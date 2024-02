Marco Antonio Vázquez Villanueva

Dan la cara…

Reynosa y todos sus alrededores vivieron momentos de violencia e incertidumbre en los últimos días, balaceras, ataques a su infraestructura de seguridad y otros eventos parecidos, por supuesto, el momento fue oportuno para los agoreros del desastre, de inmediato los cabecistas en su constante búsqueda de votos comenzaron a hablar de que regresaríamos a aquellos días aciagos cuando nos gobernaban, precisamente, Egidio Torre Cantú y los que ahora se quejan y dicen que acá pasa de todo, ellos eso quieren, quieren nuestro mal si eso les significa desacreditar al actual gobierno morenista.

Es claro que inseguridad existe, que los eventos registrados son preocupantes, pero también hay que ser objetivos, los eventos de violencia no llegan a ser peores que en los tiempos de los que denuncian con fines electorales, con un agregado, ahora hay respuestas, acciones que parecen reales como la captura de delincuentes y la atención en territorio.

Mire, este mismo martes estará en Reynosa la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la representante de Andrés Manuel López Obrador en esta materia va con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya a encabezar algo que llamaron Feria de Paz.

El evento no es simbólico ni de lucimiento, al contrario, es una acción contra la delincuencia ya que primero se reconoce a Reynosa como uno de los 50 municipios prioritarios y después lo vemos dentro de la Estrategia Especial de Construcción de Paz en las que llegan dependencias federales, estatales y municipales a unificar esfuerzos para ofrecer a la sociedad un conjunto de actividades que buscan atender las causas que originan la violencia.

Resumiendo, es eso que el presidente llama “abrazos no balazos” y que sus opositores utilizan con fines propagandísticos y tergiversan, porque la oposición dice que quiere a los delincuentes y no al pueblo y la realidad es que los “abrazos” no es otra cosa que inversión de miles de millones de pesos en apoyos sociales, becas, bolsa de trabajo, servicios de salud gratuitos, se van atendiendo las necesidades sociales de los más vulnerables.

Se trata de que el gobierno de Américo Villarreal se suma a los programas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para atacar de fondo las múltiples formas de violencia, desde la violencia que se da en el hogar, la violencia de género, la violencia en las escuelas, pasando por la violencia digital, hasta la violencia que se padece en las calles.

Hay un beneficio adicional en todo esto, llegan elementos de seguridad a hacer presencia, llega una figura nacional, Rosa Icela Rodríguez, la misma Secretaria de Seguridad Federal, a dar la cara y hacerse responsable de lo que siga…

LA CUENTA REGRESIVA… Se reunió la dirigencia de Morena, PT y Verde con los aspirantes a la alcaldía de Victoria, inútil proceso si se considera que, salvo que se rompa la coalición también en lo local, el alcalde Eduardo Gattás irá por la reelección y todos lo saben, tanto, que hasta en la fotografía del recuerdo, de dicho evento, se les nota en la cara, uno aparece en primer plano, uno aparece con la sonrisa más grande, exacto, fue el alcalde, a los otros tal parece que solo los llamaron para amarrarlos en la firma de un compromiso de unidad.

Pero no coma ansias, a lo local todavía le faltan semanas, les faltan muchas reuniones y candidatos por definirse, lo que sí está a la vuelta de la esquina es la selección de los candidatos a Diputados federales que se hará a más tardar el miércoles.

Y no, no se han puesto de acuerdo en ello, solo les apremian los tiempos, las fechas de registros se acercan, se acaba el tiempo para hacer modificaciones a los convenios de coalición y el tema de Eugenio Hernández Flores como candidato al Senado marcará el rumbo de todo lo que le menciono, estamos en la cuenta regresiva, veremos si quieren aplastar completamente al cabecismo dando jugada a sus enemigos, al geñismo, o les dejan vida a los panistas para lo que venga…

MUJERES HACEN HISTORIA EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en su firme compromiso con la equidad de género y la promoción de la inclusión, inició el ciclo de conferencias virtuales “Mujeres Haciendo Historia”, una iniciativa para explorar y resaltar los invaluables aportes de destacadas mujeres en la construcción y comprensión de nuestra historia.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT, el ciclo está compuesto por una selección de nueve ponencias, en un espacio de reflexión y análisis dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

A lo largo de este periodo, desde el 7 de febrero hasta el 5 de junio, se ofrece acceso gratuito y virtual a las transmisiones de estas conferencias, con el objetivo de ampliar el alcance y la participación de manera inclusiva.

La inauguración estuvo a cargo de la ponente Ma. Concepción Gavira Márquez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, México, con su conferencia “Mujer y Minería en el siglo XVIII: Las Azogueras Andinas”. En este contexto, se destacó el papel fundamental de las mujeres empresarias mineras en Oruro y Potosí, así como la importancia de profundizar en el análisis de los factores que influyen en la participación femenina en el ámbito empresarial.

