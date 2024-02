Marco Antonio Vázquez Villanueva

Berrinchitos…

Con la primera lista de precandidatos a Diputados federales Morena exhibe una debilidad, es rehén de cacicazgos regionales, es más, está siendo chantajeada hasta por traidorzuelos, por hombrecitos que ni siquiera conocen de política porque si la dominaran ya se habrían disciplinado.

El ejemplo obvio es Adrián Oseguera, el alcalde de Madero, según sus allegados, se atrevió a decir que, si no colocan de candidatos a alcaldes a sus preferidos en Madero y Tampico con todo y la lista de regidores y síndicos, se bajará de la contienda (no aceptará la candidatura a Diputado federal por el 8 distrito que la noche del miércoles se anunció para él) y jugará las contras a Morena y aliados para que les gane el PAN.

La verdad es que el alcalde de Madero, que llegó protegido por las siglas de Morena, no necesita amenazar para que se sepa que es un traidorzuelo, el municipio que gobierna fue el único que le dio la espalda a Américo Villarreal en la elección de gobernador, es decir, en realidad no está con los intereses del partido si no con los que a él convengan.

La verdad es que sea o no sea Oseguera candidato a Diputado federal el resultado será el mismo en aquella región, más allá de Madero nadie lo conoce, nadie votaría por él y menos en la tierra que gobierna Jesús Nader, si bien los votos de Madero son significativos tampoco crea que lo son más que los de Tampico, algo más, en la próxima elección solo se pondrán los ojos en los candidatos a alcaldes y en la elección presidencial.

Hay que aclarar, en lo público Oseguera se dijo leal al movimiento de Claudia Sheinbaum, pero se le notan sus amenazas y deficiencias en el tono de comentar, por ejemplo, cometió la pueril torpeza de decir que “consultaría con su familia si acepta o no la candidatura”, es decir, demuestra que no está convencido de ella y así de nada sirve o deja claro que está chantajeando y tampoco sirve porque sería un mal ejemplo para otros municipios, para otros distritos que realmente se estén negociando.

Para sintetizar, lo que Oseguera quiere es heredar el reino en Madero a uno de sus incondicionales, a su hermano de preferencia y odia y es enemigo del Diputado federal Erasmo González que es a quien tienen perfilado de candidato en la cuatro T nacional, lo está vetando como si tuviera esa capacidad.

Oseguera se registro de aspirante a Diputado federal, sería torpe decir que lo hizo sin pensar o “sin permiso de su familia”, lo que evidencia que el chantaje es por la candidatura en Madero, lo que ignora Oseguera es que si sigue con sus berrinches y se baja de la contienda no tendrá mucha tranquilidad que digamos a la hora de que se vaya.

Concretando, a Oseguera alguien le debe convencer de que un alcalde no pone alcalde, no ha sucedido y no sucederá, también de que entienda que ya está quemado con los hombres y mujeres fuertes de Morena y eso puede acabar con su carrera política.

Y le decía, el más visible de los berrinchitos es el de Oseguera, pero puede revisar lo que ocurre en Victoria donde hasta la pasión juega y también donde el Diputado Braña no quiere comprender que todavía no son sus tiempos de ir por la alcaldía, esta terco de que al ser familiar de López Obrador le toca, o quizá entienda que puede ser su única y última oportunidad.

Matamoros es otra tierra donde las negociaciones están en la misma temperatura, en la misma tesitura de los berrinchitos, y no crea que se salva Nuevo Ladero o Reynosa, lo difícil para el partido del presidente es que tendrán muy poco tiempo para negociar.

Claro, eso de negociar es un decir, ya que el respetable solo está esperando la reacción fuerte y contundente a berrinchitos como los de Oseguera o La Borrega, como los de Braña, entre otros…

FERIA DEL EMPLEO DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS EN REYNOSA… Más de 1600 vacantes en diversos sectores productivos, fueron ofertadas en la primera Feria de Empleo Reynosa 2024, que congregó a 118 empresas de la iniciativa privada que se sumaron a la labor de la Secretaría del Trabajo del gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través del Servicio Nacional del Empleo, en un esfuerzo por fortalecer la vinculación laboral de ofertantes de empleo, con personas que requieran un trabajo digno.

