria, y que, para mayores informes, acudan al enlace de becas en sus respetivas facultades o unidades académicas.