El compromiso de la UAT con la educación humanista y la búsqueda activa de la equidad de género se ve reflejado en esta destacada iniciativa, que no solo busca resaltar el papel histórico de las mujeres, sino también fomentar una reflexión crítica sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad.

El programa continuará con dos conferencias mensuales, explorando una amplia gama de temas históricos que van desde la vida cotidiana en conventos hasta la economía y política en diferentes contextos temporales y geográficos, abordando temáticas cruciales como migración, colonización y poblamiento, entre otros aspectos relevantes de nuestra trayectoria histórica. Las próximas conferencias se llevarán a cabo el 21 de febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, y 5 de junio.

Para más detalles sobre fechas específicas y ponentes, ingresar al perfil de Facebook del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT.

RESPALDA ONU PROYECTO DE METROBUS EN TAMAULIPAS… Reconociendo que en Tamaulipas el desarrollo va de la mano con el cuidado del entorno, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se sumó al proyecto que impulsa el gobierno de Américo Villarreal Anaya, un Sistema Integral de Transporte masivo tipo BRT, con la aplicación de recurso a fondo perdido para promover la movilidad eléctrica y reducir el impacto ambiental.

En un recorrido por los puntos donde se contempla el paso del Metrobús y que dará servicio a los habitantes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y el norte de Veracruz, el consultor experto en transporte del PNUMA, Carlos Mir Cárdenas, explicó que están trabajando para establecer programas piloto que fomenten la adopción de flotas eléctricas y la electrificación de sistemas de transporte público.

Mencionó que, en el caso específico de Tampico, el paquete de inversión se desglosa en actividades como consultoría, adquisición de flotas eléctricas y la instalación de infraestructura de carga eléctrica en patios de pernocta y estacionamientos.

Mir Cárdenas enfatizó que con este proyecto no solo buscan mejorar la movilidad de la zona conurbada del sur de Tamaulipas, sino que también se espera que tengan impactos positivos en la calidad del aire, la salud pública y la seguridad vial, especialmente para grupos vulnerables como peatones, ciclistas, mujeres y personas de la tercera edad.

Agregó que el PNUMA está dedicando esfuerzos significativos hacia la descarbonización y la consecución de trayectorias hacia una economía neutra en carbono para el año 2030, 2040 y 2050, en cuyo marco se incluye esta acción de apoyo al transporte colectivo que desarrolla el gobierno de Américo Villarreal Anaya en el sur de Tamaulipas.

En representación de la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, el subsecretario de Desarrollo Urbano de la SEDUMA, Fernando Daniel Páez Suárez, dijo que el Sistema Integral de Transporte masivo tipo BRT será fundamental para la Zona Metropolitana Interestatal, al contribuir en la movilidad de entre 30 mil y 35 mil personas que cruzan diariamente entre Veracruz y Tamaulipas, que tendrán un mejor transporte que además mitigará los efectos del cambio climático en la región.

Añadió que se ha identificado la necesidad de involucrar a diversos actores locales, incluidos empleados, proveedores, clientes y entidades gubernamentales, para garantizar el éxito y la sostenibilidad de este proyecto de transporte ecológico en la región.

A pesar de los desafíos que se enfrentan, tanto a nivel local como internacional para atender los efectos del cambio climático, los esfuerzos coordinados de los fondos internacionales, gobiernos federales y estatales, así como organizaciones como el PNUMA, reflejan un compromiso claro hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

SE APOYA DEPORTE EN VICTORIA… Una tarde de intensa acción, diversión y sana convivencia, disfrutaron el presidente municipal Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucy de Gattás junto a cientos de familias en la función de lucha libre y box mixto organizada por el Departamento de Deportes y la Juventud del Municipio.

El parque de la colonia México, fue escenario del gran espectáculo deportivo protagonizado por boxeadores y gladiadores victorenses forjados en escuelas de box, artes marciales y gimnasios de la localidad, los cuales recibieron el reconocimiento del alcalde de Victoria por su dedicación, empeño y triunfos obtenidos en su profesión.

“Victoria es forjador de campeones nacionales e internacionales, y desde el gobierno y DIF municipal estamos apoyando e impulsando y fomentando el deporte entre niños y jóvenes para mantenerlos sanos y pensando en alcanzar su éxito en sus disciplinas” dijo Gattás Báez a luchadores, entrenadores y promotores ahí reunidos.

Acompañado del titular del Deporte Municipal, Carlos González Pizaña, entregó a nombramiento a Gustavo Rocha Rodríguez como Comisionado de Box, Lucha Libre y Artes Marciales, a Isidro Curiel García y Balam Hernández por su trayectoria deportiva, con quién hizo el compromiso de brindar el apoyo necesario a estas disciplinas deportivas.