El subsecretario de Empleo y Previsión Social, Abelardo Flores Mendoza quien informó que en esta primera Feria del Empleo del año realizada en Reynosa se han ofertado 1623 vacantes, para profesionistas técnicos y operativos, dentro de las que se encuentran, vacantes destacadas con sueldos mayores a 20 mil pesos mensuales, para puestos de analista de obra civil, mecánico diésel, mecánico gasolina, gerentes, entre otros.

Al dar su mensaje a los empresarios y asistentes a esta primera feria de empleo en el año, el subsecretario Abelardo Flores Mendoza, señaló que se tiene planeado un programa intenso de ferias y jornadas de empleo por instrucciones de la secretaria Olga Patricia Sosa Ruíz, y de manera puntual se da seguimiento a la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya de dar servicio de calidad en todas las unidades del Servicio Nacional del Empleo.

El subsecretario agradeció las facilidades otorgadas por parte del presidente municipal Carlos Peña Ortiz para la realización de este evento, que abrió la puerta a más de mil personas de todas las edades y sectores productivos, para encontrar un empleo.

En este evento participó la directora general del Servicio Nacional del Empleo, Beatriz Guadalupe del Toro Cázares; los diputados locales Humberto Armando Prieto Herrera y Marco Antonio Gallegos Galván, la representante de la Secretaría del Trabajo Federal zona norte, Selene Villalobos Cruz, así como representantes de cámaras empresariales y empresas privadas, que se sumaron a este gran esfuerzo para vincular a buscadores de empleo con mejores oportunidades de trabajo.

RECTOR Y DIPUTADOS FEDERALES SE COMPROMETEN EN IMPULSAR LA UAT… En reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), e integrantes de la legislatura federal, sostuvieron una agenda de trabajo en la que reafirmaron los lazos de colaboración para impulsar el desarrollo de la máxima casa de estudios de la entidad.

El diputado federal Erasmo González Robledo, presidente de la comisión legislativa, recibió al rector Dámaso Anaya en las instalaciones del palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, acompañado por la Lic. Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara de Diputados, e integrantes de la legislatura que representan a distintos distritos de Tamaulipas.

En su oportunidad, el rector subrayó que la UAT tiene un marcado interés en fortalecer la vinculación con los diversos sectores buscando impactar en temas importantes para el desarrollo de Tamaulipas, alineados al plan de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En ese contexto, Anaya Alvarado apuntó que se estarán fortaleciendo las gestiones presupuestales necesarias con las diferentes instancias federales y estatales a fin de mejorar los programas educativos y la infraestructura académica, además de otras acciones que permitan posicionar a la UAT entre las mejores instituciones de educación superior del país.

En la reunión estuvieron las diputadas federales Elva Agustina Vigil Hernández, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Ana Laura Huerta Valdovinos, Blanca Araceli Narro

Panameño y Olga Juliana Elizondo Guerra, quienes, en diferentes intervenciones, coincidieron en promover la educación como mecanismo de movilidad social y motor de la transformación, así como sumar esfuerzos para llevar a la educación universitaria de Tamaulipas a los más altos niveles de competitividad.

AGRADECE GATTÁS OTRO BANCO DE BIENESTAR EN VICTORIA… En apoyo a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez acompañó al delegado de Programas Federales en Tamaulipas Luis Lauro Reyes Rodríguez a la inauguración de una sucursal más del Banco de Bienestar en la ciudad.

En su mensaje de bienvenida, reiteró ante el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura Ing. Víctor Suárez Carrera, la disposición del Gobierno Municipal de colaborar con acciones como la donación de predios para la edificación de instituciones de atención de programas sociales.

Gattás Báez patentizó su reconocimiento a la SEDENA a través de la Comandancia y personal de la 48/a Zona Militar y del 77 Batallón de infantería por su destacada labor en la construcción de la paz y su participación en la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar.

En el evento de inauguración del Banco del Bienestar ubicado en calle 21 de Octubre esquina con boulevard Praxedis Balboa colonia Matías Hinojosa de esta capital, estuvieron presentes beneficiarios de los distintos programas sociales y servidores de la nación que estarán a cargo de la operación de la institución bancaria federal.

